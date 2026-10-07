Mưa lớn, nước cuộn chảy như thác ở xã đảo Cù Lao Chàm

TPO - Mưa lớn cục bộ sáng 7/10 khiến nhiều khu vực ở xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, TP. Đà Nẵng) xuất hiện dòng nước chảy mạnh, cuộn xiết như thác. Chính quyền địa phương lập chốt, giăng dây, đặt biển cảnh báo và cấm người dân qua lại tại các vị trí nguy hiểm.

Ngày 7/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp (TP. Đà Nẵng), cho biết, sáng 7/10, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu vực dân cư xuất hiện dòng chảy mạnh.

Mưa lớn, nước chảy như thác tràn xuống đường ở Cù Lao Chàm﻿. (Nguồn: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Hiệp)

Mưa lớn khiến nước chảy như thác tràn xuống đường, khu dân cư ở Cù Lao Chàm. (Ảnh: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Hiệp)

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Hiệp kiểm tra thực địa tại các khu vực bị ảnh hưởng và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Hiệp cho xác định 7 điểm tập trung dòng chảy mạnh tại khu vực thôn Bãi Làng và thôn Bãi Hương. Nước chảy mạnh, xiết tại nhiều vị trí, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân.

Các điểm có dòng chảy mạnh chủ yếu nằm trên tuyến đường từ Bãi Làng xuống Bãi Hương, trong đó có khu vực Hồ Bãi Bìm, vòng xoay Tổ 4 thôn Bãi Làng, khu vực đầu thôn Bãi Hương và Bãi Chồng.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu vực dân cư tại xã đảo Tân Hiệp, TP. Đà Nẵng xuất hiện dòng chảy mạnh.

Theo chính quyền địa phương, tại thời điểm kiểm tra chưa ghi nhận sạt lở tại các điểm trên. Tuy nhiên, do lượng nước lớn và dòng chảy xiết, việc di chuyển qua khu vực này có nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt đối với người đi bộ, xe máy và các phương tiện giao thông.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, giăng dây, bố trí người túc trực và kiểm soát, không cho người dân đi qua các vị trí có dòng nước chảy mạnh, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố.

Lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trước diễn biến mưa lớn.

Ông Nguyễn Minh Đức cho biết, để đảm bảo an toàn, từ chiều 6/10, lực lượng chức năng đã thông báo cấm tàu thuyền qua lại.