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Hàng không - Du lịch

Lịch trình hai ngày theo những nhịp cầu từ Hiroshima đến Ehime

P.V

Giữa tỉnh Hiroshima và tỉnh Ehime, tuyến đường Shimanami Kaido trải mình qua Biển nội địa Seto, nối những hòn đảo bằng các nhịp cầu hướng về thành phố Imabari. Hai ngày trên cung đường này là hành trình đi giữa biển, đảo và những miền cảnh quan đặc trưng của phía bắc tỉnh Ehime.

Ngày 01: Hải trình qua những hòn đảo của Biển nội địa Seto

Rời Hiroshima vào buổi sáng, hành trình hướng về Onomichi, thành phố cảng nằm bên Biển nội địa Seto và cũng là cửa ngõ phía Hiroshima của Shimanami Kaido. Từ thành phố Onomichi, du khách tiếp tục di chuyển bằng phà về thị trấn Setoda trên đảo Ikuchijima.

Từ bến phà Setoda, chỉ khoảng 10 phút đi bộ là tới trung tâm thông tin du lịch và điểm thuê xe đạp, tại đây du khách có thể dành thời gian nghỉ ngơi, dùng bữa trưa và chuẩn bị cho hành trình thú vị sắp tới vào buổi chiều. Đặc sản của nơi đây là bạch tuộc, và một trong những món ăn nổi tiếng nhất là takomeshi, cơm được nấu cùng bạch tuộc khiến vị ngọt của hải sản ngấm vào từng hạt cơm.

Trải nghiệm đạp xe giữa Biển nội địa Seto

Tại Trung tâm Thông tin Du lịch Setoda, du khách có thể thuê xe đạp thường hoặc xe đạp trợ lực điện với hệ thống trạm trả xe thuận tiện dọc tuyến đường đi. Ở những đoạn đường thấp, mặt biển lấp ló hiện ra phía sau những mái nhà, những sườn dốc, lên tới cầu, cảnh biển lại bất ngờ mở rộng, để lộ ra bao nhiêu là những đảo lớn, đảo nhỏ nằm rải rác trên mặt nước xanh trong.

Du khách đạp xe trên cầu Kurushima Kaikyo (Nguồn ảnh: Tỉnh Ehime).
Du khách đạp xe trên cầu Kurushima Kaikyo (Nguồn ảnh: Tỉnh Ehime).

Đặt chân tới đảo Ōmishima, du khách có thể di chuyển về phía Đền Oyamazumi, ngôi đền được sự sùng kính của nhiều võ tướng và lực lượng hàng hải từng hoạt động trên Biển nội địa Seto. Đền Oyamazumi cũng là ngôi đền có tuổi đời lớn nhất tại tỉnh Ehime, và là đền chính của gần 10.000 đền Yamazumi và Mishima trên khắp nước Nhật, nơi đây thờ tụng các vị thần gắn với biển, với núi và truyền thống võ đạo.

Thu trọn vào tầm mắt eo biển Kurushima từ núi Kirosan

Từ đảo Ōmishima, hành trình tiếp tục với con đường ven biển qua những cây cầu nối đảo Ōmishima, đảo Hakatajima và đảo Ōshima cho đến khi con đường bắt đầu đưa du khách lên cao về phía núi Kirosan.

Đài quan sát trên núi Kirosan do kiến trúc sư Kengo Kuma khéo léo thiết kế như “giấu” công trình vào trong lòng núi, bước qua những bức tường bê tông, men theo lối đi và những bậc thang dẫn lên cao, một cái nhìn khoáng đạt, một tầm mắt mới bất ngờ mở ra trông trọn eo biển Kurushima trải rộng dưới chân núi.

Hệ thống cầu treo Kurushima Kaikyo trải dài qua eo biển Kurushima, nối đảo Ōshima với thành phố Imabari của tỉnh Ehime trên đảo Shikoku (Nguồn ảnh: Tỉnh Ehime).
Hệ thống cầu treo Kurushima Kaikyo trải dài qua eo biển Kurushima, nối đảo Ōshima với thành phố Imabari của tỉnh Ehime trên đảo Shikoku (Nguồn ảnh: Tỉnh Ehime).

Cuối chiều, rời đảo Ōshima, phía trước, nhà cửa, cảng biển và những con phố rộn ràng của thành phố Imabari đón chào du khách tới đảo Shikoku. Buổi tối, du khách có thể thưởng thức gà nướng kiểu Imabari yakitori - cách chế biến sử dụng bản sắt nóng, thịt gà được ép xuống mặt nướng để phần da tiếp xúc trực tiếp với nhiệt. Tiếng “xèo xèo” vang lên trên mặt sắt, bên ngoài thành phố cảng đã lên đèn, bữa tối khép lại ngày đầu tiên với hành trình thú vị qua bao những cây cầu, những đảo và eo biển dọc tuyến Shimanami Kaido.

Ngày 02: Theo dòng nước dưới chân cầu Kurushima

Ngắm dòng thủy triều Kurushima

Sau một đêm nghỉ tại thành phố Imabari, buổi sáng ngày thứ 2 đưa du khách trở lại vùng biển Kurushima. Từ thành phố, băng qua hệ thống cầu treo Kurushima Kaikyo tới đảo Ōshima, tại cảng Shitadami, du khách lên tàu tham quan eo biển Kurushima.

Rời bến, tàu dần tiến vào eo biển Kurushima - một trong ba khu vực có dòng thủy triều mạnh nổi tiếng của Nhật Bản. Mặt nước tưởng phẳng lặng khi nhìn từ trên cao giờ hiện rõ những luồng chảy đan xen lẫn nhau, ở những thời điểm thủy triều mạnh, dòng nước chuyển động thành những dải trắng bao quanh lấy mạn tàu. Nhìn ngước lên, hệ thống cầu Kurushima Kaikyo trải dài phía trên, những trụ cầu từng đứng xa giữa đường chân trời nay vươn cao ngay trước mắt.

Sau hành trình khám phá Ōshima, du khách có thể trở lại thành phố Imabari để ghé thăm Thành Imabari. Được võ tướng Tōdō Takatora bắt đầu xây dựng năm 1602 ngay bên bờ Biển nội địa Seto, Thành Imabari từng là một thành ven biển quy mô lớn với nước biển được dẫn trực tiếp vào hào với một khu vực cho thuyền đi vào bên trong. Ngày nay, hào trong cùng phần tường đá của khu thành chính vẫn còn lại, còn tòa tháp chính, cổng và các tháp canh đã được phục dựng từ năm 1980 trở về sau.

Rời những bức tường đá của Thành Imabari, du khách thưởng thức bữa trưa với cơm cá tráp tai meshi, một món ăn truyền thống của địa phương. Cá tráp sống trong vùng nước có dòng chảy mạnh của eo biển Kurushima được người Imabari dùng để nấu cùng gạo, khi cơm chín, phần thịt cá được gỡ ra, trộn đều để vị ngọt của cá thấm quyện vào từng hạt cơm.

Về thung lũng Nibukawa nghe tiếng suối giữa rừng

Sau bữa trưa, hành trình rời khỏi vùng ven biển để hướng về thị trấn Tamagawa, nơi có thung lũng Nibukawa nằm giữa Công viên tự nhiên cấp tỉnh Oku-Dogo Tamagawa. Những mái nhà và mặt biển của thành phố Imabari khuất lấp sau các triền núi, phía trước, dòng suối Nibukawa len qua những khối đá, uốn mình dưới những tán cây phủ kín hai bên bờ.

Dòng suối Nibukawa len giữa những triền rừng của thung lũng Nibukawa (Nguồn ảnh: Tỉnh Ehime)
Dòng suối Nibukawa len giữa những triền rừng của thung lũng Nibukawa (Nguồn ảnh: Tỉnh Ehime)

Tiếng nước va vào đá trong một không gian tĩnh mịch nghe gần hơn sau mỗi khúc quanh co đưa ta đến khu suối nước nóng Nibukawa Onsen. Tại đây, du khách có thể trải nghiệm tại nhà tắm Nibukawa Seseragi Koryukan, ngâm mình trong nước nóng giữa thung lũng, bên ngoài là tiếng suối chảy qua khe đá, bên trong, hơi nước ấm phủ khắp không gian đầy thư thái.

Sau khi thư giãn trong làn nước nóng của Nibukawa, du khách trở lại trung tâm thành phố Imabari. Từ đây, du khách có thể tiếp tục tới khám phá thành phố Matsuyama hoặc trở về Hiroshima bằng xe buýt cao tốc Shimanami Liner.

Nếu một ngày bạn muốn tìm thêm một Nhật Bản khác sau những cung đường vốn đã quen thuộc, hãy để Shimanami Kaido dẫn lối về Ehime nhé.

Tháng 12 năm nay, hãng hàng không VietJet Air sẽ khai thác chuyến bay thuê bao bay thẳng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Matsuyama, tỉnh Ehime, Nhật Bản. Các sản phẩm du lịch liên quan cũng đang được chính thức mở bán, mời quý độc giả tham khảo tại link:

https://www.ginatour.com/charter-don-nam-moi-2027-matsuyama-matsuyama-takamatsu-kyoto-osaka

Thông tin chi tiết hành trình 6 ngày 5 đêm

Đêm ngày 1: TP. Hồ Chí Minh - Matsuyama

Ngày 2: Matsuyama - Takamatsu - Kobe

Ngày 3: Kobe - Kyoto

Ngày 4: Kyoto - Osaka - Tokushima

Ngày 5: Takamatsu - Matsuyama

Ngày 6: Matsuyama - TP. Hồ Chí Minh

Lịch trình bay (dự kiến)

Chiều đi (29/12): 02:55 xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh → 09:50 đến Matsuyama

Chiều về (03/01): 17:20 xuất phát từ Matsuyama → 20:50 đến TP. Hồ Chí Minh

#Hiroshima #Ehime #Shimanami Kaido #đảo #cầu #du lịch Nhật Bản #tham quan

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