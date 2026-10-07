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Pháp luật

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Khởi tố các đối tượng 'ăn chênh' 80 tỷ đồng của 300 khách hàng mua nhà ở xã hội tại Dự án New City

Thanh Hà

TPO - Ông Lương Song Hào - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long cùng thuộc cấp bị khởi tố do lạm dụng chức vụ, quyền hạn thu lợi bất chính (tiền chênh) 80 tỷ đồng của 300 khách hàng mua và thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City)

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.

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Ông Lương Song Hào tại cơ quan Công an. Ảnh CAHN

Các bị can gồm: Lương Song Hào (SN 1983, ở phường Dương Nội, TP Hà Nội) - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long (Công ty AZ Thăng Long); Bùi Thúy Quỳnh (SN 1994, ở xã Hoài Đức, TP Hà Nội) - Tổng Giám đốc; Vũ Ngọc Vinh (SN 1976, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) - Phó Tổng Giám đốc và Lê Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại phường Dương Nội, TP Hà Nội) - Giám đốc Sàn Mangala.

Qua công tác điều tra, xác minh thông tin mua, bán nhà ở xã hội tại Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City), tại thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định Lương Song Hào và Lê Thị Thu Trang đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh lệch ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội của khách hàng tại tòa A3.

Các đối tượng bị xác định đã thu lợi bất chính tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

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Vũ Ngọc Vinh tại cơ quan Công an. Ảnh CAHN

Theo cơ quan điều tra, khoản tiền này được hợp thức dưới nhiều hình thức như giấy “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ”, phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala.

Nội dung thỏa thuận thể hiện khoản tiền chênh sẽ được khấu trừ vào số tiền thuê, mua theo hợp đồng mua bán hoặc ăn bản thỏa thuận với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị ký hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư, khách hàng bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu, đồng thời vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận.

Số tiền chênh đã nộp cho Sàn Mangala không được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán với chủ đầu tư như thỏa thuận ban đầu.

Cơ quan điều tra xác định, các nhân viên kinh doanh hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của giám đốc, kế toán sàn Mangala. Sau đó, số tiền được chuyển lại cho Lương Song Hào.

Khoản tiền này được để ngoài sổ sách kế toán, báo cáo thuế để sử dụng cho hoạt động công ty và mục đích cá nhân của Hào.

Bên cạnh đó, Vũ Ngọc Vinh được Hào giao chịu trách nhiệm xác định mức tiền chênh lệch dựa trên giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu từng thời điểm. Sau đó, Vinh trình Bùi Thúy Quỳnh và Hào phê duyệt, rồi chuyển cho sàn Mangala triển khai thu tiền khách hàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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#Lạm dụng chức vụ #Khởi tố doanh nghiệp #Dự án nhà ở xã hội #Bánh kẹo Thăng Long #Chiếm đoạt tài sản #Công ty AZ Thăng Long

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