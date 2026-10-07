Ông Nguyễn Khánh Ngọc tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Sáng 7/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành phiên chính thức.

Tại đại hội, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XIV, công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV. (Ảnh: Hữu Thắng)



Theo đó, tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 18 người vào Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Nguyễn Khánh Ngọc được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XV.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ mở ra những cơ hội mới, mà còn đặt ra đòi hỏi cao hơn đối với hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam - Là Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, là tổ chức có vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng thể chế và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

“Tôi đề nghị hội cần thống nhất một định hướng xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới là: Các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam quyết tâm nêu cao tinh thần phụng sự Nhân dân, thể hiện mạnh mẽ khát vọng cống hiến, đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc; lấy hiệu quả phục vụ và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức hội. Tích cực đưa pháp luật, tri thức pháp lý đến gần hơn với Nhân dân, đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trong quá trình tham gia xây dựng và thực thi pháp luật”, bà Bùi Thị Minh Hoài gợi mở.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo tại đại hội. (Ảnh: Hữu Thắng)



Nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bà Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, Hội Luật gia Việt Nam cần phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ của các hội viên và chuyên gia giàu kinh nghiệm pháp luật, trở thành địa chỉ tin cậy về chuyên môn pháp lý, đóng góp ngày càng rõ nét vào quá trình tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đặc biệt, hội cần tiếp tục bám sát Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; chủ động tham gia từ sớm, ngay từ khâu nhận diện vấn đề để kịp thời đề xuất xây dựng chính sách; đồng thời quan tâm nhiều hơn đến công tác tham gia thực thi pháp luật.

Thông qua công tác tư vấn pháp luật, hòa giải, tiếp công dân, hỗ trợ doanh nghiệp…các cấp hội phải xác định chính xác những điểm nghẽn, khoảng trống pháp lý, các quy định thiếu khả thi để kịp thời kiến nghị, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc. (Ảnh: Hữu Thắng)



Cùng với đó, các hoạt động của hội cần hướng mạnh về cơ sở, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Hoạt động của hội phải chủ động hướng tới phòng ngừa vi phạm, tháo gỡ mâu thuẫn từ sớm, từ cơ sở.

Đặc biệt, cần chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực cho người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế; không để người dân vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc thiếu điều kiện tiếp cận dịch vụ pháp lý mà không bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng của mình.

“Tổ chức hội cần phấn đấu trở thành “điểm kết nối pháp lý gần dân nhất”: luôn sẵn sàng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, cung cấp thông tin ban đầu, hướng dẫn đúng địa chỉ, tham gia hòa giải và kịp thời phản ánh những bất cập từ cơ sở tới cơ quan có thẩm quyền.”, bà Bùi Thị Minh Hoài nêu.