Tân Thủ tướng Lào đặt mục tiêu hạn chế xuất khẩu khoáng sản thô

TPO - Tân Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith cho biết trong thời gian tới, các chính sách mới sẽ thúc đẩy chế biến sâu và gia tăng giá trị trong ngành khoáng sản. Chính phủ có kế hoạch từng bước hạn chế và tiến tới chấm dứt xuất khẩu khoáng sản thô và quặng tinh, hãng thông tấn KPL đưa tin.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith đọc báo cáo tại Quốc hội. (Ảnh: KPL)



Tại kỳ họp thường kỳ thứ 2 của Quốc hội Lào khóa X, ngày 5/10, ông Saleumxay Kommasith được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào.

Đọc báo cáo kết quả kinh tế tại Quốc hội, Thủ tướng Saleumxay Kommasith cho biết nền kinh tế Lào tăng trưởng 4,8% trong 9 tháng đầu năm 2026, dự báo sẽ đạt 5,1% trong cả năm.

Mức tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự mở rộng trong lĩnh vực chế biến và sản xuất, đầu tư từ khu vực tư nhân và sản xuất điện năng, bao gồm điện từ năng lượng gió. Các hoạt động thương mại bán buôn và bán lẻ, dịch vụ công, cũng như dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng trưởng nhờ ngành du lịch phục hồi.

Lượng khách du lịch quốc tế tới Lào tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, tạo đà phát triển cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn đang chịu nhiều áp lực và có nguy cơ không đạt được các mục tiêu đề ra trong năm. Giá nhiên liệu tăng cao đã đẩy chi phí sản xuất và vận chuyển lên mức cao hơn, trong khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát và thiên tai gây thiệt hại và làm gián đoạn các hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Trong 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm sản đạt gần 1,4 tỷ USD. Cũng trong thời gian này, ngành khai khoáng và chế biến khoáng sản đạt giá trị sản xuất 38,2 nghìn tỷ kip (tương đương khoảng 1,71 tỷ USD), tăng 5,71% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Thủ tướng Saleumxay Kommasith, Chính phủ Lào đang tăng cường các biện pháp chống khai thác, chế biến, mua bán và kinh doanh khoáng sản trái phép, cũng như ngăn chặn hoạt động xuất nhập khẩu bất hợp pháp khoáng sản và các sản phẩm từ khoáng sản.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith cho biết, trong thời gian tới, các chính sách mới sẽ thúc đẩy chế biến sâu và gia tăng giá trị trong ngành khoáng sản. Các dự án khai khoáng mới phải có hoặc xây dựng các cơ sở chế biến đủ năng lực sản xuất các sản phẩm khoáng sản hoàn chỉnh.

Chính phủ cũng có kế hoạch từng bước hạn chế và tiến tới chấm dứt xuất khẩu khoáng sản thô và quặng tinh, qua đó khuyến khích tăng cường chế biến trong nước trước khi xuất khẩu.

Các biện pháp này nhằm nâng cao giá trị thu được từ tài nguyên thiên nhiên, củng cố sản xuất trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.