Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Một nam ca sĩ thoát chết trong gang tấc khi cây cổ thụ ở TPHCM đổ sập vào ô tô

Đỗ Quyên

TPO - Ca sĩ Will cho biết anh đang lái ô tô thì cây cổ thụ bất ngờ bật gốc, đổ chắn ngang đường. Nam ca sĩ phải lùi xe mới dám bước xuống.

Cây si cổ thụ trong khuôn viên một tòa nhà tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TPHCM bất ngờ bật gốc rồi đổ xuống đường. Video: Nguyễn Dũng.

Sáng 7/10, Will đang lái ô tô qua khu vực giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, TPHCM thì bất ngờ gặp sự cố cây cổ thụ bật gốc, đổ chắn ngang đường.

Theo chia sẻ của nam ca sĩ, thời điểm cây đổ, khoảng một phần ba đầu ôtô của anh nằm trong tán cây. Nam ca sĩ lập tức lùi xe ra một đoạn rồi mới dám bước xuống kiểm tra.

“Tôi phải lùi xe ra một đoạn mới dám bước xuống. May là xung quanh không ai bị sao. Lúc đó đạp phanh trễ một giây thôi chắc không thoát ra được luôn”, Will kể.

cay-do.jpg
Cây cổ thụ đổ ngang giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, TPHCM.

Theo video của Tiền Phong ghi nhận tại hiện trường, Will có mặt và xuống xe kiểm tra ngay sau khi cây đổ. Sau đó, nam ca sĩ chia sẻ lại video này trên trang cá nhân và cho biết mình vô tình trở thành “nhân chứng lịch sử” và được lên báo.

Khoảnh khắc chiếc xe nằm sát dưới tán cây khiến nhiều người hâm mộ không khỏi thót tim.

Đại diện của Will cho biết khi sự cố bất ngờ xảy ra, nam ca sĩ khá hoảng loạn. Sau đó, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhận thấy mình “quá may mắn” khi thoát nạn trong tích tắc.

Như Tiền Phong đã đưa tin khoảng 6h15 ngày 7/10, cây xanh lớn trong khuôn viên một tòa nhà tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu, phường Tân Định, TPHCM bất ngờ bật gốc rồi đổ xuống đường.

Thân và tán cây chắn gần như toàn bộ lối vào đường Võ Thị Sáu. Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm khiến giao thông qua khu vực ùn ứ, lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường và tổ chức phân luồng.

Theo thông tin từ người dân, thời điểm cây ngã, đường còn khá vắng. Một số người bị trầy xước nhẹ, không có thương vong nghiêm trọng.

Cây xi cổ thụ đổ nằm trong khuôn viên tòa nhà nên không thuộc phạm vi cây xanh do thành phố quản lý. Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TPHCM đã cử lực lượng đến hỗ trợ xử lý, cắt cành và thu dọn hiện trường.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa khu vực để xử lý cây. Nhân viên cây xanh cưa cắt thân và cành, giải tỏa mặt đường nhằm khôi phục lưu thông. Do gốc cây lớn và một số vị trí nằm sát kết cấu tòa nhà, việc thu dọn mất nhiều thời gian.

will-3.jpg
Ca sĩ Will thoát nạn trong gang tấc.

Sự cố cũng ảnh hưởng đến giao thông trên các tuyến Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu và một số đường lân cận. Lực lượng CSGT có mặt điều tiết, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo lộ trình khác.

Will tên thật Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1989. Anh từng là thành viên nhóm nhạc 365 cùng Isaac, Jun Phạm và S.T Sơn Thạch. Sau khi nhóm 365 tan rã năm 2016, Will hoạt động solo và phát hành nhiều ca khúc được khán giả biết đến như Nơi ta chờ em, Tận cùng nỗi nhớ...

Bên cạnh âm nhạc, nam ca sĩ tham gia một số chương trình truyền hình và hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất, dẫn chương trình. Năm nay, Will tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và dừng chân trước thềm chung kết.

Xem thêm

#cây cổ thụ đổ #Cây cổ thụ bật gốc #ca sĩ Will #Will 365 #Will Anh trai vượt ngàn chông gai

Cùng chuyên mục

Câu hỏi khó về ông Trump

Câu hỏi khó về ông Trump

TPO - Thương vụ Paramount Skydance thâu tóm Warner Bros. Discovery hoàn tất, đưa David Ellison vào vị trí lãnh đạo đế chế truyền thông sở hữu cả CNN và CBS News. Trong ngày đầu tiên, ông phải đối mặt với câu hỏi khó về mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump và những cuộc trao đổi liên quan CNN.

MC Quyền Linh bị thay thế

MC Quyền Linh bị thay thế

TPO - Vì bạn xứng đáng đã lên sóng VTV hơn 10 năm qua. Nghệ sĩ Quyền Linh đảm nhận vai trò MC lâu nhất trong lịch sử chương trình. Tuy nhiên từ mùa phát sóng mới, Quyền Linh không còn giữ vai trò dẫn dắt.

Không nhận ra Huyền Lizzie

Không nhận ra Huyền Lizzie

TPO - Nữ diễn viên Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) thử thách bản thân khi đóng vai người mẹ quê phải bươn chải kiếm sống. Đạo diễn, đồng nghiệp từng không tin cô có thể đóng vai gái xấu.

Số phận Táo Quân khi Đỗ Thanh Hải rời VTV

Số phận Táo Quân khi Đỗ Thanh Hải rời VTV

TPO - Đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải nghỉ công tác tại Đài truyền hình Việt Nam từ đầu tháng 10. Sự rời đi của người nhiều năm giữ vai trò quan trọng với Gặp nhau cuối năm - Táo quân khiến công chúng băn khoăn, nhất là ở thời điểm ê-kíp thường bắt đầu chuẩn bị cho mùa Táo quân mới.

Messi ôm chặt nữ ca sĩ Soledad.

Messi ôm chặt nữ ca sĩ

TPO - Lionel Messi sững người khi nghe nữ ca sĩ Soledad Pastorutti hát live ca khúc "Brindis" trong trận đấu chia tay đội tuyển Argentina sáng 7/10.

Ảnh chưa công khai ở đám cưới Hoài Lâm

Ảnh chưa công khai ở đám cưới Hoài Lâm

TPO - Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức đám cưới giản dị tại quê nhà Vĩnh Long. Chú rể dùng xe máy chở cô dâu về nhà trai, Đàm Vĩnh Hưng dự đám cưới và góp vui bằng 6 ca khúc, còn cô dâu thay bốn bộ váy trong khoảng 5 tiếng cử hành hôn lễ.

Chuyện gì đang xảy ra với Lưu Diệc Phi

Chuyện gì đang xảy ra với Lưu Diệc Phi

TPO - Lưu Diệc Phi vốn là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, cô cũng không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng tài nguyên do thị trường giải trí ảm đạm.

Khoảnh khắc gây sốc của Phạm Băng Băng

Khoảnh khắc gây sốc của Phạm Băng Băng

TPO - Nhan sắc thật của Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan 2026 gây bàn tán. Mỹ nhân Trung Quốc không còn lung linh như ảnh được chỉnh sửa cẩn thận.

Phim về vua Lý Công Uẩn chờ hơn 10 năm mới được lên sóng

Phim về vua Lý Công Uẩn chờ hơn 10 năm mới được lên sóng

TPO - Phim "Đường tới thành Thăng Long" được sản xuất từ năm 2009, ban đầu dự kiến lên sóng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010) nhưng vấp phải sự phản ứng từ dư luận. Sau 10 năm, phim được lên sóng, đoàn phim ứng dụng AI để chỉnh sửa các cảnh phim.

Hoài Lâm hát trong tiệc cưới

Hoài Lâm hát trong tiệc cưới

TPO - Trước hôn lễ diễn ra tại nhà riêng ở Vĩnh Long, Hoài Lâm tổ chức tiệc thân mật với người thân. Nam ca sĩ mặc giản dị, trực tiếp hát giao lưu và chia sẻ niềm hạnh phúc trước ngày về chung nhà với Ngọc Trinh.

Nguyễn Quang Dũng nhận thất bại

Nguyễn Quang Dũng nhận thất bại

TPO - Sau khi trailer phim "Thế giới trần trụi" nhận nhiều bình luận trái chiều, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng giải thích cách ê-kíp sử dụng AI và bài toán kinh phí của dự án. Đạo diễn khẳng định AI chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ, trong khi nhiều khâu sáng tạo và sản xuất vẫn do con người đảm nhiệm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe