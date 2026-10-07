Một nam ca sĩ thoát chết trong gang tấc khi cây cổ thụ ở TPHCM đổ sập vào ô tô

TPO - Ca sĩ Will cho biết anh đang lái ô tô thì cây cổ thụ bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường. Nam ca sĩ phải lùi xe mới dám bước xuống.

Cây si cổ thụ trong khuôn viên một tòa nhà tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TPHCM bất ngờ bật gốc rồi đổ xuống đường. Video: Nguyễn Dũng.

Sáng 7/10, Will đang lái ô tô qua khu vực giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, TPHCM thì bất ngờ gặp sự cố cây cổ thụ bật gốc, đổ chắn ngang đường.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, thời điểm cây đổ, khoảng một phần ba đầu ôtô của anh nằm trong tán cây. Nam ca sĩ lập tức lùi xe ra một đoạn rồi mới dám bước xuống kiểm tra.

“Tôi phải lùi xe ra một đoạn mới dám bước xuống. May là xung quanh không ai bị sao. Lúc đó đạp phanh trễ một giây thôi chắc không thoát ra được luôn”, Will kể.

Cây cổ thụ đổ ngang giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, TPHCM.

Theo video của Tiền Phong ghi nhận tại hiện trường, Will có mặt và xuống xe kiểm tra ngay sau khi cây đổ. Sau đó, nam ca sĩ chia sẻ lại video này trên trang cá nhân và cho biết mình vô tình trở thành “nhân chứng lịch sử” và được lên báo.

Khoảnh khắc chiếc xe nằm sát dưới tán cây khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thót tim.

Đại diện của Will cho biết khi sự cố bất ngờ xảy ra, nam ca sĩ khá hoảng loạn. Sau đó, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhận thấy mình “quá may mắn” khi thoát nạn trong tích tắc.

Như Tiền Phong đã đưa tin khoảng 6h15 ngày 7/10, cây xanh lớn trong khuôn viên một tòa nhà tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TPHCM bất ngờ bật gốc rồi đổ xuống đường.

Thân và tán cây chắn gần như toàn bộ lối vào đường Võ Thị Sáu. Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ, lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường và tổ chức phân luồng.

Theo thông tin từ người dân, thời điểm cây ngã, đường còn khá vắng. Một số người bị trầy xước nhẹ, không có thương vong nghiêm trọng.

Cây xi cổ thụ đổ nằm trong khuôn viên tòa nhà nên không thuộc phạm vi cây xanh do thành phố quản lý. Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM đã cử lực lượng đến hỗ trợ xử lý, cắt cành và thu dọn hiện trường.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa khu vực để xử lý cây. Nhân viên cây xanh cưa cắt thân và cành, giải tỏa mặt đường nhằm khôi phục lưu thông. Do gốc cây lớn và một số vị trí nằm sát kết cấu tòa nhà, việc thu dọn mất nhiều thời gian.

Ca sĩ Will thoát nạn trong gang tấc.

Sự cố cũng ảnh hưởng đến giao thông trên các tuyến Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu và một số đường lân cận. Lực lượng CSGT có mặt điều tiết, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo lộ trình khác.

Will tên thật Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1989. Anh từng là thành viên nhóm nhạc 365 cùng Isaac, Jun Phạm và S.T Sơn Thạch. Sau khi nhóm 365 tan rã năm 2016, Will hoạt động solo và phát hành nhiều ca khúc được khán giả biết đến như Nơi ta chờ em, Tận cùng nỗi nhớ...

Bên cạnh âm nhạc, nam ca sĩ tham gia một số chương trình truyền hình và hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất, dẫn chương trình. Năm nay, Will tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và dừng chân trước thềm chung kết.