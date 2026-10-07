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Bắn gây mê, bắt con khỉ quậy phá khu dân cư TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 7/10, lực lượng kiểm lâm phối hợp chính quyền phường Cát Lái, TPHCM bắn gây mê, bắt con khỉ thường xuyên vào nhà dân tìm thức ăn để đưa về trạm cứu hộ chăm sóc.

Trưa 7/10, lực lượng Kiểm lâm TPHCM phối hợp cơ quan chức năng địa phương bắt thành công cá thể khỉ thường xuyên xuất hiện, quậy phá nhiều ngày tại khu dân cư 50 ha Cát Lái, phường Cát Lái.

Trước đó, con khỉ được phát hiện tại khu vực đường 40-CL. Nhận tin báo, lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền địa phương có mặt, triển khai phương án tiếp cận, vây bắt.

Sau khoảng 30 phút tiếp cận và dụ bằng thức ăn, lực lượng kiểm lâm dùng súng chuyên dụng bắn thuốc gây mê, khống chế thành công con vật.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng kiểm lâm xác định đây là cá thể khỉ đực, nặng khoảng 9,5 kg. Con vật sau đó được vận chuyển về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc sức khỏe trước khi thả về tự nhiên theo quy định.

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Con khỉ trèo trên mái nhà, thậm chí là vào tận nhà dân quậy phá khiến cư dân lo lắng.

Theo người dân địa phương, chiều 6/10, con khỉ lao vào cắn nhau với hai con chó béc-giê của một hộ dân. Sáng 7/10, con vật quay lại khu vực trước ngôi nhà có hai con chó. Người dân và bảo vệ dùng chuối để giữ con khỉ ở lại, hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp cận.

Theo nhiều hộ dân tại khu dân cư 50 ha Cát Lái, con khỉ thường xuyên leo trèo trên mái tôn, mái ngói, gây tiếng ồn và vào nhà lục tìm thức ăn từ hai tháng qua.

Do con vật di chuyển nhanh qua các ngôi nhà cao tầng liền kề, người dân gặp khó khăn trong việc xua đuổi, vây bắt.

Nhiều gia đình có trẻ nhỏ phải thường xuyên đóng kín cửa vì lo con khỉ vào nhà, tấn công trẻ. Người dân đã phản ánh sự việc, đề nghị chính quyền địa phương xử lý.

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