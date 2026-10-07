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Hàng nghìn vé tàu miễn phí đưa, đón công nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

Phùng Linh

TPO - Cùng với hỗ trợ hàng nghìn vé tàu miễn phí, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam yêu cầu công đoàn cơ sở phối hợp cùng doanh nghiệp công khai tiền lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ ít nhất 20 ngày, đồng thời triển khai nhiều gói hỗ trợ tiền mặt và vé tàu xe khứ hồi cho người lao động dịp Tết Đinh Mùi 2027.

Bước vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, tổ chức Công đoàn xác định mục tiêu cao nhất là bảo đảm nguồn lực và số lượng lao động được thụ hưởng phải lớn hơn các năm trước.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp công đoàn tập trung bảo vệ quyền lợi sát sườn và chăm lo thiết thực cho những trường hợp thu nhập thấp, bị giảm việc làm, nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc nhiều năm chưa có điều kiện sum họp gia đình.

Ở cấp Tổng liên đoàn, đơn vị sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc thăm, tặng quà, chúc Tết tại các đơn vị có đông lao động khó khăn, vùng sâu vùng xa, ngành nghề nặng nhọc độc hại. Mức chi dự kiến 2,5 triệu đồng/suất (2 triệu tiền mặt + 500.000 đồng quà hiện vật). Các đoàn công tác của các bộ, ngành và Tổng Liên đoàn trao mức 1,5 triệu đồng/suất.

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Kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 đặt mục tiêu mở rộng nguồn lực hỗ trợ tiền mặt cho công nhân khó khăn, đồng thời yêu cầu công khai phương án thưởng Tết trước ngày nghỉ ít nhất 20 ngày - Ảnh minh hoạ.

Ở cấp địa phương, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố và công đoàn ngành trực thuộc được giao chủ động cân đối tài chính để chi tiền mặt tối đa 1 triệu đồng/suất. Để bảo đảm tính minh bạch, nhanh chóng và hạn chế phát sinh thủ tục trung gian, tiền hỗ trợ sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của người lao động. Riêng công đoàn cơ sở được khuyến khích vận động doanh nghiệp tặng quà Tết cho 100% đoàn viên nếu điều kiện ngân sách cho phép.

Đáng chú ý, kế hoạch năm nay phân bổ hạn mức tài chính công đoàn rất cụ thể: tỷ lệ đoàn viên, người lao động được nhận hỗ trợ từ nguồn tài chính công đoàn cấp trên cơ sở tối đa là 12%.

Tuy nhiên, tại 3 địa bàn công nghiệp trọng điểm tập trung đông công nhân nhất cả nước gồm Hà Nội, TP.HCM và Đồng Nai, tỷ lệ này được nới rộng lên mức không quá 15%. Đáng chú ý, tổ chức Công đoàn dành khoảng 5% nguồn lực này để chăm lo cho những người lao động tại các doanh nghiệp chưa đóng kinh phí công đoàn nhưng có tiềm năng phát triển tổ chức, cũng như các trường hợp công chức, viên chức có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với các nguồn kinh phí vận động từ xã hội hóa hợp pháp, số lượng người nhận hỗ trợ là không giới hạn.

Công khai phương án trả lương, trả thưởng Tết trước 20 ngày

Một trong những chính sách an sinh nhận được nhiều sự quan tâm nhất là kế hoạch hỗ trợ phương tiện đưa đón người lao động về quê.

Tại cấp trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ trực tiếp tài trợ 2.000 vé tàu hỏa hai chiều và 550 vé máy bay hai chiều, ưu tiên người lao động làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam về quê đón Tết ở khu vực miền Trung (Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa) và miền Bắc.

Ở các địa phương, mạng lưới công đoàn sẽ phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức các “Chuyến xe Công đoàn”, “Chuyến tàu Công đoàn” và “Chuyến bay Công đoàn” bảo đảm công nhân về quê an toàn và quay trở lại nhà máy đúng lịch trình sau kỳ nghỉ.

Đối với những lao động phải ở lại bám trụ công trường, nhà máy hoặc không có điều kiện về quê, chương trình “Tết không xa nhà” cùng “Bữa cơm tất niên Công đoàn” sẽ được tổ chức ngay tại các khu trọ trước tối 29 tháng Chạp. Hoạt động “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” hình thức trực tiếp sẽ được khởi động tại Hưng Yên trước khi nhân rộng ra cả nước, cung ứng các mặt hàng giảm giá, gian hàng "0 đồng", cấp thuốc và thay dầu xe máy miễn phí cho công nhân. Song song đó, sàn thương mại “Chợ Tết Công đoàn online” tiếp tục phục vụ nhu cầu mua sắm tiện lợi cho lao động trên mọi miền.

Không chỉ dừng lại ở các chương trình Tết, Kế hoạch 56 đặt trọng tâm vào việc bảo vệ quyền lợi cốt lõi của công nhân ngay từ trước kỳ nghỉ. Công đoàn cơ sở được giao nhiệm vụ phải chủ động tham gia cùng người sử dụng lao động để công khai phương án trả lương, trả thưởng Tết trước ngày nghỉ Tết ít nhất 20 ngày.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn phải theo dõi sát tiến độ tăng lương tối thiểu vùng theo quy định mới, phương án trả thù lao làm thêm giờ, tăng ca trong dịp lễ.

Tại các doanh nghiệp có nguy cơ nợ lương, chủ bỏ trốn hoặc phá sản, công đoàn cần kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm, ngăn chặn từ sớm các tranh chấp lao động và nguy cơ ngừng việc tập thể, bảo đảm an ninh trật tự trên từng địa bàn.

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#Tết Đinh Mùi #thưởng Tết #hỗ trợ tiền mặt #công đoàn #lao động #vé tàu xe #quyền lợi

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