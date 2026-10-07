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Thế giới

Nga tập kích loạt cơ sở sản xuất tên lửa Flamingo tại Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/10 cho biết, quân đội nước này đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm, nhắm trúng các cơ sở công nghiệp sản xuất tên lửa Flamingo và máy bay không người lái (UAV) tại Kiev cùng sáu khu vực khác của Ukraine.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện bằng vũ khí dẫn đường chính xác phóng từ mặt đất, trên biển và trên không, cùng máy bay không người lái.

Các mục tiêu bị tấn công gồm nhà máy Smart Ammunition, nhà máy Giấy và bìa cứng Kiev, doanh nghiệp Trading House Plastmas-Priluki, Nhà máy Chế tạo Máy Yuzhny, Nhà máy AvtoKrAZ… Đây là những cơ sở lắp ráp và lưu trữ tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, tên lửa chiến thuật FP-9 cùng các linh kiện liên quan tại thành phố Kiev, Chernigov, Dnepr, Kremenchug.

Ngoài ra, lực lượng Nga còn tấn công cơ sở hạ tầng cảng và sửa chữa tàu thuyền tại khu vực Odessa, cũng như các tàu thuyền do quân đội Ukraine sử dụng.

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Hiện trường các vụ tấn công của Nga tại Kiev và Poltava (Ukraine). (Ảnh: Pravda)

Không quân Ukraine xác nhận, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nước này với tên lửa chống hạm Zircon, tên lửa đạn đạo Iskander-M, 48 tên lửa hành trình Kh-101, Iskander-K và Kalibr, 130 máy bay không người lái tấn công…

Trong đó, lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn được 161 vũ khí của Nga. Số tên lửa và máy bay không người lái còn lại bắn trúng 18 địa điểm.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị một "cuộc tấn công quy mô lớn" nhắm vào Ukraine, đồng thời kêu gọi đồng minh cung cấp cho Kiev những loại vũ khí cần thiết để chống lại cuộc tấn công mới từ Mátxcơva.

Tass, Pravda

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#Nga #Ukraine #máy bay không người lái #tên lửa #Kiev

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