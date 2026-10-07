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Hà Tĩnh tuyên dương 46 Học sinh 3 tốt, Sinh viên 5 tốt

Hoài Nam

TPO - 46 học sinh, sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, sáng tạo và hoạt động tình nguyện vừa được Hà Tĩnh tuyên dương nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Chiều 6/10, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) và tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành của Hội LHTN Việt Nam, đồng thời nhìn lại những đóng góp của các thế hệ thanh niên Hà Tĩnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Những năm qua, các cấp Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh từng bước đổi mới phương thức tập hợp thanh niên theo phương châm “Đoàn mạnh - Hội rộng”, mở rộng đối tượng tập hợp, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.

Các cấp hội cũng triển khai nhiều hoạt động đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và các chương trình tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chuyển đổi số.

Thông qua các hoạt động, nhiều cán bộ, hội viên, thanh niên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội, hội viên và thanh niên Hà Tĩnh; đồng thời nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt, thanh niên cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và tham gia xây dựng quê hương.

Lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp thanh niên, đồng hành trong học tập, lập nghiệp và phát triển nghề nghiệp; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát hiện, nhân rộng các mô hình và gương thanh niên tiêu biểu.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên phát huy sức trẻ, trí tuệ, tinh thần xung kích, tình nguyện và khát vọng cống hiến.

Thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh xác định tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và các hoạt động vì cộng đồng.

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Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Hùng và Bí thư Tỉnh Đoàn Nguyễn Ny Hương trao bằng tuyên dương cho cán bộ, hội viên, thanh niên có thành tích xuất sắc.
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Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng trao bằng tuyên dương cho cán bộ, hội viên, thanh niên, các CLB, tổ, đội, nhóm có thành tích xuất sắc.

Dịp này, ban tổ chức tuyên dương 24 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu và 10 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm có nhiều thành tích trong công tác Hội, phong trào thanh niên và các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng tuyên dương 46 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh. Đây là những học sinh, sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, hoạt động Đoàn - Hội và tình nguyện vì cộng đồng.

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#Hà Tĩnh #70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam #Học sinh 3 tốt #Sinh viên 5 tốt

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