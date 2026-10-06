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Hàng không - Du lịch

Anh:

Máy bay đột ngột rơi tự do 7 phút

Hồng Nhung

TPO - Một máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không British Airways bất ngờ giảm độ cao khoảng hơn 8.530 m trong 7 phút khi qua Ireland, buộc tổ bay phát tín hiệu khẩn cấp và quay trở lại London, Anh. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Heathrow sau khoảng 4 giờ bay vòng trên khu vực eo biển Bristol.

Chuyến bay BA295 của British Airways khởi hành từ sân bay Heathrow (Anh), dự kiến đến sân bay quốc tế O’Hare (Mỹ) đã phải chuyển hướng sau khi gặp sự cố kỹ thuật trên không.

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, máy bay cất cánh vào khoảng 12h15 ngày 5/10. Khoảng 30 phút sau, khi đang bay qua Ireland, chiếc Boeing 777 đột ngột giảm độ cao từ gần 11.000 m xuống còn khoảng hơn 2.740 m trong 7 phút.

Sự thay đổi độ cao nhanh chóng khiến tổ bay phát tín hiệu khẩn cấp khi máy bay đang ở trong không phận Ireland. Dữ liệu theo dõi cho thấy máy bay sử dụng mã bộ phát đáp 7700, tín hiệu quốc tế thông báo tình huống khẩn cấp trên máy bay và yêu cầu hỗ trợ từ cơ quan kiểm soát không lưu.

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Máy bay Boeing 777 của British Airways phải quay đầu về London sau khi giảm độ cao hơn 8.500 m trong khoảng 7 phút do sự cố kỹ thuật. Ảnh: Aviation A2Z.

Một số báo cáo cho biết mặt nạ dưỡng khí đã được triển khai trong khoang hành khách khi sự cố xảy ra. Tuy nhiên, British Airways chưa công bố nguyên nhân cụ thể dẫn đến tình huống khẩn cấp.

Thay vì tiếp tục hành trình xuyên Đại Tây Dương đến Mỹ, tổ bay quyết định quay đầu về Anh nhằm xử lý sự cố và đưa máy bay trở lại sân bay khởi hành.

Sau khi đổi hướng, chiếc Boeing 777 bay vòng trên khu vực eo biển Bristol trong khoảng 4 giờ. Dữ liệu hành trình ghi nhận máy bay di chuyển theo quỹ đạo zíc zắc trước khi quay trở lại sân bay Heathrow.

Thời gian bay kéo dài trước khi hạ cánh có thể liên quan đến việc tiêu hao nhiên liệu nhằm đáp ứng các yêu cầu an toàn khi hạ cánh. Tuy nhiên, hãng hàng không chưa xác nhận cụ thể lý do máy bay phải bay vòng trong thời gian này.

Máy bay trở về Heathrow vào khoảng 17h cùng ngày theo giờ địa phương và hạ cánh an toàn.

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Phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay đều an toàn. Ảnh: Aviation A2Z.

British Airways xác nhận các phi công đã đưa máy bay trở lại sân bay sau khi phát sinh sự cố kỹ thuật. Hãng cho biết hành khách có thể rời máy bay bình thường sau khi hạ cánh.

Sự cố khiến chuyến bay từ London đến Chicago, Mỹ bị gián đoạn, buộc hành khách phải thay đổi kế hoạch di chuyển. British Airways cho biết các bộ phận liên quan đang nỗ lực hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng tiếp tục hành trình sớm nhất có thể.

Vụ việc cho thấy những thách thức trong vận hành hàng không đường dài khi máy bay gặp sự cố kỹ thuật ngay sau khi cất cánh, đặc biệt đối với các chuyến bay xuyên lục địa.

Đến thời điểm thông tin được công bố, British Airways chưa tiết lộ chi tiết về nguyên nhân sự cố cũng như kế hoạch khai thác tiếp theo của chiếc Boeing 777.

Aviation A2Z

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#British Airways #máy bay #sự cố kỹ thuật #tín hiệu khẩn cấp #Heathrow #Boeing 777 #Máy bay Boeing 777 giảm độ cao nhanh #an toàn hàng không

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