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Pháp luật

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Công an Hưng Yên làm việc với admin nhóm Facebook 'Những người ghét bố mẹ'

Minh Đức

TPO - Sau khi được Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Hưng Yên tuyên truyền, giải thích, L.T.C. nhận thức được việc lập nhóm Facebook “Những người ghét bố mẹ” là chưa phù hợp, tự nguyện đổi tên nhóm, siết chặt việc kiểm duyệt nội dung và cam kết không tái phạm.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 5/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc với L.T.C. (SN 2005, trú tại Hưng Yên) để làm rõ việc người này tạo lập nhóm Facebook có tên “Những người ghét bố mẹ”, với gần 1.000 thành viên.

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Cán bộ Phòng An ninh mạng làm việc với L.T.C. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại buổi làm việc, L.T.C. cho biết nhóm Facebook được lập từ khi còn là học sinh, xuất phát từ những bất đồng, giận dỗi và không đồng tình với quan điểm của bố mẹ cũng như một số thành viên trong gia đình.

Theo C., việc lập nhóm bắt nguồn từ suy nghĩ, cảm xúc cá nhân, không nhằm mục đích gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, qua trao đổi và tuyên truyền, lực lượng công an phân tích những tác động có thể phát sinh từ việc tạo lập, duy trì các trang, nhóm trên mạng xã hội, đặc biệt khi nhóm có tên gọi và nội dung mang tính tiêu cực.

Sau buổi làm việc, C. nhận thức tên gọi “Những người ghét bố mẹ” có thể tạo ra những suy nghĩ tiêu cực, thu hút sự tham gia của nhiều người có cùng trạng thái cảm xúc, từ đó tiềm ẩn nguy cơ tạo ra những tác động không mong muốn trên không gian mạng.

C. thừa nhận việc lập nhóm là chưa phù hợp, có thể ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội và tiềm ẩn nguy cơ tác động đến tình hình an ninh, trật tự. Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, L.T.C. đã tự nguyện đổi tên nhóm, đồng thời cho biết sẽ kiểm soát, kiểm duyệt chặt chẽ các nội dung được đăng tải và cam kết không tiếp tục thực hiện những hành vi tương tự.

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Nhóm "ghét bố mẹ".

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, vụ việc là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, cần cân nhắc kỹ trước khi tạo lập, đăng tải hoặc chia sẻ nội dung trên không gian mạng.

Cơ quan công an cho rằng, bất đồng giữa cha mẹ và con cái về quan điểm, cách ứng xử, học tập hay sinh hoạt là những vấn đề khó tránh khỏi trong đời sống gia đình. Tuy nhiên, những cảm xúc nhất thời nếu được đưa lên mạng xã hội, đặc biệt thông qua các trang, nhóm có tên gọi hoặc nội dung tiêu cực, có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý, tạo hiệu ứng lan truyền và dẫn đến những hệ quả ngoài mong muốn.

“Mạng xã hội có thể là nơi chia sẻ, kết nối và trao đổi thông tin nhưng không nên trở thành nơi để trút giận, công kích, xúc phạm hoặc cổ súy những suy nghĩ tiêu cực”, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo.

Theo cơ quan công an, một nội dung được tạo ra chỉ trong vài phút có thể tồn tại lâu dài trên không gian mạng, đồng thời bị sao chép, chia sẻ và tiếp cận bởi rất nhiều người.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người sử dụng mạng xã hội hình thành thói quen “nghĩ trước khi đăng - kiểm chứng trước khi chia sẻ - chịu trách nhiệm với những gì đưa lên mạng”.

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#Công an Hưng Yên #Nhóm Facebook #An ninh mạng #Tác động mạng xã hội #Giáo dục ý thức sử dụng mạng #Nhóm Facebook 'Những người ghét bố mẹ'

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