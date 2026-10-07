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Xôn xao clip chủ nhà ‘quỵt’ tiền phá dỡ công trình ở Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Đoạn video ghi lại cuộc đối thoại giữa người phụ nữ thực hiện phá dỡ công trình đến đòi tiền công nhưng bị chủ nhà cho rằng “không có hợp đồng và tự ý làm”, nên không trả tiền, gây xôn xao mạng xã hội.

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Hình ảnh người đàn ông được cho là chủ nhà và khu vực phá dỡ xong. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 7/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video kèm nội dung liên quan đến việc một phụ nữ - đại diện đơn vị phá dỡ công trình - đến đòi tiền công nhưng chủ nhà không trả vì cho rằng “không có hợp đồng”.

Theo đoạn video, sự việc xảy ra ngày 4/10 vừa qua tại ngõ 55 Nguyễn An Ninh (phường Tương Mai, Hà Nội). Sau khi được đăng tải, đoạn video nhận được sự quan tâm của dư luận.

Trong đoạn video, người phụ nữ trình bày: “Em là người thuê, giục chị đến đây làm. Chị phá cho em cả cái nhà. Bây giờ làm xong công trình rồi em lại không thanh toán tiền”.

Người phụ nữ cho biết vẫn còn lưu tin nhắn trao đổi giữa hai bên.

Tuy nhiên, người đàn ông khẳng định đây là đất của mình và ông không yêu cầu người phụ nữ đến làm.

“Chị tự ý vào nhà tôi phá dỡ, để xe ở đây và tôi không đồng ý”, người đàn ông trong đoạn video nói.

Đáng chú ý, người đàn ông liên tục nói: “Hợp đồng đâu, hợp đồng có chữ ký tôi đâu... Tất cả việc làm đến bây giờ là do lỗi của chị”.

Vẫn theo đoạn video, khi một cán bộ công an đến hỏi: “Sao lúc người ta phá dỡ không ra báo? Đến khi phá xong rồi mới bảo là không thuê?”, người đàn ông không đưa ra câu trả lời.

Theo thông tin được chia sẻ, bên thi công đã thực hiện phá dỡ trong nửa tháng và đến thời điểm xảy ra sự việc, công trình đã được phá dỡ hoàn toàn.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND phường Tương Mai (Hà Nội), cho biết UBND phường đã nắm được thông tin và đang tiến hành giải quyết.

Còn theo chỉ huy Công an phường Tương Mai, sự việc xảy ra từ trước và sau đó được mạng xã hội đăng tải. Khi xảy ra sự việc, đơn vị đã có mặt để xử lý.

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#Vụ quỵt tiền phá dỡ #Hợp đồng xây dựng #Xã hội Hà Nội #Công an phường Tương Mai #Phá dỡ công trình

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