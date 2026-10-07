Nam sinh tử vong sau va chạm với xe ben trên quốc lộ 1

TPO - Xe ben va chạm với xe đạp tại điểm mở dải phân cách trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng) khiến nam sinh 13 tuổi tử vong.

Trưa 7/10, Công an xã Hàm Thuận phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben kéo rơ-moóc và xe đạp trên quốc lộ 1, khiến một nam sinh tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra tại Km1691+800 quốc lộ 1, đoạn qua xã Hàm Thuận, khu vực có điểm mở dải phân cách và phía trước một trường THCS.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, xe ben biển số 86C-142.xx kéo rơ-moóc chở xe máy xúc lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực trên, phương tiện xảy ra va chạm với xe đạp do em V.V.T.T. (sinh năm 2013) điều khiển.

Nam sinh bị thương nặng, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sau vụ tai nạn, Công an xã Hàm Thuận phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời trích xuất camera để phục vụ điều tra. Giấy phép lái xe của tài xế cũng được kiểm tra.

Theo người dân, khu vực này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người.