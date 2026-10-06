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TPHCM: Muốn mở phố đêm phải hỏi ý kiến cư dân

Thanh Tâm

TPO - Theo dự thảo, đối với điểm kinh tế ban đêm, việc lấy ý kiến được thực hiện với đại diện cư dân liền kề, trừ những trường hợp quy định riêng. Đề án thành lập khu, tuyến, điểm phải xác định cụ thể ranh giới, quy mô, số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ sở hữu nhà ở, công trình kiến trúc và số hộ gia đình thường trú.

TPHCM đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết phát triển kinh tế ban đêm. Trong đó, điểm đáng chú ý là muốn mở khu, tuyến, điểm phố đêm phải có biên bản lấy ý kiến đại diện cư dân và phải qua bước tham vấn cộng đồng. Muốn thành lập khu, tuyến, điểm kinh tế ban đêm tại TPHCM, hồ sơ phải kèm biên bản lấy ý kiến đại diện cư dân trong khu vực. Đây là quy định đáng chú ý trong dự thảo nghị quyết về kinh tế ban đêm mà UBND TPHCM đang lấy ý kiến góp ý.

Dự thảo quy định tổ chức, hoạt động, cơ chế quản lý, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn. Chính sách mới sẽ xem xét việc công nhận khu, tuyến, điểm kinh tế ban đêm, đồng thời đặt ra yêu cầu tham vấn cộng đồng, kiểm soát tiếng ồn, rác thải, giao thông và an ninh trật tự.

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Người dân nô nức trẩy hội ban đêm trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông TPHCM tại xã Cần Giờ năm 2026. Ảnh: Ngô Tùng.

Theo dự thảo, đối với điểm kinh tế ban đêm, việc lấy ý kiến được thực hiện với đại diện cư dân liền kề, trừ những trường hợp quy định riêng. Đề án thành lập khu, tuyến, điểm phải xác định cụ thể ranh giới, quy mô, số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ sở hữu nhà ở, công trình kiến trúc và số hộ gia đình thường trú. Đề án cũng phải nêu rõ quyền lợi, trách nhiệm của các bên, gồm cơ sở kinh doanh, chủ sở hữu nhà ở, công trình kiến trúc và hộ dân thường trú. Với những khu, tuyến, điểm có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, trước khi công nhận hoặc thí điểm, cơ quan chủ trì phải tổ chức tham vấn cộng đồng và đánh giá tác động xã hội.

Nội dung tham vấn gồm: Ranh giới không gian, loại hình và thời gian hoạt động, phương án quản lý; giải pháp kiểm soát tiếng ồn, rác thải, giao thông, an ninh, phòng cháy chữa cháy; cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh và phương án chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương.

Theo dự thảo, UBND cấp xã nơi có khu, tuyến, điểm kinh tế ban đêm sẽ tiếp nhận, xử lý phản ánh của cư dân, đồng thời tổ chức đối thoại, hòa giải khi phát sinh xung đột giữa cộng đồng và tổ chức, cá nhân kinh doanh. Trường hợp hoạt động vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cư dân hoặc có nhiều ý kiến không đồng thuận trong phạm vi chịu tác động trực tiếp, đơn vị quản lý phải rà soát, đối thoại và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động.

Cũng theo dự thảo, Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận hồ sơ, trình UBND TPHCM quyết định đối với các trường hợp: Khu kinh tế ban đêm; khu, tuyến có phạm vi từ 2 xã, phường trở lên; hoặc các điểm gắn với di sản được UNESCO ghi danh, di tích quốc gia đặc biệt, di tích tiêu biểu do thành phố quản lý, phố cổ, làng cổ hay không gian văn hóa có tính chất đặc biệt.

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#kinh tế ban đêm #mở cửa #người dân #lấy ý kiến #dự thảo #khu tuyến

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