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Pháp luật

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Từ khoản vay 3 triệu đồng, nữ nhân viên karaoke bị ép 'gánh nợ' 70 triệu, nhốt trong container

Hoàng Phúc

TPO - Từ khoản vay 3 triệu đồng để mua quần áo, một nữ nhân viên karaoke chưa đủ 16 tuổi bị chuyển giao qua nhiều cơ sở, rồi bị yêu cầu “gánh nợ” 70 triệu đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giam 3 bị can để điều tra về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”.

Ngày 7/10, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Đỗ Hiếu (SN 1998, trú phường Hàm Rồng) về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Giam người trái pháp luật”. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Ngọc Cường (SN 1994, trú xã Hoằng Hóa) về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”; Lê Thế Cảnh (SN 2002, trú phường Đông Tiến) về tội “Giam người trái pháp luật”.

Theo công an, ngày 3/10, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Thế Cảnh tại Tổ dân phố Vân Nhưng, phường Đông Tiến. Tại đây, cảnh sát phát hiện hai nữ nhân viên L.T.S. (SN 2011, trú Nghệ An) và H.T.T.T. (SN 2009, trú Tuyên Quang), trong đó S. chưa đủ 16 tuổi.

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Ba đối tượng tại cơ quan điều tra.

Qua xác minh, công an phát hiện các nữ nhân viên có dấu hiệu bị chủ cơ sở và một số người liên quan khống chế, ép buộc ăn, ở tại cơ sở để làm việc. Phòng Cảnh sát hình sự được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ hành vi và vai trò của những người liên quan.

Công an xác định, L.T.S. từng làm nhân viên phục vụ tại một cơ sở karaoke và vay chủ quán 3 triệu đồng để mua quần áo, đồ dùng cá nhân. Tháng 4/2026, khi có ý định chuyển nơi làm việc, S. liên hệ với H.V.D., nhân viên phục vụ tại quán karaoke Hoàng Gia ở Thanh Hóa.

Sau đó, D. trao đổi với Hoàng Ngọc Cường, chủ quán karaoke, và được Cường đồng ý tiếp nhận S. Cường trả 3 triệu đồng tiền nợ của S. tại nơi làm việc cũ rồi đưa nữ nhân viên về cơ sở của mình.

Đến tháng 6/2026, khi S. cùng D. và hai nữ nhân viên khác xin nghỉ việc, Cường thông báo cả nhóm còn nợ mình tổng cộng 32 triệu đồng và yêu cầu thanh toán mới được chuyển sang nơi khác làm việc.

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Đối tượng Lê Đỗ Hiếu - chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh.

Cường sau đó liên hệ với Lê Đỗ Hiếu, chủ cơ sở karaoke Thế Cảnh. Hiếu đồng ý tiếp nhận nhóm nhân viên và đưa 32 triệu đồng cho Cường.

Đến cuối tháng 7/2026, D. cùng hai nữ nhân viên khác bỏ trốn. Cho rằng nhóm nhân viên còn nợ tiền, Hiếu yêu cầu L.T.S. phải “gánh nợ” thay cho ba người này với số tiền 65 triệu đồng. Cộng thêm khoản 5 triệu đồng trước đó, số tiền Hiếu yêu cầu S. phải trả lên tới 70 triệu đồng.

Lo sợ S. bỏ trốn, Hiếu yêu cầu S. và H.T.T.T. ăn, ở trong một container đặt tại cơ sở karaoke Thế Cảnh. Hiếu giao Lê Thế Cảnh là nhân viên của quán quản lý, theo dõi hai nữ nhân viên.

Theo cơ quan điều tra, hai nữ nhân viên bị hạn chế nghiêm ngặt việc đi lại, không được tự ý ra ngoài. Khi muốn đi đâu phải được Hiếu đồng ý và có Cảnh đi cùng. Ban đêm, Cảnh khóa cửa container từ bên ngoài, giữ chìa khóa. Ngay cả khi có nhu cầu đi vệ sinh, hai nữ nhân viên cũng phải gọi điện cho Cảnh mở cửa.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

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