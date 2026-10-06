Ngày thứ Bảy đặc biệt ở Gia Lai

TPO - Sáng thứ Bảy hàng tuần, người dân nhiều thôn ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai cùng nhau ra đường dọn vệ sinh, thu gom rác thải, phân loại bán gây quỹ giúp học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa ý thức

Đều đặn mỗi sáng thứ Bảy, trên những tuyến đường nông thôn ở xã Tuy Phước lại trở nên sôi động hơn. Từng nhóm người dân, đoàn viên, hội viên phụ nữ, nông dân cùng nhau ra quân dọn vệ sinh.

Người cầm chổi, người phát quang bụi rậm hai bên đường, người gom từng túi rác. Công việc nhỏ nhưng được duy trì đều đặn, góp phần làm cho những tuyến đường làng, ngõ xóm ngày càng sạch đẹp, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Người dân xã Tuy Phước chung tay dọn rác, giữ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Theo người dân địa phương, trước đây nhiều tuyến đường trong xã chủ yếu là đường bê tông, hai bên cỏ mọc um tùm, một số đoạn còn bụi bặm, nhếch nhác.

Cùng với việc đầu tư xây dựng, mở rộng, thảm nhựa các tuyến đường và chương trình xây dựng nông thôn mới, địa phương phát động phong trào “Ngày thứ Bảy xanh”. Từ đó, người dân cùng chung tay giữ gìn cảnh quan, môi trường sống.

Bà Diệp Thị Thế Hoàng, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Trung Tín (xã Tuy Phước) cho biết, hoạt động “Ngày thứ Bảy xanh” đã được duy trì nhiều năm và dần trở thành thói quen của người dân.

“Mỗi người chỉ mất một chút thời gian buổi sáng, vừa như tập thể dục, vừa làm cho đường sá sạch sẽ, cảnh quan khang trang hơn nên ai cũng vui”, bà Hoàng chia sẻ.

Từ những buổi ra quân, ý thức bảo vệ môi trường dần lan tỏa, trở thành thói quen của người dân.

Nhặt rác, gom yêu thương

Không chỉ dừng ở việc làm sạch rác trên các tuyến đường, “Ngày thứ Bảy xanh” ở xã Tuy Phước còn mang một ý nghĩa đặc biệt khi rác thải có thể tái chế được tận dụng để gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Tại thôn Trung Tín (xã Tuy Phước), sau mỗi buổi ra quân, chai nhựa, lon kim loại hay các loại phế liệu có thể tái chế được người dân phân loại, tập kết tại “ngôi nhà xanh”. Cuối tháng, số phế liệu này được đem bán lấy tiền gây quỹ.

Bà Bùi Thị Xuân Thủy - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trung Tín cho biết, số tiền thu được từ bán phế liệu cùng với nguồn quỹ của hội viên được dùng để thăm hỏi hội viên ốm đau, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

“Có khi phần quà chỉ vài trăm nghìn đồng, khi là cặp sách, đôi dép hay bộ quần áo. Giá trị không lớn nhưng là sự động viên để các chị em vượt qua lúc khó khăn, các cháu có thêm động lực trong học tập”, bà Thủy nói.

Rác thải sau khi thu gom được đưa về “ngôi nhà xanh” để phân loại, bán lấy tiền gây quỹ.

Bà Trương Thị Mỹ Dung - Chủ tịch Hội LHPN xã Tuy Phước cho hay, phong trào “Ngày thứ Bảy xanh” được triển khai với sự chung tay của Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Đoàn xã. Việc ra quân được triển khai đều đặn vào mỗi thứ Bảy tại các thôn, khu vực công cộng trên địa bàn để dọn vệ sinh.

Theo bà Dung, điều đáng ghi nhận đó là từ một hoạt động được phát động, “Ngày thứ Bảy xanh” dần trở thành thói quen của người dân. Không chỉ hội viên các hội, đoàn viên thanh niên mà ngày càng có nhiều người dân chủ động tham gia quét dọn, thu gom rác, giữ gìn môi trường sống.

Giá trị của phong trào không chỉ thể hiện ở những tuyến đường sạch đẹp hơn, mà quan trọng hơn là từng bước hình thành ý thức, trách nhiệm chung của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.