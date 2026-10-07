Huế tiếp tục hứng đợt mưa rất to, đỉnh Bạch Mã vượt 500 mm

TPO - Trong khi đỉnh Bạch Mã đã ghi nhận lượng mưa hơn 500 mm, TP. Huế được dự báo tiếp tục có mưa to đến rất to trong nhiều ngày tới, nguy cơ ngập lụt, sạt lở gia tăng.

Sáng 7/10, thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế cho biết, sau đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua, địa phương tiếp tục được dự báo hứng lượng mưa từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm trong 24-48 giờ tới, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Lượng mưa ghi nhận đã vượt trên 500 mm tại đỉnh Bạch Mã, Huế, trong nhiều giờ qua. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, theo nhận định từ cơ quan khí tượng thủy văn, mưa lớn tại Huế không chỉ tập trung trong 24-48 giờ tới mà còn có khả năng kéo dài sang các ngày 9-10/10, khiến nguy cơ thiên tai chồng thiên tai gia tăng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ sáng 7/10 đến sáng 9/10, địa phương có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-400 mm, có nơi trên 500 mm. Sau đó, từ ngày 9-10/10, mưa vẫn tiếp diễn với lượng phổ biến 50-80 mm, có nơi trên 120 mm.

Trước đó, từ tối 5/10 đến sáng 7/10, nhiều nơi trên địa bàn TP. Huế đã ghi nhận lượng mưa rất lớn. Trong đó, đỉnh Bạch Mã đạt 501 mm, Giang Hải 455 mm, cảng Chân Mây 381mm và Đồn Biên phòng cảng Chân Mây 365 mm.

Cơ quan chuyên môn cảnh báo, mưa kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trượt lở taluy tại các khu vực miền núi và ven sông suối thuộc các xã, phường: A Lưới 1 đến A Lưới 5, Phong Điền, Bình Điền, Hương Trà, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô.

Mưa lớn tiếp diễn có thể gây ngập lụt vùng thấp trũng ở Huế trong những ngày tới.

Tại khu vực hạ du, mưa lớn có thể gây ngập lụt vùng thấp trũng, trong khi khu vực trung tâm TP. Huế đối mặt nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vị trí có hệ thống thoát nước hạn chế.

Đến sáng cùng ngày, mực nước trên sông Hương và sông Bồ vẫn ở mức dưới báo động I. Các hồ chứa lớn như Tả Trạch, Bình Điền và Hương Điền vận hành bình thường, bảo đảm an toàn công trình.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế cùng các sở, ngành, địa phương đã liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo rà soát phương án phòng chống thiên tai, xây dựng kịch bản vận hành hồ chứa, tổ chức lực lượng trực ban và chuẩn bị phương án sơ tán dân khi cần thiết.

Đáng chú ý, ngành công thương thành phố đã huy động doanh nghiệp dự trữ lượng lớn hàng hóa phục vụ cứu trợ thiên tai, gồm 10 tấn gạo, 10.000 thùng mì ăn liền, 5.000 lốc sữa và 100.000 chai nước uống đóng chai, sẵn sàng cung ứng khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.