Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Nhộn nhịp chợ cá làng chài lớn nhất phía Nam Đà Nẵng lúc bình minh

Duy Quốc

TPO - Từ tờ mờ sáng, chợ cá Tam Tiến (TP. Đà Nẵng) đã rộn ràng cảnh tàu thuyền cập bờ, người mua kẻ bán tất bật với những mẻ hải sản vừa đánh bắt sau một đêm trên biển. Phiên chợ ven biển còn là điểm đến để du khách khám phá nhịp sống mộc mạc, nguyên bản của làng chài.

tp_bientamtien8.jpg
Khoảng 4h30, chợ cá Tam Tiến (xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) đã rộn ràng cảnh tàu thuyền cập bờ, người mua, kẻ bán tất bật với những mẻ hải sản vừa đánh bắt. Chùm ảnh được PV ghi nhận sáng 29/9, ghi lại nhịp sống sôi động của phiên chợ biển khi ngày mới bắt đầu. Ảnh: Duy Quốc.
tp_bientamtien11.jpg
Khi tàu vào gần bờ, ngư dân cùng nhau chuyển hải sản sang thuyền thúng rồi đưa vào bãi để giao cho thương lái.
tp_bientamtien12.jpg
tp_bientamtien13.jpg
Trên bờ, các tiểu thương đã đứng chờ sẵn. Từng chiếc thúng vừa cập bãi nhanh chóng được kéo lên, hải sản được lựa chọn, phân loại và đưa đi tiêu thụ.
tp_bientamtien.jpg
Theo người dân địa phương, khoảng 20 năm trước, khu vực Tam Tiến cách phường Tam Kỳ khoảng 15 km chủ yếu là nơi neo đậu tàu, thuyền. Khi số lượng tàu đánh cá tăng lên, thương lái tìm đến ngày càng đông, dần hình thành khu chợ hải sản như hiện nay.
tp_bientamtien15.jpg
Ngày nay, mỗi buổi sớm, hàng trăm tàu thuyền đánh bắt từ ngoài khơi trở về, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, đặc trưng của một làng chài miền biển.
tp_bientamtien3.jpg
tp_bientamtien10-9888.jpg
Hải sản đánh bắt được tại đây khá đa dạng, từ cá ngừ, cá chim, cá đối, cá hố, cá nục đến tôm, cua, ghẹ, mực.
tp_bientamtien16.jpg
Không chỉ là nơi giao thương, chợ cá Tam Tiến còn trở thành điểm đến trải nghiệm được nhiều du khách lựa chọn khi đến Đà Nẵng.
tp_bientamtien17.jpg
Du khách đến chợ có thể trực tiếp lựa chọn những mẻ hải sản vừa được đánh bắt và thưởng thức ngay tại khu vực làng chài. Những loại mực, cá, tôm, cua tươi sống được người dân chế biến thành các món ăn mang hương vị đặc trưng của vùng biển.
tp_bientamtien6.jpg
Khoảng 6-7h, hoạt động mua bán tại chợ cá diễn ra sôi động. Những rổ hải sản tươi rói được bày dọc bãi biển, thu hút người dân và du khách đến tham quan, lựa chọn. Khung cảnh nhộn nhịp tạo nên bức tranh sinh động về đời sống mưu sinh của ngư dân miền biển.

Xem thêm

#chợ cá Tam Tiến #Đà Nẵng #hải sản #làng chài #ngư dân #du lịch #trải nghiệm #vẻ đẹp làng chài #thưởng thức hải sản

Cùng chuyên mục

Hà Nội triển khai 125 quy hoạch: Không lập mới các quy hoạch phù hợp tầm nhìn 100 năm

Hà Nội triển khai 125 quy hoạch: Không lập mới các quy hoạch phù hợp tầm nhìn 100 năm

TPO - Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Hà Nội đang triển khai 125 quy hoạch, trong đó có 63 quy hoạch phân khu đô thị, 44 quy hoạch chung xã. Đối với những khu vực đã có quy hoạch, đang triển khai quy hoạch hoặc đã có định hướng phát triển cơ bản phù hợp, ổn định, thành phố tiếp tục kế thừa.

‘Đại công trường’ đóng tàu vẫn hoạt động sau chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Ninh Bình

‘Đại công trường’ đóng tàu vẫn hoạt động sau chỉ đạo xử lý của UBND tỉnh Ninh Bình

TPO - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm trên hành lang bảo vệ đê Trường Yên và báo cáo kết quả trước ngày 30/8/2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 2/10 cho thấy, các cơ sở đóng, sửa chữa tàu vẫn hoạt động nhộn nhịp với máy móc, công nhân và nhiều hạng mục như một đại công trường.

50 công trình ghi công liệt sĩ cần tu bổ

50 công trình ghi công liệt sĩ cần tu bổ

TPO - Sở Nội vụ cho biết qua rà soát có 34 địa phương đề nghị tu bổ, cải tạo, sửa chữa 50 công trình ghi công liệt sĩ, với tổng kinh phí khoảng 76 tỷ đồng.

Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

Miền Trung mưa lớn đỉnh điểm, Huế - Đà Nẵng rủi ro cấp 2

TPO - Dự báo từ sáng nay (7/10) đến đêm 8/10 là đỉnh điểm đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung với lượng mưa lớn nhất có thể vượt 600mm. Dự báo mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài đến hết tuần với diễn biến rất phức tạp.

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

Huế yêu cầu phản hồi hiến kế của dân trong 2 ngày

TPO - Với chuyên mục Hiến kế trên ứng dụng Hue-S, TP. Huế quy định cơ quan được giao xử lý phải nghiên cứu, cập nhật phản hồi cho người gửi trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận trên hệ thống.

Tư chất gì, thước đo nào để đánh giá cán bộ trong thời kỳ mới (?)

Tư chất gì, thước đo nào để đánh giá cán bộ trong thời kỳ mới (?)

TPO - Để hiện thực hóa khát vọng phú cường, vấn đề trung tâm, mang tính lịch sử đặt ra là: Tư chất của người cán bộ hiện nay phải được định hình như thế nào? Thước đo nào đủ độ chuẩn xác để đánh giá họ? Và cơ chế nào đủ hiệu lực, hiệu quả để kiểm soát quyền lực, giữ gìn sự trong sạch và nâng cao sức mạnh của đội ngũ ấy?

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Tổng thống Panama tìm hiểu trang phục dân tộc thiểu số

TPO - Chiều nay (6/10), bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bà Maricel Cohen de Mulino - Phu nhân Tổng thống Panama, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe