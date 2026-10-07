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Pháp luật

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Bắt tạm giam kẻ xâm hại bé gái đi trên đường giữa đêm khuya

Văn Đức

TPO - Sau khi uống bia, Hoàng Văn Tĩnh điều khiển xe máy đi rình mò trên các tuyến đường tại phường Yên Bái và Âu Lâu, tỉnh Lào Cai. Phát hiện bé gái đi xe đạp điện một mình trong đêm tối, đối tượng bám theo, đạp ngã xe rồi dùng vũ lực khống chế để xâm hại tình dục.

Ngày 7/10, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh (SN 1989, trú tại thôn Hương Giang, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 23h ngày 2/10, sau khi uống bia tại một quán bia trên địa bàn phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai, Hoàng Văn Tĩnh điều khiển xe mô tô đi trên một số tuyến đường thuộc phường Yên Bái và phường Âu Lâu với mục đích tìm người để quan hệ tình dục.

Khoảng hơn 1h ngày 3/10, Tĩnh phát hiện cháu N.T.T. đi xe đạp điện một mình nên bám theo. Khi cháu T. đi qua khu vực Tổ dân phố số 8, phường Âu Lâu, đối tượng Tĩnh đạp vào bánh xe khiến cháu T. ngã. Sau đó, Tĩnh kéo cháu T. vào ven đường, dùng vũ lực khống chế, bóp cổ và đe dọa nhằm thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Đúng lúc này, có người dân đi qua nghe tiếng kêu cứu nên quay lại. Lo sợ bị phát hiện, Tĩnh nhanh chóng lên xe bỏ chạy.

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Bị can Hoàng Văn Tĩnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Thiên Bình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15h40 cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã xác định và bắt giữ đối Hoàng Văn Tĩnh.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Tĩnh về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” theo khoản 1, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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