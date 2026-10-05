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TPHCM điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường phục vụ thi công metro số 2

Hữu Huy

TPO - Từ ngày 10/10/2026, TPHCM sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhiều tuyến đường để phục vụ thi công metro số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương.

Ngày 5/10, Sở Xây dựng TPHCM thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường nhằm bảo đảm điều kiện thi công dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TPHCM (tuyến Bến Thành - Tham Lương).

Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh được thực hiện từ ngày 10/10/2026 trên các tuyến Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Sương Nguyệt Ánh, Bùi Thị Xuân và khu vực giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ.

Cụ thể, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai, các loại xe sẽ lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai.

Các phương tiện có thể đi theo lộ trình thay thế: Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám.

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Lộ trình thay thế khi thi công nhà ga ST.02 (ga Tao Đàn).

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa, các loại xe cũng được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa.

Lộ trình thay thế được hướng dẫn gồm Trương Định hoặc Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Đình Chiểu hoặc Võ Văn Tần - Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai.

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Đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa sẽ tổ chức lưu thông một chiều từ 10/10.

Trong khi đó, đường Sương Nguyệt Ánh và đường Bùi Thị Xuân được tổ chức lưu thông hai chiều đối với các loại phương tiện.

Tại giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ, Sở Xây dựng cũng đưa ra các hướng lưu thông bắt buộc.

Đối với phương tiện trên đường Trường Chinh, chỉ được phép rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng vào đường Cách Mạng Tháng Tám.

Đối với phương tiện trên đường Cách Mạng Tháng Tám, chỉ được phép rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ, cấm đi thẳng và cấm rẽ trái.

Sở Xây dựng đề nghị người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp khi các phương án điều chỉnh được triển khai, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại trong thời gian thi công Metro số 2.

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#giao thông #TPHCM #metro số 2 #điều chỉnh giao thông #đường phố #thi công #Bến Thành

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