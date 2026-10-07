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Sức khỏe

TH3 và Dược phẩm Trung ương 3: Đưa sản phẩm hỗ trợ xương khớp đến gần hơn với người Việt

P.V

Trong bối cảnh thị trường chăm sóc sức khỏe xương khớp ngày càng sôi động do nhu cầu tăng lên nhưng cũng chứa đựng nhiều nỗi lo về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, TH3 hợp tác cùng Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 nhằm đưa những lựa chọn an tâm đến gần hơn với mỗi gia đình Việt.

Bắt tay chiến lược cùng “cây đại thụ” ngành dược phẩm

Thương hiệu TH3 từ khi ra đời đã kiên định với triết lý kinh doanh: "Sức khỏe tốt bắt đầu từ những lựa chọn tốt". Thay vì chạy theo số lượng, TH3 định hướng tập trung tìm kiếm, tuyển chọn và phân phối những sản phẩm thực sự có chất lượng, có kiểm nghiệm và nguồn gốc rõ ràng. Để hiện thực hóa cam kết này với khách hàng, việc lựa chọn đối tác sản xuất là yếu tố mang tính quyết định sống còn.

Ngày 17/12/2025, tại Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Rukoshi, đơn vị đứng sau thương hiệu TH3, và Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 đã ký kết hợp tác chiến lược với thông điệp "Cùng nhau tạo nên điều lớn hơn".

TH3 ký kết hợp tác chiến lược cùng Dược phẩm TW3
TH3 ký kết hợp tác chiến lược cùng Dược phẩm TW3

Dược phẩm Trung ương 3 từ lâu đã khẳng định được vị thế vững chắc trong ngành dược phẩm Việt Nam nhờ hệ thống dây chuyền sản xuất đạt chuẩn và sự khắt khe trong kiểm định chất lượng. Khi kết hợp cùng năng lực thấu hiểu thị trường, hệ thống tư vấn và phân phối chuyên nghiệp của TH3, sự hợp tác này tạo ra một bệ phóng vững chắc, mang lại những giá trị thực chất cho cộng đồng.

Đồng thời, điều này khẳng định uy tín vững chắc của TH3 trên thị trường, tạo nền tảng để đưa các sản phẩm chăm sóc xương khớp chuẩn mực tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng cả nước.

Từ thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe An Khớp TW3 đến hệ thống sản phẩm TH3

Sản phẩm chủ lực trong danh mục hợp tác chiến lược giữa TH3 và Dược phẩm Trung ương 3 chính là thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe An Khớp TW3. Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu hỗ trợ chăm sóc hệ vận động cho người Việt, đặc biệt là những đối tượng đang gặp tình trạng viêm khớp, thoái hóa khớp, đau nhức cột sống, khớp gối, chân tay hay đau mỏi vai gáy.

An Khớp TW3 là sản phẩm được TH3 phân phối độc quyền
An Khớp TW3 là sản phẩm được TH3 phân phối độc quyền

Điểm tựa cốt lõi của An Khớp TW3 nằm ở bảng thành phần thảo mộc được phối hợp theo nguyên lý y học cổ truyền, tính toán tỉ mỉ cho mỗi viên nang cứng. Sản phẩm là sự kết hợp hài hòa của bột hỗn hợp thảo mộc bao gồm các vị thuốc quý như Độc hoạt, Xuyên khung; kết hợp cùng cao đặc hỗn hợp thảo mộc chứa Tang ký sinh, Hy thiêm, Phòng phong, Quế chi, Thổ phục linh, Đương quy, Ngưu tất, Đảng sâm, Địa liền và Vương tôn. Sự hòa quyện này hỗ trợ tăng lưu thông khí huyết, đồng thời hỗ trợ giảm hiệu quả các triệu chứng khó chịu do viêm khớp, thoái hóa khớp gây ra.

Các thành phần thảo dược trong An Khớp TW3
Các thành phần thảo dược trong An Khớp TW3

Bên cạnh An Khớp TW3, danh mục TH3 hiện có thêm cả Gel EFFENATURE TH3 và Gel TH3 Plus dùng ngoài da.

Đưa sản phẩm tới gần hơn với người Việt

Từ dấu mốc hợp tác cùng Dược phẩm Trung ương 3 và việc phân phối độc quyền An Khớp TW3, TH3 tiếp tục mở rộng hành trình đưa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe xương khớp đến gần hơn với người Việt.

Sản phẩm chất lượng chỉ là bước khởi điểm; để giá trị thực sự chạm đến tay người tiêu dùng, cách thức phân phối và đồng hành mới là chìa khóa dài lâu. Hiểu được điều đó, thương hiệu TH3 luôn kiên định với tinh thần: "Tử tế với từng lựa chọn. Chúng tôi không đi tìm con đường ngắn nhất. Chúng tôi chọn làm đúng, làm kỹ và làm cùng nhau".

TP hỗ trợ BVSK An Khớp TW3 là sản phẩm mở đầu cho hành trình đến gần với người Việt của TH3
TP hỗ trợ BVSK An Khớp TW3 là sản phẩm mở đầu cho hành trình đến gần với người Việt của TH3

TH3 không chỉ cung cấp sản phẩm qua các kênh trực tuyến mà còn đặt trọn tâm huyết vào chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đội ngũ của TH3 luôn tâm niệm đặt con người lên hàng đầu, với tôn chỉ phục vụ bằng sự tận tâm. Mỗi khách hàng khi tìm đến TH3 đều nhận được sự tư vấn kỹ lưỡng, lắng nghe 24/7 và đồng hành sát sao trong suốt quá trình sử dụng từ đội ngũ chuyên nghiệp.

Với sứ mệnh "Để mỗi gia đình có thêm những lựa chọn chăm sóc sức khỏe chất lượng, an tâm và phù hợp hơn với cuộc sống mỗi ngày", TH3 đang từng bước khẳng định vai trò là một người bạn đáng tin cậy trên hành trình chăm sóc sức khỏe của mỗi gia đình Việt, góp phần mang lại cuộc sống khỏe mạnh và dẻo dai cho cộng đồng.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI RUKOSHI

📍 Tầng 20, Tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, Phường Xuân Phương, Hà Nội

☎️ Hotline: 0858285656

#TH3 #Dược phẩm Trung ương 3 #xương khớp #An Khớp TW3 #chăm sóc sức khỏe #viêm khớp #dược phẩm

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