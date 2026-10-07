Điều chỉnh hành trình 13 tuyến xe buýt TPHCM phục vụ thi công metro số 2

TPO - Từ ngày 10/10/2026, 13 tuyến xe buýt trên địa bàn TPHCM sẽ tạm điều chỉnh hành trình tại một số khu vực để phù hợp với phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, nhằm bảo đảm an toàn giao thông và duy trì hoạt động ổn định của mạng lưới xe buýt trong thời gian thi công tuyến metro số 2, trung tâm điều chỉnh hành trình của 13 tuyến xe buýt bị ảnh hưởng.

Việc điều chỉnh được thực hiện từ ngày 10/10 đến khi có thông báo mới.

Phương án điều chỉnh liên quan đến một số tuyến đường, gồm: Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Sương Nguyệt Ánh, Bùi Thị Xuân và khu vực giao lộ Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám – Lý Thường Kiệt – Hoàng Văn Thụ.

Các tuyến xe buýt tạm điều chỉnh

Tuyến 5: Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Biên Hòa

Lượt từ Bến xe buýt Chợ Lớn đi Bến xe Biên Hòa không thay đổi.

Lượt từ Bến xe Biên Hòa đi Bến xe buýt Chợ Lớn, đoạn qua Võ Văn Tần – Bà Huyện Thanh Quan – Nguyễn Thị Minh Khai được điều chỉnh sang Võ Văn Tần – Cao Thắng – Nguyễn Thị Minh Khai – Hùng Vương.

Hành khách đi xe buýt tại bến xe buýt Sài Gòn.

Tuyến 6: Bến xe buýt Chợ Lớn – Đại học Nông Lâm

Lượt từ Bến xe buýt Chợ Lớn đi Đại học Nông Lâm không thay đổi.

Lượt chiều ngược lại được điều chỉnh đoạn qua Võ Văn Tần – Bà Huyện Thanh Quan – Nguyễn Thị Minh Khai sang Võ Văn Tần – Trương Định – Nguyễn Đình Chiểu – Cao Thắng – Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Văn Cừ.

Tuyến 13: Bến xe buýt Sài Gòn – Bến xe Củ Chi

Lượt từ Bến xe buýt Sài Gòn đi Bến xe Củ Chi không thay đổi.

Lượt từ Bến xe Củ Chi đi Bến xe buýt Sài Gòn được điều chỉnh tại khu vực thi công nhà ga ST07 (ga Bảy Hiền) và ST02 (ga Tao Đàn).

Tại khu vực ga Bảy Hiền, hành trình được điều chỉnh theo hướng Trường Chinh – Lý Thường Kiệt – vòng xoay Lạc Long Quân – Lý Thường Kiệt – Cách Mạng Tháng Tám.

Tại khu vực ga Tao Đàn, hành trình được điều chỉnh theo hướng Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – Huyền Trân Công Chúa – Thủ Khoa Huân – Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái – Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai – Bến xe buýt Sài Gòn.

Tuyến 14: Bến xe Miền Đông – 3/2 – Bến xe Miền Tây

Lượt từ Bến xe Miền Đông đi Bến xe Miền Tây được điều chỉnh đoạn Võ Văn Tần – Bà Huyện Thanh Quan – Nguyễn Thị Minh Khai sang Võ Văn Tần – Trương Định – Nguyễn Đình Chiểu – Lý Thái Tổ.

Lượt từ Bến xe Miền Tây đi Bến xe Miền Đông không thay đổi.

Tuyến 28: Bến xe buýt Sài Gòn – Chợ Xuân Thới Thượng

Lượt từ Bến xe buýt Sài Gòn đi Chợ Xuân Thới Thượng không thay đổi.

Lượt chiều ngược lại được điều chỉnh đoạn qua Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Trãi – Tôn Thất Tùng – Lê Lai theo hướng Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Thị Minh Khai – Huyền Trân Công Chúa – Thủ Khoa Huân – Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái – Nguyễn Trãi – Tôn Thất Tùng – Lê Lai – Bến xe buýt Sài Gòn.

Tuyến 30: Chợ Tân Hương – Bến xe buýt Văn Thánh

Lượt từ Chợ Tân Hương đi Bến xe buýt Văn Thánh được điều chỉnh tại khu vực Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám theo hướng Trường Chinh – Lý Thường Kiệt – vòng xoay Lạc Long Quân – Lý Thường Kiệt – Cách Mạng Tháng Tám – Điện Biên Phủ.

Lượt từ Bến xe buýt Văn Thánh đi Chợ Tân Hương không thay đổi.

Tuyến 38: Khu dân cư Tân Quy – Bến xe buýt Đầm Sen

Cả hai chiều của tuyến được điều chỉnh.

Chiều từ Khu dân cư Tân Quy đi Bến xe buýt Đầm Sen, hành trình được điều chỉnh qua Phạm Hồng Thái – Nguyễn Trãi – Cống Quỳnh – Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Văn Cừ.

Chiều từ Bến xe buýt Đầm Sen đi Khu dân cư Tân Quy, hành trình được điều chỉnh qua Nguyễn Văn Cừ – Nguyễn Thị Minh Khai – Huyền Trân Công Chúa – Thủ Khoa Huân – Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái – Nguyễn Thị Nghĩa – Nguyễn Thái Học.

Tuyến 65: Bến Thành – đường Cách Mạng Tháng Tám – Bến xe An Sương

Lượt từ Bến xe buýt Sài Gòn đi Bến xe An Sương không thay đổi.

Lượt từ Bến xe An Sương đi Bến xe buýt Sài Gòn được điều chỉnh tại khu vực thi công ga ST07 (ga Bảy Hiền) và ST02 (ga Tao Đàn) với phương án tương tự tuyến 13.

Tuyến 69: Bến xe buýt Sài Gòn – Khu dân cư Vĩnh Lộc

Lượt từ Bến xe buýt Sài Gòn đi Khu dân cư Vĩnh Lộc không thay đổi.

Lượt chiều ngược lại được điều chỉnh từ Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng Tám sang Nguyễn Thị Minh Khai – Huyền Trân Công Chúa – Thủ Khoa Huân – Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái – Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai – Bến xe buýt Sài Gòn.

Tuyến 103: Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Ngã tư Ga

Lượt từ Bến xe buýt Chợ Lớn đi Bến xe Ngã tư Ga không thay đổi.

Lượt chiều ngược lại được điều chỉnh tại khu vực Trường Chinh – Cách Mạng Tháng Tám theo hướng Trường Chinh – Lý Thường Kiệt – vòng xoay Lạc Long Quân – Lý Thường Kiệt – Cách Mạng Tháng Tám – Trường Sơn.

Các tuyến DL01, DL02 và DL04

Ba tuyến xe buýt kết nối khu vực trung tâm thành phố cũng được điều chỉnh một số đoạn hành trình.

DL01: điều chỉnh theo hướng Võ Văn Tần – Nguyễn Thị Minh Khai – Huyền Trân Công Chúa – Thủ Khoa Huân – Lê Thánh Tôn – Phạm Hồng Thái – Nguyễn Thị Nghĩa – Lê Lai – Tôn Thất Tùng – Phạm Ngũ Lão.

DL02: điều chỉnh theo hướng Võ Văn Tần – Trương Định – Nguyễn Đình Chiểu – Lý Thái Tổ – Nguyễn Thị Minh Khai – Tôn Thất Tùng – Phạm Ngũ Lão.

DL04: điều chỉnh theo hướng Võ Văn Tần – Trương Định – Nguyễn Đình Chiểu – Lý Thái Tổ – Hùng Vương.