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Kiểm điểm vụ hàng cây xà cừ bị cưa hạ bất thường

Tiền Lê

TPO - UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai đã tổ chức kiểm điểm, thống nhất hình thức Phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với hai tập thể và cá nhân ông Lê Giang Nam (Trưởng Công an xã Ia Hrú) liên quan vụ hàng cây xà cừ bị cưa hạ bất thường trong trụ sở xã H'bông cũ (sau sáp nhập là xã Ia Hrú).

Liên quan vụ hàng cây xà cừ bị cưa hạ bất thường trong trụ sở xã H'bông cũ (sau sáp nhập là xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai), ngày 7/10, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi UBND tỉnh Gia Lai, báo cáo nội dung liên quan đến việc kiểm tra, xử lý việc chặt hạ cây xanh tại trụ sở UBND xã Ia Hrú.

Theo đó, tại trụ sở UBND xã H’Bông cũ có 10 cây xà cừ, 3 cây phượng vĩ và 2 cây tùng bách bị cưa hạ. Số gỗ, củi thu gom gồm 14 lóng gỗ tròn xà cừ (3,2 m³), 2 ster củi xà cừ và 0,5 ster củi phượng vĩ.

Trụ sở UBND xã H’Bông cũ được bố trí cho công an xã Ia Hrú quản lý, sử dụng theo phương án của UBND huyện Chư Pưh cũ. Số gỗ, củi thu hồi hiện được bảo quản tại khuôn viên trụ sở, chưa phát hiện việc mua bán, thất thoát.

Về xử lý trách nhiệm, UBND xã Ia Hrú đã tổ chức kiểm điểm và thống nhất hình thức Phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với hai tập thể (Công an xã Ia Hrú và Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte) và ông Lê Giang Nam (Trưởng Công an xã Ia Hrú), ông Nguyễn Như 2 Vương (Tổ viên Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte, xã Ia Hrú).

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Một trong số những cây xà cừ ở trụ sở UBND H'bông cũ bị cưa hạ.

Từ các nội dung nêu trên, Sở Xây dựng kính đề nghị UBND tỉnh Gia Lai giao UBND xã Ia Hrú xác định tính chất tài sản và tổ chức xử lý số gỗ, củi thu hồi theo quy định. Theo đó, trường hợp xác định là tài sản công, UBND xã Ia Hrú thực hiện thanh lý tài sản, xử lý số gỗ, củi thuộc thẩm quyền theo quy định.

Nếu trường hợp có khó khăn, vướng mắc về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý, UBND xã liên hệ Sở Tài chính để được hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ.

Còn trường hợp xác định không phải tài sản công, tại thời điểm chặt hạ đến nay (theo báo cáo của UBND xã Ia Hrú chưa phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến số gỗ, củi này), UBND xã Ia Hrú tổ chức bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước theo quy định, tránh thất thoát, hư hại tài sản nêu trên.

Như Tiền Phong đã đưa tin Trưởng Công an xã Ia Hrú đã trao đổi với Tổ an ninh cơ sở làng Dek và làng Kte để cho phép chặt hạ hàng cây xà cừ và chống đỡ lại hàng rào.

Tuy nhiên, UBND xã Ia Hrú cho rằng việc cưa hạ cây xanh khi chưa làm rõ căn cứ pháp lý, trình tự xử lý, thẩm quyền quyết định, hiện trạng cây xanh trước khi chặt hạ, việc quản lý tài sản công và trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong vụ việc. Mặt khác, số gỗ xà cừ thu gom tại sân trụ sở có đường kính mặt cắt chưa phù hợp với đường kính mặt cắt của gốc cây bị cắt hạ. Quy trình xử lý đối với việc cắt hạ các cây xà cừ chưa đảm bảo theo trình tự, thủ tục quy định.

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#xã Ia Hrú #Gia Lai #kiểm điểm #cây xà cừ #trách nhiệm #xử lý tài sản #xã H'bông #phê bình #rút kinh nghiệm #kỷ luật

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