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Mưa lớn từ chiều đến tối, người dân TPHCM chật vật về nhà

Nguyễn Dũng - Hữu Huy

TPO - Mưa lớn vào giờ tan tầm kéo dài đến tối 7/10 khiến người dân TPHCM gặp nhiều khó khăn khi lưu thông trên đường. Giao thông nhiều nơi rối loạn. PC08 Công an TPHCM vừa phát cảnh báo thành phố có 122 điểm "nóng" có nguy cơ ngập nặng.

Chiều tối 7/10, cơn mưa lớn đổ xuống TPHCM đúng giờ cao điểm, khiến giao thông nhiều nơi ùn ứ, rối loạn, người dân gặp nhiều khó khăn trên đường về nhà.

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Tại khu vực trung tâm TPHCM, theo ghi nhận của phóng viên, trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi,... mưa lớn gây hạn chế tầm nhìn. Xe máy lưu thông vào làn ô tô và xe buýt. Người đi xe máy mặc áo mưa, di chuyển, hiệu quả của kính chiếu hậu bị hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là khi mặt đường ướt, trơn trượt.

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Trước đó, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM đã phát cảnh báo về 122 điểm có nguy cơ ngập nhằm giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình. Trong đó, 83 điểm ngập do mưa lớn, nước không thoát kịp và 39 điểm ngập do triều cường.

Các vị trí được cảnh báo ngập do mưa gồm ngã tư Bảy Hiền; đường Lý Thường Kiệt, đoạn từ số 387 đến cổng Trường Nguyễn Thái Bình; giao lộ Lê Đức Anh - Hồ Học Lãm; đường Ung Văn Khiêm, đoạn từ Nguyễn Gia Trí đến Điện Biên Phủ; giao lộ Tô Ngọc Vân - Phạm Văn Đồng; khu vực chợ Thủ Đức và một số đoạn trên đường Mai Chí Thọ, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh…

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Một số đoạn đường đã bắt đầu xuất hiện ngập khiến người dân qua lại khó khăn.

Nhóm có nguy cơ ngập do triều cường gồm đường Trần Xuân Soạn, đoạn từ Huỳnh Tấn Phát đến Lâm Văn Bền; một số vị trí trên đường Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu Thọ; đường Võ Văn Kiệt, đoạn từ Phạm Phú Thứ đến Bình Tiên; đường Dương Bá Trạc, Hà Huy Giáp…

PC08 khuyến cáo người dân theo dõi dự báo thời tiết, mực nước triều và thông tin giao thông trước khi ra đường; chủ động chọn tuyến thay thế hoặc điều chỉnh giờ di chuyển để tránh điểm ngập.

Khi nước còn thấp và nhìn rõ mặt đường, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không phanh gấp hay vượt xe khác. Nếu nước ngập sâu, chảy xiết hoặc không còn thấy mặt đường, người dân không đi qua, cần chọn lộ trình khác hoặc chờ nước rút.

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Theo PC08, lực lượng CSGT được tăng cường tại các điểm ngập, nhất là giờ cao điểm và những ngày mưa lớn, triều cường, để điều tiết, phân luồng, hỗ trợ người dân và phương tiện gặp sự cố.

Người dân cần hỗ trợ hoặc phản ánh tình hình ngập nước, ùn ứ giao thông có thể liên hệ CSGT đang làm nhiệm vụ hoặc đường dây nóng 0326.08.08.08.

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