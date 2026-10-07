32.550 người dân sẽ 'chấm điểm' sở, ngành về trải nghiệm làm thủ tục hành chính

TPO - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch lấy ý kiến khoảng 32.550 phiếu từ người dân, tổ chức về trải nghiệm làm thủ tục hành chính, làm căn cứ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026 của các sở, ngành và UBND cấp xã.

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, cuộc điều tra nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND cấp xã. Đồng thời, đây cũng là dịp đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả khảo sát sẽ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu khảo sát tập trung, thống nhất trên toàn thành phố.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho nhân dân. Ảnh: Ngô Tùng

Nội dung điều tra gồm hai nhóm chính. Với nhóm xác định chỉ số cải cách hành chính, TPHCM dự kiến khảo sát khoảng 13.855 người, gồm đại biểu HĐND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND cấp xã và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Nhóm này tập trung đánh giá tác động của cải cách hành chính đến công tác xây dựng thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý tài chính công và chất lượng cung cấp thông tin trên các cổng, trang thông tin điện tử.

Ở nhóm còn lại, đối tượng khảo sát là cá nhân, tổ chức đã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính hoặc sử dụng dịch vụ hành chính công tại các sở, ban, ngành và UBND cấp xã. Người dân, tổ chức sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung: khả năng tiếp cận dịch vụ công; mức độ công khai, minh bạch; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và mức độ hài lòng chung.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ khảo sát 184 đơn vị, gồm 16 sở, ban, ngành và 168 xã, phường, đặc khu. Tổng số phiếu dự kiến khoảng 32.550, trong đó 3.250 phiếu thuộc khối sở, ngành và 29.300 phiếu thuộc cấp xã. Toàn bộ hoạt động điều tra xã hội học và đo lường sự hài lòng được thực hiện trực tuyến trên phần mềm Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính TPHCM. Kết quả điều tra cùng việc đánh giá, chấm điểm theo quy định sẽ là căn cứ để xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026 của các sở, ban, ngành và UBND cấp xã.