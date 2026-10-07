Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Sơn La:

Hoa mận nở sớm giữa trời thu Mộc Châu

Viết Hà - Quang Kiên

TPO - Mới đầu tháng 10, một số nhà vườn ở cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đã xuất hiện những chùm hoa mận trái mùa, bung sắc trắng giữa tiết trời se lạnh, tạo nên khung cảnh lạ mắt và thu hút du khách tới tham quan, chụp ảnh.

tp-13.jpg
Thông thường, những bông hoa mận đầu tiên ở Mộc Châu xuất hiện từ đầu tháng 12, sau đó nở rộ vào khoảng cuối tháng 1 đến tháng 2 hằng năm. Hiện nay, một số nhà vườn tại Mộc Châu đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong quá trình chăm sóc, giúp hoa mận﻿ bung nở sớm hơn gần một tháng so với thông lệ.
tp-2.jpg
Giữa tiết trời se lạnh, sắc trắng của hoa càng nổi bật, khiến nhiều du khách bất ngờ khi bắt gặp hoa mận nở giữa mùa thu. Những chùm hoa trắng nhỏ li ti phủ trên các cành mận lâu năm, hòa cùng làn sương lững lờ, tạo nên khung cảnh yên bình và thơ mộng giữa cao nguyên Mộc Châu.
tp-7-3820.jpg
Anh Nguyễn Hoàng Hải - người làm du lịch tại Mộc Châu - cho biết khá bất ngờ khi năm nay hoa mận xuất hiện sớm. “Là người Mộc Châu, mình khá bất ngờ khi năm nay hoa mận lại nở sớm như vậy. Mọi năm, hoa mận trái vụ nở muộn hơn, nhưng năm nay một số vườn mận đã có hoa sớm”, anh Hải nói.
tp-9.jpg
tp-6.jpg
tp-5.jpg
Theo anh Hải, hoa mận thời điểm này vẫn khá đẹp. Nếu lựa được góc chụp phù hợp, hình ảnh lên ảnh gần giống với mùa hoa chính. Tuy nhiên, do là hoa trái mùa nên diện tích hoa chưa lớn, mức độ nở cũng chưa dày.
tp-11-2448.jpg
Chị Vi Thị Hoa (du khách Lạng Sơn) cho biết, ban đầu chị chỉ định lên Mộc Châu nghỉ ngơi và tận hưởng không khí se lạnh của mùa Thu. Khi biết một số vườn đã có hoa mận, chị tranh thủ ghé ngắm hoa. “Không nghĩ tháng 10 đã có hoa mận nở, được trải nghiệm một khung cảnh khác lạ như thế này”, chị Hoa chia sẻ.
tp-10.jpg
Chị Kiều Ánh Tuyết (du khách Hà Nội) chia sẻ dù hoa mận chưa nở dày nhưng chị thích cảm giác được đi dạo trong những khu vườn vắng, giữa những chùm hoa mận mới chớm nở.
tp-14.jpg
Theo chị Tuyết, đầu tháng 10, hoa mận mới lác đác xuất hiện, chưa thể tạo nên những thung lũng trắng như mùa chính vụ. Tuy vậy, giữa tiết trời se lạnh, nắng vàng, những chùm hoa trắng tinh khôi bất ngờ bung nở vẫn mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách muốn tìm một Mộc Châu yên tĩnh, nhẹ nhàng, khác với không khí đông đúc vào mùa hoa chính.

Xem thêm

#hoa mận Mộc Châu #hoa mận trái mùa Mộc Châu #hoa mận Mộc Châu tháng 10 #hoa mận nở sớm #hoa mận Mộc Châu nở sớm #ngắm hoa mận Mộc Châu #du lịch Mộc Châu #vườn mận Mộc Châu #chụp ảnh hoa mận Mộc Châu

Cùng chuyên mục

Lịch trình hai ngày theo những nhịp cầu từ Hiroshima đến Ehime

Lịch trình hai ngày theo những nhịp cầu từ Hiroshima đến Ehime

Giữa tỉnh Hiroshima và tỉnh Ehime, tuyến đường Shimanami Kaido trải mình qua Biển nội địa Seto, nối những hòn đảo bằng các nhịp cầu hướng về thành phố Imabari. Hai ngày trên cung đường này là hành trình đi giữa biển, đảo và những miền cảnh quan đặc trưng của phía bắc tỉnh Ehime.

Máy bay đột ngột rơi tự do 7 phút

Máy bay đột ngột rơi tự do 7 phút

TPO - Một máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không British Airways bất ngờ giảm độ cao khoảng hơn 8.530 m trong 7 phút khi qua Ireland, buộc tổ bay phát tín hiệu khẩn cấp và quay trở lại London, Anh. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Heathrow sau khoảng 4 giờ bay vòng trên khu vực eo biển Bristol.

Trong đêm thứ hai của Lễ hội Nghinh Ông, hàng nghìn bà con tham gia các hoạt động đặc sắc tại các tuyến đường lân cận Công viên Cần Thạnh.

TPHCM: Muốn mở phố đêm phải hỏi ý kiến cư dân

TPO - Theo dự thảo, đối với điểm kinh tế ban đêm, việc lấy ý kiến được thực hiện với đại diện cư dân liền kề, trừ những trường hợp quy định riêng. Đề án thành lập khu, tuyến, điểm phải xác định cụ thể ranh giới, quy mô, số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ sở hữu nhà ở, công trình kiến trúc và số hộ gia đình thường trú.

Chiều thứ 7, ngày 10/10: 4 lý do 'nhất định phải ghé' Libera Nha Trang

Chiều thứ 7, ngày 10/10: 4 lý do 'nhất định phải ghé' Libera Nha Trang

Điệu Flamenco rực rỡ, những màn ảo thuật bất ngờ, thử tài bắn cung, lễ hội âm nhạc rộn ràng và loạt trò chơi sôi động, Libera Nha Trang đang có rất nhiều gợi ý hấp dẫn để làm mới lịch trình cuối tuần cho du khách và người dân Khánh Hòa chiều 10/10 tới.

Du lịch Quảng Ninh giảm giá mạnh

Du lịch Quảng Ninh giảm giá mạnh

TPO - Nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị dịch vụ ở Quảng Ninh đang giảm giá, tặng tiện ích cho du khách, hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch thu đông kéo dài đến hết năm.

BRIGHTPARK Ninh Bình – Không gian phát triển kỹ năng toàn diện

BRIGHTPARK Ninh Bình – Không gian phát triển kỹ năng toàn diện

Giữa nhịp sống số, giới trẻ cần nhiều hơn thời gian vận động ngoài trời, khám phá, trải nghiệm và kết nối giao lưu với bạn bè. Tại BRIGHTPARK Ninh Bình, những trò chơi đa dạng cùng không gian hoạt động tập thể mở ra hành trình trải nghiệm giàu năng lượng, nơi niềm vui đi cùng cơ hội rèn luyện thể chất, sự tự tin và kỹ năng giao tiếp để phát triển toàn diện

Hà Nội bắn pháo hoa kết hợp âm nhạc tại Hồ Tây dịp 10/10

Hà Nội bắn pháo hoa kết hợp âm nhạc tại Hồ Tây dịp 10/10

TPO - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm là khu vực Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm. Điểm khác biệt của màn bắn pháo hoa lần này tại Hồ Tây không chỉ nằm ở quy mô, số lượng mà còn ở cách thức trình diễn mang đậm tính nghệ thuật với các loại pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật.

Khi bầu trời gọi tên những khát vọng trẻ

Khi bầu trời gọi tên những khát vọng trẻ

Ngày 03/10, hơn 500 ứng viên từ Việt Nam và nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Indonesia, Myanmar, Ấn Độ đến khu vực Bắc Phi đã hội tụ trong Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietjet tại Hà Nội, cùng chung một khát vọng: bước ra khỏi giới hạn quen thuộc để làm việc trong một môi trường quốc tế, nơi mỗi chuyến bay mở ra những hành trình mới.

3 đợt thử nghiệm, vận hành toàn diện sân bay Long Thành

3 đợt thử nghiệm, vận hành toàn diện sân bay Long Thành

TPO - Ông Nguyễn Đức Hùng - Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - cho biết để bảo đảm đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong tháng 12, từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, dự án sẽ triển khai 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện.

Cảnh tượng như 'cả trăm triệu người' kéo về núi Minh Sa

Cảnh tượng như 'cả trăm triệu người' kéo về núi Minh Sa

TPO - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, khu thắng cảnh núi Minh Sa và suối Nguyệt Nha ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, chật kín du khách. Lượng người đổ về đông đến mức một số khách tham quan ví von nơi đây như có “cả trăm triệu người”.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe