Nhộn nhịp chợ cá làng chài lớn nhất phía Nam Đà Nẵng lúc bình minh

TPO - Để hiện thực hóa khát vọng phú cường, vấn đề trung tâm, mang tính lịch sử đặt ra là: Tư chất của người cán bộ hiện nay phải được định hình như thế nào? Thước đo nào đủ độ chuẩn xác để đánh giá họ? Và cơ chế nào đủ hiệu lực, hiệu quả để kiểm soát quyền lực, giữ gìn sự trong sạch và nâng cao sức mạnh của đội ngũ ấy?