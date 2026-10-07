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Thị sát 9 mỏ cát, Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu dừng hoạt động

Thu Hiền

TPO - Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu tạm dừng hoạt động 9 mỏ cát do hệ thống camera, trạm cân chưa đáp ứng yêu cầu giám sát, kết nối dữ liệu.

Ngày 7/10, ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng đoàn công tác kiểm tra hoạt động khai thác cát tại 9 điểm khai thác và bến thuộc các xã Xuân Lâm, Đại Đồng, Thuần Trung, Đô Lương và Bạch Ngọc.

Qua kiểm tra, các mỏ đã lắp đặt trạm cân, camera để giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản. Tuy nhiên, hệ thống camera tại các điểm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Camera chủ yếu ghi hình cận cảnh khu vực trạm cân, chưa bao quát toàn bộ hoạt động của phương tiện ra, vào bến.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc lắp đặt camera, trạm cân phải được thực hiện thống nhất, kiểm soát được toàn bộ quá trình phương tiện ra, vào và khối lượng khoáng sản vận chuyển.

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Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra công tác khai thác và quản lý khoáng sản tại xã Đô Lương.

Theo yêu cầu, mỗi mỏ phải có trạm cân đạt tiêu chuẩn, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế và tối thiểu 3 camera, gồm camera giám sát tổng thể xe vào, xe ra và khu vực trạm cân.

Mobifone được giao hỗ trợ doanh nghiệp về kỹ thuật, bảo đảm hệ thống kết nối dữ liệu để cơ quan quản lý Nhà nước giám sát.

Tại hiện trường, ông Võ Trọng Hải yêu cầu 9 mỏ cát tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn thành việc lắp đặt, bố trí camera giám sát đúng yêu cầu. Sau khi hoàn thiện, cơ quan có thẩm quyền và chính quyền địa phương kiểm tra, nếu đáp ứng quy định mới được hoạt động trở lại.

Trong số này có 3 mỏ tại xã Xuân Lâm và một mỏ tại xã Đại Đồng của Công ty Cổ phần Khai thác cát sạn và Vận tải Thanh Chương, một mỏ tại xã Đại Đồng của Công ty TNHH MTV Thanh Hưng, một mỏ của Công ty TNHH VLXD và TM Sơn Hà tại xã Thuần Trung.

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Một mỏ cát bên bờ sông Lam.

Các mỏ còn lại thuộc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tuấn Thiện và Công ty CP Lưu Cát Thành tại xã Đô Lương, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Bảo Ngân tại xã Bạch Ngọc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc xuất hóa đơn đối với sản lượng khoáng sản tiêu thụ. Trường hợp không thực hiện đúng quy định, mỏ sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Các mỏ phải niêm yết công khai giá bán, ưu tiên cung ứng vật liệu cho các dự án trên địa bàn, góp phần bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng và tiến độ công trình.

Ông Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ngành tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện điều kiện hoạt động, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhưng phải gắn với trách nhiệm quản lý Nhà nước.

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Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu việc lắp đặt các bảng niêm yết giá phải được đặt công khai.

Lực lượng công an xã được giao trực tiếp kiểm tra, xác định trách nhiệm trong trường hợp hệ thống giám sát không kết nối. Công tác quản lý các mỏ phải được đưa vào giao ban hằng tuần để kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh.

Cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thất thoát khoáng sản, khai thác trái phép hoặc vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không đúng quy định.

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#Nghệ An #mỏ cát #giám sát #khai thác #đầu tư #quản lý khoáng sản

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