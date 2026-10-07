Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

32.550 người dân sẽ 'chấm điểm' sở, ngành về trải nghiệm làm thủ tục hành chính

Thanh Tâm

TPO - UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch lấy ý kiến khoảng 32.550 phiếu từ người dân, tổ chức về trải nghiệm làm thủ tục hành chính, làm căn cứ xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026 của các sở, ngành và UBND cấp xã.

Theo kế hoạch của UBND TPHCM, cuộc điều tra nhằm đánh giá khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND cấp xã. Đồng thời, đây cũng là dịp đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kết quả khảo sát sẽ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu khảo sát tập trung, thống nhất trên toàn thành phố.

img-9664.jpg
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho nhân dân. Ảnh: Ngô Tùng

Nội dung điều tra gồm hai nhóm chính. Với nhóm xác định chỉ số cải cách hành chính, TPHCM dự kiến khảo sát khoảng 13.855 người, gồm đại biểu HĐND, lãnh đạo các sở, ban, ngành, lãnh đạo UBND cấp xã và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Nhóm này tập trung đánh giá tác động của cải cách hành chính đến công tác xây dựng thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý tài chính công và chất lượng cung cấp thông tin trên các cổng, trang thông tin điện tử.

Ở nhóm còn lại, đối tượng khảo sát là cá nhân, tổ chức đã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính hoặc sử dụng dịch vụ hành chính công tại các sở, ban, ngành và UBND cấp xã. Người dân, tổ chức sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung: khả năng tiếp cận dịch vụ công; mức độ công khai, minh bạch; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị và mức độ hài lòng chung.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ khảo sát 184 đơn vị, gồm 16 sở, ban, ngành và 168 xã, phường, đặc khu. Tổng số phiếu dự kiến khoảng 32.550, trong đó 3.250 phiếu thuộc khối sở, ngành và 29.300 phiếu thuộc cấp xã. Toàn bộ hoạt động điều tra xã hội học và đo lường sự hài lòng được thực hiện trực tuyến trên phần mềm Hệ thống quản lý công tác cải cách hành chính TPHCM. Kết quả điều tra cùng việc đánh giá, chấm điểm theo quy định sẽ là căn cứ để xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026 của các sở, ban, ngành và UBND cấp xã.

Xem thêm

#chấm điểm sở ngành #KPI #thủ tục hành chính #UBND TPHCM #ban hành kế hoạch #cải cách hành chính

Cùng chuyên mục

Nước cuộn như thác ở xã đảo Cù Lao Chàm

Mưa lớn, nước cuộn chảy như thác ở xã đảo Cù Lao Chàm

TPO - Mưa lớn cục bộ sáng 7/10 khiến nhiều khu vực ở xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, TP. Đà Nẵng) xuất hiện dòng nước chảy mạnh, cuộn xiết như thác. Chính quyền địa phương lập chốt, giăng dây, đặt biển cảnh báo và cấm người dân qua lại tại các vị trí nguy hiểm.

Tết Đinh Mùi 2027: Yêu cầu công khai thưởng Tết trước 20 ngày

Hàng nghìn vé tàu miễn phí đưa, đón công nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027

TPO - Cùng với hỗ trợ hàng nghìn vé tàu miễn phí, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam yêu cầu công đoàn cơ sở phối hợp cùng doanh nghiệp công khai tiền lương, thưởng Tết trước ngày nghỉ ít nhất 20 ngày, đồng thời triển khai nhiều gói hỗ trợ tiền mặt và vé tàu xe khứ hồi cho người lao động dịp Tết Đinh Mùi 2027.

Kiểm điểm vụ hàng cây xà cừ bị cưa hạ bất thường

Kiểm điểm vụ hàng cây xà cừ bị cưa hạ bất thường

TPO - UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai đã tổ chức kiểm điểm, thống nhất hình thức Phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với hai tập thể và cá nhân ông Lê Giang Nam (Trưởng Công an xã Ia Hrú) liên quan vụ hàng cây xà cừ bị cưa hạ bất thường trong trụ sở xã H'bông cũ (sau sáp nhập là xã Ia Hrú).

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026: Thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026: Thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với Lễ hưởng ứng và các hoạt động trọng tâm diễn ra ngày 4/10. Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, Ngày hội giới thiệu các kết quả, sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo, đồng thời mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, nhà đầu tư và các đối tác.

Nhộn nhịp chợ cá làng chài lớn nhất phía Nam Đà Nẵng lúc bình minh

Nhộn nhịp chợ cá làng chài lớn nhất phía Nam Đà Nẵng lúc bình minh

TPO - Từ tờ mờ sáng, chợ cá Tam Tiến (TP. Đà Nẵng) đã rộn ràng cảnh tàu thuyền cập bờ, người mua kẻ bán tất bật với những mẻ hải sản vừa đánh bắt sau một đêm trên biển. Phiên chợ ven biển còn là điểm đến để du khách khám phá nhịp sống mộc mạc, nguyên bản của làng chài.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe