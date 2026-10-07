Nhộn nhịp chợ cá làng chài lớn nhất phía Nam Đà Nẵng lúc bình minh

TPO - Từ tờ mờ sáng, chợ cá Tam Tiến (TP. Đà Nẵng) đã rộn ràng cảnh tàu thuyền cập bờ, người mua kẻ bán tất bật với những mẻ hải sản vừa đánh bắt sau một đêm trên biển. Phiên chợ ven biển còn là điểm đến để du khách khám phá nhịp sống mộc mạc, nguyên bản của làng chài.
TPO - Nhà kho chứa vỏ xe tại TP. Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ dội vào sáng 7/10. Vụ cháy tạo ra cột khói đen cao hàng chục mét gây náo loạn trong khu vực.
TPO - Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.
TPO - Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Hà Nội đang triển khai 125 quy hoạch, trong đó có 63 quy hoạch phân khu đô thị, 44 quy hoạch chung xã. Đối với những khu vực đã có quy hoạch, đang triển khai quy hoạch hoặc đã có định hướng phát triển cơ bản phù hợp, ổn định, thành phố tiếp tục kế thừa.
TPO - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm trên hành lang bảo vệ đê Trường Yên và báo cáo kết quả trước ngày 30/8/2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 2/10 cho thấy, các cơ sở đóng, sửa chữa tàu vẫn hoạt động nhộn nhịp với máy móc, công nhân và nhiều hạng mục như một đại công trường.
TPO - Sáng 7/10, cây si trong khuôn viên một tòa nhà tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu (TPHCM) bật gốc, chắn ngang đường. Hiện lực lượng chức năng phong tỏa khu vực để xử lý.
TPO - Trong khi đỉnh Bạch Mã đã ghi nhận lượng mưa hơn 500 mm, TP. Huế được dự báo tiếp tục có mưa to đến rất to trong nhiều ngày tới, nguy cơ ngập lụt, sạt lở gia tăng.
TPO - Sở Nội vụ cho biết qua rà soát có 34 địa phương đề nghị tu bổ, cải tạo, sửa chữa 50 công trình ghi công liệt sĩ, với tổng kinh phí khoảng 76 tỷ đồng.
TPO - Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác với các nước láng giềng càng có ý nghĩa quan trọng.
TPO - Tỉnh Nghệ An quy hoạch khu đất 41,76 ha phía tây đại lộ Vinh - Cửa Lò thành Trung tâm hành chính mới, dự kiến làm nơi làm việc tập trung cho khoảng 2.130 cán bộ, công chức.
TPO - Dự báo từ sáng nay (7/10) đến đêm 8/10 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 600mm. Dự báo mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài đến hết tuần với diễn biến rất phức tạp.
TPO - Với chuyên mục Hiến kế trên ứng dụng Hue-S, TP. Huế quy định cơ quan được giao xử lý phải nghiên cứu, cập nhật phản hồi cho người gửi trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận trên hệ thống.
TPO - Để hiện thực hóa khát vọng phú cường, vấn đề trung tâm, mang tính lịch sử đặt ra là: Tư chất của người cán bộ hiện nay phải được định hình như thế nào? Thước đo nào đủ độ chuẩn xác để đánh giá họ? Và cơ chế nào đủ hiệu lực, hiệu quả để kiểm soát quyền lực, giữ gìn sự trong sạch và nâng cao sức mạnh của đội ngũ ấy?
TPO - Một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực chứa cặn sơn của một công ty ở phường Tân Hiệp (TPHCM) tạo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.
TPO - Chiều nay (6/10), bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Maricel Cohen de Mulino - Phu nhân Tổng thống Panama, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
TPO - Hàng trăm kho sầu riêng chưa đảm bảo quy định, nhiều trường hợp bị xử phạt nhưng chưa khắc phục. Sở Xây dựng Đắk Lắk đã lập 2 đoàn kiểm tra, địa phương khẳng định không hợp thức hóa sai phạm.
TPO - Trong khi nhiều hộ dân có vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai chưa nhận được tiền hỗ trợ, 44 xã, phường ở Đắk Lắk đề nghị hoàn trả hơn 155 tỷ đồng kinh phí do không đủ căn cứ để chi trả.