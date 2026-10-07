MC Quyền Linh bị thay thế

TPO - Vì bạn xứng đáng đã lên sóng VTV hơn 10 năm qua. Nghệ sĩ Quyền Linh đảm nhận vai trò MC lâu nhất trong lịch sử chương trình. Tuy nhiên từ mùa phát sóng mới, Quyền Linh không còn giữ vai trò dẫn dắt.

Game show Vì bạn xứng đáng vừa công bố MC đồng hành mùa mới là Nguyên Khang. Trước đó, MC Quyền Linh là người dẫn dắt chương trình. Các tập phát sóng của mùa trước, lên sóng khoảng tháng 7 vẫn do nghệ sĩ Quyền Linh làm MC.

Sáng 7/10, MC Nguyên Khang xác nhận với PV Tiền Phong thông tin anh đã tham gia ghi hình các tập phát sóng mùa mới.

MC Nguyên Khang đồng hành Vì bạn xứng đáng trong mùa phát sóng mới.

"Bằng sự duyên dáng, sâu sắc và trái tim ấm áp, MC Nguyên Khang hứa hẹn mang đến nguồn năng lượng mới mẻ, cùng người chơi vượt qua thử thách nghẹt thở để mang về món quà ý nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn", nhà sản xuất chia sẻ.

Vì bạn xứng đáng được mua bản quyền sản xuất từ game show You Deserve It thuộc sở hữu của Red Arrow Entertainment Group GmbH (Đức). Game show xuất hiện tại nước Mỹ lần đầu tiên trên kênh ABC và nằm trong top 3 chương trình có lượng khán giả theo dõi cao nhất. Chương trình còn được bán bản quyền và phát sóng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Vì bạn xứng đáng đã lên sóng VTV hơn 10 năm qua. MC Quyền Linh là người gắn bó với chương trình lâu nhất. Trước đó, Trấn Thành tham gia dẫn dắt.

MC Quyền Linh đã gắn bó với thời gian dài với chương trình.

Game show tri ân người từng hoặc đang đóng góp cho xã hội hay những người có ý chí, có năng lực nhưng chưa may mắn trong cuộc sống. Họ chính là nguồn động lực để người chơi cố gắng hết mình, vượt qua những câu hỏi trong chương trình để giành lấy giá trị giải thưởng cao nhất.

Ở mỗi vòng thi, người chơi phải trả lời câu hỏi theo các chủ đề: Ai (là nhân vật nổi tiếng có thật hoặc hư cấu), Cái gì (có thể là vật, sự vật hoặc con vật) hoặc Ở đâu (địa điểm có trên bản đồ định vị của thế giới, có thể là châu lục, quốc gia, đường phố…).

Để trả lời được chủ đề, người chơi phải mở các gợi ý của chương trình.