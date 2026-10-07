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Đà Nẵng cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 22 xã phường

Thanh Hiền

TPO - Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc thành phố Đà Nẵng đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Ngày 7/10, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cho hay trong sáng cùng ngày, Đà Nẵng đã có nhiều nơi mưa to như: Hiên (A Vương) 50,6 mm; Kỳ Phú 44,4 mm, Tam Kỳ 52,6 mm…

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

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Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ở Đà Nẵng.

Dự báo trong ngày Đà Nẵng tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to trên 60 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi. Đặc biệt sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã phường như Hải Vân, Trà Liên, A Vương, Bà Nà, Bến Hiên, Chiên Đàn, Đông Giang, Hòa Vang, Núi Thành, Liên Chiểu, Phú Ninh, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Trà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Mỹ, Tây Giang, Tây Hồ, Thăng Phú, Trà Leng, Trà My.

Riêng phường Hải Vân lưu ý khu vực sườn tự nhiên, phía đông nam của đỉnh cao hơn 1.200 m (giáp ranh Thừa Thiên Huế); taluy dương đường cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế.

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Đà Nẵng cảnh báo lũ quét, sạt lở tại 22 xã phường. Trong ảnh: Khắc phục điểm sạt dưới chân đèo Liêu, xã Thạnh Bình vào tháng 9/2026

Theo ghi nhận, trưa cùng ngày, Đà Nẵng vẫn tiếp tục mưa, khu vực trung tâm thành phố nhiều thời điểm mưa to nhưng không kéo dài. Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cho biết từ 7-9/10, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 – 300 mm, có nơi trên 400 mm và đề phòng cường độ lớn hơn 100 mm/3h.

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#Đà Nẵng #lũ quét #sạt lở #mưa lớn #thiên tai

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