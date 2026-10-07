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Sức khỏe

VNVC dành gần 50 tỷ đồng giúp hơn 25.000 học sinh tiêm chủng bổ sung

P.V

Sau hai tháng đồng hành triển khai Nghị định 165 của Chính phủ, Hệ thống Tiêm chủng VNVC đã hỗ trợ rà soát, cấp xác nhận lịch sử tiêm chủng cho gần 250.000 trẻ; dành nguồn lực gần 50 tỷ đồng hỗ trợ hơn 25.000 trẻ tiêm bổ sung các vắc xin cần thiết khi bước vào năm học mới.

Chương trình hỗ trợ tra cứu lịch sử tiêm chủng, tư vấn và cấp xác nhận miễn phí trên toàn quốc được VNVC triển khai từ tháng 8/2026. Hoạt động đã tiếp cận gần 30.000 trường học, cơ sở giáo dục, kịp thời hướng dẫn phụ huynh rà soát, bổ sung các mũi vắc xin còn thiếu cho trẻ tại các điểm trường học, trung tâm VNVC và qua các nền tảng số.

Chương trình hỗ trợ rà soát lịch sử tiêm chủng của VNVC đã phối hợp tiếp cận gần 30.000 trường học, cơ sở giáo dục. Ảnh: Thanh Lam
Chương trình hỗ trợ rà soát lịch sử tiêm chủng của VNVC đã phối hợp tiếp cận gần 30.000 trường học, cơ sở giáo dục. Ảnh: Thanh Lam

3 bên hiệp đồng hưởng ứng bảo vệ trẻ em

Tính tới thời điểm này, VNVC đã hỗ trợ gần 50 tỷ đồng cho hàng trăm nghìn mũi tiêm cùng nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng, quà tặng thiết thực cho trẻ em và hàng chục nghìn gia đình.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Chuyên môn Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC cho biết chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều địa phương, cơ quan quản lý, cơ sở y tế, nhà trường và gia đình.

Chỉ trong vài tuần triển khai, khoảng 25.000 trẻ đã được tiêm bổ sung nhiều loại vắc xin quan trọng, con số này tiếp tục gia tăng khi trẻ đã nhập học ổn định. Đáng chú ý, khoảng 6.000 trẻ dưới 6 tuổi được rà soát lịch sử tiêm chủng và hoàn thiện các mũi tiêm quan trọng hàng đầu phòng bệnh sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt…

“Chúng tôi kỳ vọng phần lớn trong số gần 250.000 gia đình đã được tiếp cận các thông tin lịch sử tiêm chủng của con mình trong chiến dịch này sẽ ưu tiên đưa trẻ đến các cơ sở tiêm chủng để tiêm bổ sung nhiều loại vắc xin quan trọng”, bác sĩ Chính chia sẻ.

Miền Đông Nam Bộ và TP.HCM ghi nhận số trẻ tiêm bổ sung cao nhất, lần lượt gần 23% và hơn 22%; tiếp đến là miền Trung - Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Hà Nội, miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Ảnh: Thanh Lam
Miền Đông Nam Bộ và TP.HCM ghi nhận số trẻ tiêm bổ sung cao nhất, lần lượt gần 23% và hơn 22%; tiếp đến là miền Trung - Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Hà Nội, miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Ảnh: Thanh Lam

Theo bác sĩ Chính, việc bỏ sót vắc xin ở trẻ trong độ tuổi đến trường có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như phụ huynh bận rộn, thiếu công cụ theo dõi, nhắc lịch; tình trạng thiếu hụt vắc xin trong một số giai đoạn trước đây hoặc chưa cập nhật đầy đủ thông tin về các vắc xin mới được đưa về Việt Nam trong những năm gần đây.

Khoảng trống tiêm chủng cũng không chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ. Trẻ có thể còn thiếu các mũi tiêm nhắc trước khi vào lớp 1 hoặc cần bổ sung những vắc xin được khuyến cáo ở độ tuổi lớn hơn như HPV, phế cầu, cúm, thủy đậu, não mô cầu…

“Đây là điều đáng tiếc bởi hằng năm vẫn có nhiều trẻ mắc bệnh truyền nhiễm phải nghỉ học, nhập viện, ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập; thậm chí có những trường hợp diễn tiến nặng, tử vong do các bệnh đã có vắc xin phòng ngừa”, bác sĩ Chính cho biết.

VNVC dành gần 50 tỷ đồng giúp hơn 25.000 học sinh tiêm chủng bổ sung ảnh 3Trung tâm Tiêm chủng VNVC Quận 8 cùng y tế phường Bình Đông, TP.HCM hỗ trợ học sinh trường THCS Phú Lợi khám sức khỏe và rà soát lịch sử tiêm chủng. Ảnh: Kha Nhiên

Bác sĩ Chính lưu ý lịch tiêm chủng cần được rà soát theo từng giai đoạn phát triển, đặc biệt khi trẻ vào lớp 1, chuyển cấp, bước vào tuổi dậy thì và giai đoạn trưởng thành. Đây là những thời điểm trẻ thay đổi môi trường tiếp xúc, sinh hoạt đồng thời miễn dịch sau tiêm một số loại vắc xin sẽ suy giảm theo thời gian, cần củng cố bằng các mũi tiêm nhắc. Bên cạnh đó, trẻ cũng cần tiêm thêm các loại vắc xin quan trọng khi bước vào độ tuổi được khuyến cáo như HPV.

“Tiêm chủng vắc xin không kết thúc sau những năm đầu đời mà cần được tiếp tục theo dõi, bổ sung theo độ tuổi và nhóm nguy cơ để duy trì sự bảo vệ trong từng giai đoạn cuộc đời”, bác sĩ Chính nhấn mạnh.

VNVC tiên phong chủ động đóng góp trách nhiệm với y tế dự phòng

Với mạng lưới gần 300 trung tâm trên toàn quốc, năng lực triển khai tiêm chủng an toàn nhiều năm, VNVC đã nhanh chóng nhận thức về trách nhiệm cần thiết tiên phong hỗ trợ y tế các địa phương, đồng hành cùng các gia đình trong việc nhanh chóng thực hiện từ rà soát lịch sử, tư vấn kiến thức về tiêm chủng vắc xin đến hỗ trợ chi phí cho hàng chục nghìn trẻ em trên cả nước.

Phụ huynh đưa trẻ đến Hệ thống Tiêm chủng VNVC tiêm vắc xin phòng bệnh và nhờ bác sĩ VNVC rà soát lịch sử tiêm chủng cho con để nộp cho nhà trường. Ảnh: Bình An
Phụ huynh đưa trẻ đến Hệ thống Tiêm chủng VNVC tiêm vắc xin phòng bệnh và nhờ bác sĩ VNVC rà soát lịch sử tiêm chủng cho con để nộp cho nhà trường. Ảnh: Bình An

TS. Hoàng Văn Cường, Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Đông (TP.HCM), đánh giá việc VNVC tham gia rà soát giúp nhà trường và phụ huynh có thêm thông tin cần thiết để theo dõi sức khỏe học sinh. Đại diện Phòng Văn hóa Xã hội phường Cát Lái cũng ghi nhận sự phối hợp giữa VNVC, nhà trường, y tế địa phương và gia đình trong chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Thư cảm ơn trường mầm non Long Hưng - phường Long Hưng - TP Đồng Nai gửi trung tâm tiêm chủng VNVC Long Bình Tân. Ảnh: VNVC

Trong thư cảm ơn gửi VNVC Long Bình Tân (Đồng Nai), cô Trần Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Long Hưng, ghi nhận sự tận tình, trách nhiệm của đội ngũ VNVC trong rà soát lịch sử tiêm chủng, giúp phụ huynh chủ động theo dõi lịch tiêm và cùng nhà trường xây dựng môi trường giáo dục an toàn, khỏe mạnh.

Đại diện Hệ thống Tiêm chủng VNVC khẳng định tiếp tục hỗ trợ các gia đình đã đăng ký tiêm vắc xin cho trẻ em trong chương trình này đến hết tháng 12/2026, đồng thời sẽ phối hợp y tế địa phương và nhà trường thành lập các chương trình nâng cao cơ hội được tiêm vắc xin phòng bệnh và hành động chăm sóc sức khỏe trẻ em trong các năm tiếp theo.

Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị xác định y tế dự phòng là trọng tâm, hướng đến nâng cao bao phủ tiêm chủng và quản lý sức khỏe theo vòng đời. Nhằm cụ thể hóa chủ trương này, Nghị định 165 của Chính phủ một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của tiêm chủng vắc xin phòng bệnh cho trẻ em, đặc biệt là trẻ ở đầu các cấp học. Trên cơ sở đó, việc rà soát lịch sử tiêm chủng và tiêm bổ sung vắc xin được đề cập như hành động thiết thực bảo vệ sức khỏe trẻ em khi bước vào năm học mới.

#VNVC #tiêm chủng #trẻ em #bổ sung vắc xin #sức khỏe trẻ

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