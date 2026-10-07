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Bóc tách từng lớp đất tìm dấu vết liệt sĩ hy sinh trong hầm

Trương Định

TPO - Tại thôn Bình Thành, xã Tuy Phước Đông, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang đào từng rãnh đất, tỉ mỉ bóc tách để tìm kiếm dấu vết hài cốt liệt sĩ theo thông tin người dân cung cấp.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sau khi có thông tin từ người dân cung cấp. Clip: Trương Định

Những ngày qua, tại một khu đất trồng hoa màu ở thôn Bình Thành, xã Tuy Phước Đông, lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sau khi có thông tin từ người dân cung cấp.

Theo người dân, khu vực này từng là căn cứ cách mạng tại địa phương. Không xa vị trí đang được đào tìm, từng có một bệnh xá dã chiến.

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Ông Lâm Đoài kể lại thông tin. Ảnh: Trương Định

Sống ngay cạnh khu đất đang được lực lượng quy tập đào tìm, ông Lâm Đoài (SN 1951, thôn Bình Thành) cho biết, năm 1975, khi về đây định cư, ông nghe người dân địa phương kể lại có một số chiến sĩ cách mạng hy sinh trong căn hầm ngay sát nhà.

Cụ thể, khoảng năm 1962, trong một lần địch càn quét núi Bà và khu vực lân cận, có khoảng 3-4 bộ đội chạy vào hầm. Địch phát hiện hầm rồi ném lựu đạn vào bên trong, khiến các chiến sĩ hy sinh.

Từ thông tin ông Đoài cung cấp, Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức khảo sát, tìm kiếm.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trên khu đất bằng phẳng, những rãnh đào sâu hơn 1m được mở tại nhiều vị trí. Tại đây, khoảng 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai chia nhau từng công việc.

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Những rãnh đất sâu hơn 1m được đào mở tại nhiều vị trí để tìm kiếm. Ảnh: Trương Định

Dưới cái nắng, các lực lượng vẫn bám hiện trường, lặng lẽ rà từng vị trí. Sau mỗi lớp đất được đưa lên, cán bộ, chiến sĩ cũng cẩn thận kiểm tra, bóc tách để không bỏ qua những dấu hiệu bất thường.

Trong quá trình đào tìm, dấu vết hào công sự cũng được phát hiện. Do địa hình có nhiều thay đổi khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dấu tích này được xem là một căn cứ quan trọng để tiếp tục xác minh, tìm kiếm.

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Các chiến sĩ cẩn thận bóc tách từng lớp đất tìm dấu vết. Ảnh: Trương Định

Trước đó, cách vị trí đang tìm kiếm không xa, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân cung cấp, ngày 2/10, lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai đào tìm và quy tập được một hài cốt liệt sĩ trong vườn nhà ông Trần Văn Thọ (SN 1954, thôn Bình Thành).

Tại khu vực tìm thấy hài cốt, lực lượng quy tập phát hiện đôi bông tai bằng vàng, dép cao su, lọ thuốc, gương tròn và một số mảnh vải quần áo.

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