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Hàng không - Du lịch

Chiều thứ 7, ngày 10/10: 4 lý do 'nhất định phải ghé' Libera Nha Trang

P.V

Điệu Flamenco rực rỡ, những màn ảo thuật bất ngờ, thử tài bắn cung, lễ hội âm nhạc rộn ràng và loạt trò chơi sôi động, Libera Nha Trang đang có rất nhiều gợi ý hấp dẫn để làm mới lịch trình cuối tuần cho du khách và người dân Khánh Hòa chiều 10/10 tới.

Tháng 10, Nha Trang dịu mát, gió biển dễ chịu, tạo điều kiện lý tưởng để lên lịch thư giãn cùng bạn bè, thử sức với những trò chơi ngoài trời hay thả mình theo giai điệu của một band nhạc biểu diễn. Chiều thứ Bảy tuần này (10/10/2026), sắc màu châu Âu sẽ hiện diện giữa phố biển tại một tọa độ duy nhất: Quảng trường Libera, với sự kiện “Alora Nha Trang – Giao nhịp trời Âu”.

Chiều thứ 7, ngày 10/10: 4 lý do 'nhất định phải ghé' Libera Nha Trang ảnh 1

Một "châu Âu thu nhỏ" sẽ được tái hiện tại Libera Nha Trang ngày 10/10 tới

Chương trình mở cửa tự do cho du khách và người dân địa phương. Đây chính là chiếc vé thông hành đưa bạn bước vào không gian lễ hội sôi động bên Vịnh Ngọc. “Ghim” ngay 4 lý do khiến bạn không thể đứng ngoài cuộc chơi từ 15h30 đến 18h30 chiều 10/10 tới đây nhé!

Một chiều mang nhịp điệu châu Âu đến phố biển

Tới “Alora Nha Trang - Giao nhịp trời Âu”, bạn sẽ khởi động cuối tuần bằng những bước nhảy Flamenco rực lửa, mang nhịp đập sôi động từ Địa Trung Hải đến bên biển xanh, cát trắng Khánh Hòa. Chuyển động giàu năng lượng cùng trang phục đậm sắc màu Tây Ban Nha của vũ đoàn hứa hẹn khuấy động quảng trường, mở màn cho một buổi chiều ngập tràn không khí lễ hội.

Những màn trình diễn với âm nhạc sôi động, trang phục rực rỡ kim mang không khí lễ hội đến chuỗi “Cuối tuần sảng khoái cùng Alora Nha Trang” (Hình minh họa)
Những màn trình diễn với âm nhạc sôi động, trang phục rực rỡ kim mang không khí lễ hội đến chuỗi “Cuối tuần sảng khoái cùng Alora Nha Trang” (Hình minh họa)

Không khí tiếp tục được đẩy lên với ảo thuật, xiếc và cà kheo nghệ thuật, mang đến những màn trình diễn bất ngờ và giàu tính tương tác. Bên cạnh đó, bạn sẽ vẫn có những phút giây thả hồn theo tiếng nhạc acoustic từ ban nhạc sống giữa không gian lộng gió biển.

Tọa độ “nhập cuộc” cực vui, đi cùng ai cũng có trải nghiệm hợp gu

Điểm hấp dẫn của chương trình nằm ở việc khách tham dự được nhập cuộc thay vì chỉ làm khán giả, dù là người lớn tới trẻ nhỏ, từ du khách tới những người dân địa phương.

Bạn có thể chọn vẽ henna là gợi ý để thử một phong cách mới, chọn họa tiết hợp gu và thêm điểm nhấn cho những bức ảnh trong chuyến đi. Các nhóm bạn trẻ có thể rủ nhau thử bắn cung, thi ngắm đích hoặc nhập cuộc với beer pong để xem ai khéo léo hơn.

Không gian lễ hội với nhiều hoạt động trò chơi gắn kết du khách và người dân địa phương (Hình minh họa)
Không gian lễ hội với nhiều hoạt động trò chơi gắn kết du khách và người dân địa phương (Hình minh họa)

“Góc workshop” tự tay làm nên món quà độc bản

Giữa âm nhạc, tiếng cười và nhịp vui liên tục tại quảng trường, workshop tranh Mosaic mang đến một khoảng dừng nhẹ nhàng để mỗi người tự mình sáng tạo. Không cần theo một khuôn mẫu cố định, người tham gia có thể lựa chọn những mảnh ghép với màu sắc, hình dáng khác nhau rồi tự tay sắp đặt, kết hợp thành một bức tranh theo ý tưởng riêng.

Điểm thú vị của Mosaic nằm ở chính quá trình tạo nên tác phẩm: từ những mảnh ghép nhỏ, mỗi người dần hoàn thiện một tổng thể mang dấu ấn cá nhân. Có thể là một hình ảnh gợi nhớ chuyến đi, một bảng màu yêu thích hay đơn giản là một món quà nhỏ được tạo nên từ chính đôi tay mình.

Workshop sáng tạo trong các hoạt động cuối tuần tại Libera Nha Trang luôn là không gian gắn kết các thế hệ
Workshop sáng tạo trong các hoạt động cuối tuần tại Libera Nha Trang luôn là không gian gắn kết các thế hệ

Với các cặp đôi, đây có thể là một hoạt động cùng làm, cùng chọn và cùng lưu lại một kỷ niệm. Với các gia đình, workshop cũng mở ra khoảng thời gian để cha mẹ và con trẻ cùng sáng tạo, thay vì chỉ đứng xem các tiết mục trên sân khấu. Một trải nghiệm nhẹ nhàng nhưng đủ để mang về một món quà có câu chuyện riêng sau buổi chiều tại Libera Nha Trang.

Vào cửa tự do, cơ hội khám phá hệ sinh thái Libera Nha Trang

"Giao nhịp trời Âu" tiếp nối chuỗi hoạt động cuối tuần tại Libera Nha Trang, nơi các chủ đề trải nghiệm liên tục được làm mới để người đã ghé luôn có thêm lý do quay lại. Chương trình mở cửa tự do cho du khách và người dân địa phương, với khung giờ dễ ghép vào lịch trình khám phá thành phố, hoặc để dành riêng cho một buổi hẹn bạn bè, gia đình.

Theo đại diện Công ty cổ phần Vega City, đơn vị phát triển bất động sản của KDI Group, chia sẻ: "Chúng tôi muốn du khách và người dân địa phương đều tìm thấy trải nghiệm mình yêu thích tại Libera Nha Trang. Mỗi chương trình mới là thêm một lý do để ghé thăm và trở lại. Việc duy trì, làm mới hoạt động giúp chúng tôi chủ động thu hút dòng khách, từng bước tạo nên một điểm đến giàu sức sống suốt bốn mùa".

Và nếu đã đến Libera Nha trang, bạn sẽ thấy một chiều là chưa đủ. Tọa lạc tại Bãi Tiên, Libera Nha Trang được KDI Group đầu tư phát triển trên quy mô khoảng 44 ha, với hệ sinh thái đã hiện hữu như: Nhà hát Đó cùng hai show diễn Rối Mơ và Chum Show, Quảng trường Trống Đồng – Đông Sơn Verse, hệ F&B quốc tế, tuyến phố thương mại, Beach Club, ba bãi tắm riêng tư, bến du thuyền quốc tế, công viên san hô Vạn San Đảo 28ha…

Du khách khám phá Libera Nha Trang
Du khách khám phá Libera Nha Trang

Không dừng ở đó, Libera Nha Trang đang phát triển thêm các dự án để tạo trải nghiệm liền mạch cho du khách 24/7. Trong đó, Alora Nha Trang, mảnh ghép Nightlife Landmark đang được triển khai thi công, sẽ sớm bổ sung lựa chọn lưu trú, ẩm thực, vui chơi và trải nghiệm sau hoàng hôn bên Vịnh Ngọc.

Những trải nghiệm mới này sẽ nối dài thời gian du khách ở lại, làm phong phú lịch trình và tiếp tục bồi đắp sức sống cho Libera Nha Trang. Còn trước mắt, hãy lên lịch tới Libera Nha Trang ngày 10/10 tới đây để khám phá một Libera Nha Trang ngày càng bùng nổ và tràn đầy sức sống.

#Libera Nha Trang #sự kiện cuối tuần #lễ hội châu Âu #hoạt động ngoài trời #du lịch Khánh Hòa #hoạt động giải trí #trò chơi

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