Hoa mận nở sớm giữa trời thu Mộc Châu

TPO - Mới đầu tháng 10, một số nhà vườn ở cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đã xuất hiện những chùm hoa mận trái mùa, bung sắc trắng giữa tiết trời se lạnh, tạo nên khung cảnh lạ mắt và thu hút du khách tới tham quan, chụp ảnh.
Giữa tỉnh Hiroshima và tỉnh Ehime, tuyến đường Shimanami Kaido trải mình qua Biển nội địa Seto, nối những hòn đảo bằng các nhịp cầu hướng về thành phố Imabari. Hai ngày trên cung đường này là hành trình đi giữa biển, đảo và những miền cảnh quan đặc trưng của phía bắc tỉnh Ehime.
TPO - Một máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không British Airways bất ngờ giảm độ cao khoảng hơn 8.530 m trong 7 phút khi qua Ireland, buộc tổ bay phát tín hiệu khẩn cấp và quay trở lại London, Anh. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Heathrow sau khoảng 4 giờ bay vòng trên khu vực eo biển Bristol.
TPO - Theo dự thảo, đối với điểm kinh tế ban đêm, việc lấy ý kiến được thực hiện với đại diện cư dân liền kề, trừ những trường hợp quy định riêng. Đề án thành lập khu, tuyến, điểm phải xác định cụ thể ranh giới, quy mô, số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ sở hữu nhà ở, công trình kiến trúc và số hộ gia đình thường trú.
Điệu Flamenco rực rỡ, những màn ảo thuật bất ngờ, thử tài bắn cung, lễ hội âm nhạc rộn ràng và loạt trò chơi sôi động, Libera Nha Trang đang có rất nhiều gợi ý hấp dẫn để làm mới lịch trình cuối tuần cho du khách và người dân Khánh Hòa chiều 10/10 tới.
TPO - Dải hoa violet Nhật đang nở rộ ven hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội trong những ngày đầu tháng 10, thu hút nhiều người dân và du khách dừng chân chụp ảnh.
Sau khi công ty riêng phá sản, ông Danny Haberer (người Hà Lan) ở lại Đồng Tháp, học làm vườn, viết blog giới thiệu miền Tây. Sau 4 tháng, cuộc sống đã thay đổi không ngờ.
TPO - Trong ngày 4/10, Vietnam Airlines liên tiếp bố trí các chuyến bay đưa ê-kíp y tế từ TPHCM, Đà Nẵng ra Hà Nội và vận chuyển mô, tạng trở lại miền Trung, phục vụ các ca ghép tạng khẩn cấp.
TPO - Nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị dịch vụ ở Quảng Ninh đang giảm giá, tặng tiện ích cho du khách, hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch thu đông kéo dài đến hết năm.
Giữa nhịp sống số, giới trẻ cần nhiều hơn thời gian vận động ngoài trời, khám phá, trải nghiệm và kết nối giao lưu với bạn bè. Tại BRIGHTPARK Ninh Bình, những trò chơi đa dạng cùng không gian hoạt động tập thể mở ra hành trình trải nghiệm giàu năng lượng, nơi niềm vui đi cùng cơ hội rèn luyện thể chất, sự tự tin và kỹ năng giao tiếp để phát triển toàn diện
TPO - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm là khu vực Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm. Điểm khác biệt của màn bắn pháo hoa lần này tại Hồ Tây không chỉ nằm ở quy mô, số lượng mà còn ở cách thức trình diễn mang đậm tính nghệ thuật với các loại pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật.
Ngày 03/10, hơn 500 ứng viên từ Việt Nam và nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Indonesia, Myanmar, Ấn Độ đến khu vực Bắc Phi đã hội tụ trong Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietjet tại Hà Nội, cùng chung một khát vọng: bước ra khỏi giới hạn quen thuộc để làm việc trong một môi trường quốc tế, nơi mỗi chuyến bay mở ra những hành trình mới.
TPO - Ông Nguyễn Đức Hùng - Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - cho biết để bảo đảm đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong tháng 12, từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, dự án sẽ triển khai 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện.
TPO - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, khu thắng cảnh núi Minh Sa và suối Nguyệt Nha ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, chật kín du khách. Lượng người đổ về đông đến mức một số khách tham quan ví von nơi đây như có “cả trăm triệu người”.
TPO - Dự kiến tháng 11 tới, Vietnam Airlines sẽ thực hiện 4 chuyến bay cất - hạ cánh giả định tại sân bay Long Thành, sau đó khai thác 4 chuyến bay thực tế đầu tiên đến Trung Quốc và Philippines.
Dưới đây là gợi ý 6 quán bún nổi tiếng tại phường Ba Đình, Hà Nội. Thực khách có thể lựa chọn bún cá, bún riêu, bún ốc hay bún chả tùy theo sở thích.
Khách Philippines đến Việt Nam tăng 55,2% trong 9 tháng, cao nhất trong nhóm thị trường Đông Nam Á, trong khi Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn dẫn đầu về lượng khách.