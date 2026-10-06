122 điểm có nguy cơ ngập tại TPHCM, CSGT cảnh báo 'khẩn'

TPO - Phòng CSGT Công an TPHCM cảnh báo 122 điểm có nguy cơ ngập do mưa lớn và triều cường, khuyến cáo người dân chủ động đổi lộ trình, không cố đi qua nơi nước sâu, chảy xiết.

Ngày 6/10, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM vừa thông tin danh sách 122 điểm có nguy cơ ngập trên địa bàn để người dân chủ động lựa chọn lộ trình. Trong đó, 83 điểm có nguy cơ ngập do mưa lớn, nước không thoát kịp và 39 điểm ngập do triều cường.

CSGT TPHCM hỗ trợ người dân qua điểm ngập bằng xe chuyên dụng.

Theo PC08, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, gây ùn ứ, phương tiện chết máy và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều giao lộ, đường cửa ngõ có nguy cơ ngập

Trong nhóm ngập do mưa lớn, danh sách có ngã tư Bảy Hiền; giao lộ Lê Đức Anh – Hồ Học Lãm; đường Trần Văn Giàu, đoạn từ số 55 đến giao lộ Vườn Thơm; đường Vĩnh Lộc, từ Trần Văn Giàu đến Lại Hùng Cường. Riêng đường Vĩnh Lộc, đoạn ngập nặng nhất được xác định từ Trần Văn Giàu đến cầu Bà Tri.

Trên đường Đỗ Mười, các vị trí được cảnh báo gồm khu vực trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, hai bên cầu Bình Phước, giao lộ với đường 17 và hầm chui cầu Bến Cát. Vòng xoay Bình Phước và hai bên ngã tư Bình Phước, dưới cầu vượt, cũng nằm trong danh sách.

Các tuyến Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ, Tô Ngọc Vân có nhiều vị trí nguy cơ ngập sâu. Đáng chú ý là giao lộ Tố Hữu – Mai Chí Thọ, Mai Chí Thọ – Lương Định Của; Tô Ngọc Vân giao Phạm Văn Đồng và Linh Đông.

Danh sách còn có Quốc lộ 50, đoạn từ Nguyễn Văn Linh về cầu Chánh Hưng; một số đoạn trên đường Nguyễn Văn Linh; đường Ung Văn Khiêm, từ Nguyễn Gia Trí đến Điện Biên Phủ; cổng Khu công nghiệp Sóng Thần và giao lộ ĐT743A – Mỹ Phước Tân Vạn.

Trên Quốc lộ 51, PC08 cảnh báo nhiều đoạn thuộc các phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Hải và Phước Thắng.

Với nhóm ngập do triều cường, các vị trí đáng chú ý gồm đường Trần Xuân Soạn, từ Huỳnh Tấn Phát đến Lâm Văn Bền; đường Lê Văn Lương qua xã Nhà Bè; đường Phạm Hữu Lầu, từ Huỳnh Tấn Phát đến cầu Phước Long; đường Nguyễn Hữu Thọ, từ Phạm Hữu Lầu đến cầu Rạch Dĩa 2, hướng vào trung tâm.

Một số đoạn trên đường Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo, Phạm Thế Hiển, Dương Bá Trạc, Nguyễn Văn Hưởng và Hà Huy Giáp cũng được cảnh báo. Ngoài ra còn có khu vực trước chung cư New City trên đường Mai Chí Thọ, đường R12 dưới chân cầu Ba Son và bờ kè lô F, cư xá Thanh Đa.

Không cố vượt qua nơi ngập sâu, chảy xiết

PC08 khuyến cáo người dân theo dõi dự báo thời tiết, mực nước triều và tình hình giao thông trước khi ra đường; chủ động chọn tuyến thay thế hoặc điều chỉnh giờ di chuyển.

Nếu phải qua đoạn ngập còn thấp và nhìn rõ mặt đường, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ ga đều, giữ khoảng cách an toàn, không phanh gấp hoặc vượt xe khác. Khi nước ngập sâu, chảy xiết hoặc không còn thấy mặt đường, tuyệt đối không đi qua, cần đổi hướng hoặc chờ nước rút.

Người dân cũng cần cảnh giác với hố ga mất nắp, vật cản dưới nước; tránh xa dây điện, trụ điện, cột đèn và biển quảng cáo để phòng nguy cơ điện giật.

PC08 cho biết đã tăng cường lực lượng tại các điểm ngập, nhất là giờ cao điểm, những ngày mưa lớn và triều cường để điều tiết giao thông, đặt biển cảnh báo, cứu hộ phương tiện chết máy và hỗ trợ người dân.

Khi cần hỗ trợ hoặc phản ánh tình hình ngập nước, ùn ứ, người dân có thể liên hệ CSGT đang làm nhiệm vụ hoặc đường dây nóng 0326.08.08.08.