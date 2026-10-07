11 nhà máy lâu năm ở Việt Trì vào diện rà soát di dời

TPO - Tỉnh Phú Thọ dự kiến di dời 11 cơ sở sản xuất khỏi khu vực trung tâm đô thị Việt Trì trong giai đoạn 2026-2030, nhằm giảm nguy cơ ô nhiễm, tổ chức lại không gian đô thị và tạo dư địa phát triển.

Video: Toàn cảnh những nhà máy trong đô thị trung tâm Việt Trì có kế hoạch di dời để cải thiện môi trường

Theo dự thảo Kế hoạch di dời các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh, Phú Thọ sẽ rà soát, xây dựng lộ trình di chuyển các nhà máy không còn phù hợp với quy hoạch, có nguy cơ gây ô nhiễm hoặc nằm gần khu dân cư đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phù hợp.

Việc di dời nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Việt Trì đến năm 2040; đồng thời cải thiện môi trường sinh thái, tổ chức lại không gian đô thị và tạo dư địa phát triển cho khu vực Việt Trì.

Đối tượng rà soát gồm các nhà máy có khoảng cách không an toàn với khu dân cư, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cơ sở công nghiệp nặng, sử dụng nhiều lao động và các nhà máy nằm trong khu vực trung tâm đô thị Việt Trì (trước sáp nhập).

Phạm vi thực hiện tập trung tại các phường Thanh Miếu, Việt Trì và Nông Trang, dự kiến trong giai đoạn 2026-2030.

Qua rà soát, dự thảo Kế hoạch đề cập 11 cơ sở gồm: Nhà máy Hóa chất Việt Trì - Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì; Nhà máy Giấy Việt Trì - Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì; Nhà máy sản xuất nhôm thanh định hình - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi; Nhà máy bánh kẹo Hải Hà 1 - Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà; Nhà máy sản xuất bia, rượu, nước giải khát - Công ty Cổ phần Bia rượu NGK Viger.

Danh sách còn có Nhà máy May Sông Hồng - Công ty Cổ phần May Sông Hồng; Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh - Công ty Cổ phần Việt Trì Viglacera; Nhà máy dệt - Công ty Cổ phần Dệt Vĩnh Phú; Nhà máy Xi măng Hữu Nghị; cụm nhà máy sợi dệt - Công ty TNHH MTV Pangrim Neotex và Nhà máy sản xuất bột ngọt Miwon - Công ty TNHH Daesang Việt Nam.

Theo dự thảo, sau khi di dời, các cơ sở sản xuất được định hướng bố trí tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch và ngành nghề thu hút đầu tư.

Quá trình di dời phải gắn với đổi mới công nghệ, ưu tiên công nghệ tiên tiến, công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và bảo đảm các yêu cầu về môi trường.

Một trong những mục tiêu của việc di dời là tổ chức lại không gian phát triển đô thị. Quỹ đất tại các vị trí nhà máy sau khi di dời sẽ được quản lý, sử dụng theo quy hoạch và các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và các quy định liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông cho rằng, việc di dời sẽ góp phần từng bước hiện thực hóa quy hoạch, tổ chức lại không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường.

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành việc di dời các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc không còn phù hợp với quy hoạch vào năm 2030. Để thực hiện, tỉnh dự kiến đẩy nhanh đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để doanh nghiệp lựa chọn địa điểm mới. Các sở, ngành hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng và các thủ tục hành chính liên quan; đồng thời kiểm tra, giám sát tiến độ.

Các doanh nghiệp thuộc diện di dời có trách nhiệm khảo sát, lựa chọn địa điểm phù hợp, xây dựng phương án cụ thể trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện theo lộ trình cam kết.

Tại hội nghị mới đây về nội dung này, đại diện các doanh nghiệp đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, bảo đảm quỹ đất sạch để doanh nghiệp xây dựng nhà máy mới; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục về đất đai, đầu tư, xây dựng và nghiên cứu hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà máy tại địa điểm mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp đối với sản xuất công nghiệp, ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thiện chí của doanh nghiệp trong việc ủng hộ chủ trương di dời.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu tiếp tục hoàn thiện kế hoạch với lộ trình cụ thể, đánh giá đầy đủ tác động đến phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần phân loại rõ các nhóm cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; cơ sở công nghiệp nặng; cơ sở cần di dời để tổ chức lại không gian đô thị; doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, phá sản... để nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp.

Tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn làm Tổ trưởng, với sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan. Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng phương án cụ thể đối với từng doanh nghiệp, rà soát cơ chế, chính sách hỗ trợ và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan. Các sở, ngành được yêu cầu chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chính sách theo quy định, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình di dời.