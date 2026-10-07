Diễn biến mới vụ nhiều ca sĩ rút khỏi đêm nhạc ở TPHCM

TPO - Ban tổ chức Sao concert thông báo tiếp nhận yêu cầu hoàn vé trong 24 giờ đối với một số khán giả, sau khi Soobin, Binz, Rhymastic, Cường Seven và các nghệ sĩ thuộc SpaceSpeakers Label không tham gia chương trình ngày 10/10 tại TPHCM.

Ban tổ chức Sao concert vừa công bố chính sách hoàn vé dành cho khán giả sau khi các nghệ sĩ thuộc SpaceSpeakers Label (SS Label) rút khỏi chương trình. Động thái diễn ra ngay sau khi nhiều người hâm mộ bức xúc, đòi ban tổ chức nhận trách nhiệm vì dàn nghệ sĩ biểu diễn không đúng như bài đăng công bố. Ban tổ chức cũng lên tiếng xin lỗi khán giả vì sự cố bất khả kháng.

Chính sách hoàn vé của ban tổ chức áp dụng với đơn hàng mua vé thành công trên Ticketbox từ 15h ngày 9/9 đến 12h ngày 6/10.

Binz và gần 10 nghệ sĩ cùng công ty quản lý xác nhận không tham gia Sao concert.

Ban tổ chức lý giải 15h ngày 9/9 là thời điểm Sao concert chính thức xác nhận sự xuất hiện của các nghệ sĩ SS Label tại sự kiện họp báo. Mốc 12h ngày 6/10 được xác định sau thời điểm thông báo các nghệ sĩ của công ty không tiếp tục biểu diễn được đăng tải trên trang Facebook của SS Label.

Thời gian tiếp nhận yêu cầu hoàn vé kéo dài 24 giờ, từ 19h ngày 6/10 đến 19h ngày 7/10. Ban tổ chức cho biết các yêu cầu gửi ngoài khoảng thời gian này sẽ không được xử lý.

Khán giả thuộc diện áp dụng phải điền biểu mẫu đăng ký và cung cấp chính xác các thông tin liên quan. Ban tổ chức Sao concert và nền tảng bán vé sẽ đối soát tính hợp lệ của từng đơn hàng trước khi thực hiện hoàn tiền. Những đơn không đáp ứng điều kiện sẽ bị từ chối.

Thông báo về chính sách hoàn vé nhận được sự đồng tình của khán giả. Nhiều người cho rằng đây là hướng xử lý kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người hâm mộ đồng thời giữ uy tín của chương trình.

Trước đó, chiều 6/10, SS Label thông báo các nghệ sĩ trực thuộc công ty sẽ không tham gia Sao concert - The Stardom Music Festival, dự kiến diễn ra ngày 10/10 tại Khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM). Lý do được đưa ra là một số điều kiện cần thiết để tiếp tục tham gia chương trình theo thỏa thuận giữa các bên chưa được bảo đảm.

Sao concert đã tổ chức hai đêm nhạc thành công ở TPHCM, concert gần nhất thu hút hơn 6.000 khán giả.

"SS Label đã cố gắng để tiếp tục lịch trình, tuy nhiên một số điều khoản cần thiết theo thỏa thuận của hai bên vẫn chưa được đáp ứng", phía công ty cho biết, đồng thời gửi lời xin lỗi khán giả.

Ca sĩ Cường Seven cũng chia sẻ việc rút khỏi đêm nhạc là điều bất đắc dĩ. Trước đó, nam ca sĩ đã tập luyện để chuẩn bị cho chương trình.

Ban tổ chức sau đó xác nhận các nghệ sĩ thuộc SS Label không tham gia chương trình và xin lỗi khán giả về sự thay đổi.

Sao concert là chuỗi concert kết hợp giữa mô hình liveband và văn hóa fandom, đưa khán giả đi qua từng "trạm sao" với các chủ đề riêng biệt trong năm.

