Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Từ APEC đến Michelin: Phú Quốc có thêm cơ hội giữ chân khách, tăng chi tiêu

P.V

Danh sách Michelin đầu tiên tại Phú Quốc dự kiến ra mắt giữa năm 2027, cùng năm đảo Ngọc đăng cai APEC. Sự hội tụ này mở ra cơ hội đưa ẩm thực thành lý do để khách nghỉ dưỡng và khách hội nghị chi tiêu nhiều hơn, ở lại lâu hơn và quay trở lại sau sự kiện.

Ngày 1/10 vừa qua, Michelin Guide công bố mở rộng phạm vi tuyển chọn đến Phú Quốc, với danh sách đầu tiên dự kiến được giới thiệu vào giữa năm 2027. Thời điểm này trùng với năm đảo Ngọc đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC, tạo thêm cơ hội quảng bá ẩm thực trong giai đoạn điểm đến thu hút sự quan tâm quốc tế.

Với khách nghỉ dưỡng, một địa chỉ ăn uống đáng trải nghiệm hoàn toàn có thể trở thành yếu tố quyết định khi lựa chọn điểm đến. Ảnh: Francesca - La Festa Phu Quoc, Curio Collection
Với khách nghỉ dưỡng, một địa chỉ ăn uống đáng trải nghiệm hoàn toàn có thể trở thành yếu tố quyết định khi lựa chọn điểm đến. Ảnh: Francesca - La Festa Phu Quoc, Curio Collection

Giá trị của sự hội tụ nằm ở khả năng kết nối hai nhu cầu: APEC đưa các phái đoàn và khách công vụ đến Phú Quốc, còn ẩm thực có thể bổ sung lý do để họ khám phá đảo ngoài lịch trình làm việc. Với khách nghỉ dưỡng, một địa chỉ ăn uống đáng trải nghiệm cũng có thể trở thành yếu tố quyết định khi lựa chọn điểm đến, thay vì chỉ được cân nhắc sau khi đã đặt phòng.

Tuy nhiên, sức hút từ Michelin chỉ chuyển thành doanh thu khi khách sạn, đơn vị tổ chức sự kiện và hãng lữ hành đưa những địa chỉ được giới thiệu vào các sản phẩm có thể đặt mua. Từ một bữa tối riêng, chương trình tiếp khách đến hành trình khám phá món ăn địa phương, mỗi lựa chọn cần đủ hấp dẫn và thuận tiện để du khách dành thêm thời gian, ngân sách cho Phú Quốc.

Thêm giá trị cho kỳ nghỉ và chương trình MICE

Trong nghỉ dưỡng cao cấp, ẩm thực có khả năng tạo khác biệt giữa những điểm đến cùng sở hữu bãi biển đẹp và khách sạn sang trọng. Một bữa tối gắn với dấu ấn đầu bếp, nguyên liệu bản địa hay câu chuyện văn hóa có thể trở thành trải nghiệm được khách chủ động tìm kiếm và sẵn sàng trả thêm.

Phú Quốc có nhiều lựa chọn đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực cao cấp như Pink Pearl tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay; La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton…
Phú Quốc có nhiều lựa chọn đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực cao cấp như Pink Pearl tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay; La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton…

Phú Quốc đã có những địa chỉ góp phần hình thành lựa chọn này, từ Pink Pearl tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đến các nhà hàng ở La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton tại Thị trấn Hoàng Hôn và những khu nghỉ dưỡng tại Bãi Kem và các resort khác trên đảo. Sự hiện diện của các mô hình ẩm thực đa dạng tạo nền tảng để khách sạn phát triển sản phẩm riêng, dù kết quả tuyển chọn của Michelin vẫn cần chờ công bố.

Ở góc độ kinh doanh khách sạn, cơ hội không chỉ nằm ở số lượt khách đặt bàn. Những trải nghiệm như thực đơn theo mùa, bữa tối riêng hay chương trình kết hợp lưu trú với khám phá ẩm thực có thể tạo thêm doanh thu trong mỗi kỳ nghỉ. Nếu lịch trình ăn uống đủ phong phú và được giới thiệu từ trước chuyến đi, khách cũng có thêm cơ sở cân nhắc ở lại lâu hơn.

Những trải nghiệm như thực đơn theo mùa, bữa tối riêng hay chương trình kết hợp lưu trú với khám phá ẩm thực có thể tạo thêm doanh thu trong mỗi kỳ nghỉ. Ảnh: Herring Bar - Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
Những trải nghiệm như thực đơn theo mùa, bữa tối riêng hay chương trình kết hợp lưu trú với khám phá ẩm thực có thể tạo thêm doanh thu trong mỗi kỳ nghỉ. Ảnh: Herring Bar - Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay

Đối với đơn vị tổ chức sự kiện, ẩm thực lại góp phần tạo dấu ấn cho chương trình MICE - du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm. Sau nhiều giờ làm việc, một bữa tiệc có câu chuyện về biển đảo, nước mắm, hồ tiêu và sản vật địa phương có thể giúp khách hiểu hơn về nơi mình đang đến, đồng thời tạo không gian giao lưu giữa các đại biểu.

Danh sách Michelin, khi được công bố, có thể bổ sung một nguồn tham khảo độc lập về chất lượng món ăn cho việc lựa chọn địa điểm tiếp khách. Tuy vậy, một nhà hàng được vinh danh chưa chắc phù hợp với tiệc gala hàng trăm người hay chương trình đòi hỏi an ninh cao. Nhà tổ chức vẫn cần đánh giá sức chứa, khả năng phục vụ đồng thời, yêu cầu ăn kiêng, tính riêng tư và phương án di chuyển.

Rixos Phu Quoc Vietnam khi ra mắt bổ sung thêm lựa chọn nghỉ dưỡng và ẩm thực với chủ đề “all-inclusive” cho du khách khi tới Phú Quốc
Rixos Phu Quoc Vietnam khi ra mắt bổ sung thêm lựa chọn nghỉ dưỡng và ẩm thực với chủ đề “all-inclusive” cho du khách khi tới Phú Quốc

Đây cũng là lý do hạ tầng hội nghị, lưu trú và hệ thống nhà hàng cần được phát triển cùng nhau. Với những tổ hợp quy mô lớn như Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng đại lộ khách sạn cao cấp tại Bãi Đất Đỏ (Ruby Beach), bài toán dài hạn là kết nối nơi hội họp với các trải nghiệm trước và sau sự kiện. Rixos Phu Quoc Vietnam khi ra mắt cũng có thể bổ sung lựa chọn nghỉ dưỡng và ẩm thực, mở rộng khả năng xây dựng chương trình cho các nhóm khách khác nhau.

Nếu những lựa chọn này được đưa vào lịch trình ngay từ khâu chào bán, ẩm thực có thể giúp tăng ngân sách dành cho hoạt động bên lề và khuyến khích đại biểu nối dài chuyến công tác bằng một kỳ nghỉ.

Từ bàn ăn đến lý do ở lại và quay trở lại

Ở góc độ hãng lữ hành, lợi thế của Phú Quốc nằm ở khả năng kết hợp nhà hàng trong khu nghỉ dưỡng với đời sống ẩm thực địa phương. Một hành trình có thể bắt đầu bằng bữa sáng ở Dương Đông, tiếp nối bằng chuyến thăm nhà thùng nước mắm hoặc vườn tiêu, rồi kết thúc với bữa tối bên biển.

Ông Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế Michelin Guide, nhận xét bản sắc ẩm thực Phú Quốc được tạo nên bởi sự giao thoa giữa văn hóa ăn uống làng chài và các nhà hàng có dấu ấn quốc tế. Đây là cơ sở để đảo phát triển những hành trình đa dạng về trải nghiệm và mức giá.

Hành trình khám phá Phú Quốc có thể bắt đầu bằng bữa sáng ở Dương Đông, thăm nhà thùng nước mắm hoặc vườn tiêu, rồi kết thúc với bữa tối bên biển và ngắm pháo hoa. Ảnh: Sun Bavaria GastroPub
Hành trình khám phá Phú Quốc có thể bắt đầu bằng bữa sáng ở Dương Đông, thăm nhà thùng nước mắm hoặc vườn tiêu, rồi kết thúc với bữa tối bên biển và ngắm pháo hoa. Ảnh: Sun Bavaria GastroPub

Ghẹ Hàm Ninh, gỏi cá trích, bún kèn hay bún quậy có thể trở thành những điểm dừng giúp du khách khám phá đời sống địa phương. Nếu có cơ sở được Michelin giới thiệu, sự chú ý quốc tế sẽ tạo thêm cơ hội tiếp cận khách cho quán ăn, nhà hàng và các nhà cung cấp nguyên liệu trên đảo.

Dù vậy, một địa chỉ nổi tiếng thường chỉ tạo thêm một lượt ghé thăm. Để khách dành thêm đêm lưu trú, hãng lữ hành cần kết nối nhiều trải nghiệm thành lịch trình đủ sức hấp dẫn: thưởng thức món ăn, tìm hiểu nguồn nguyên liệu, gặp người làm nghề và khám phá văn hóa địa phương. Khả năng đặt chỗ, hướng dẫn đa ngôn ngữ và di chuyển thuận tiện sẽ quyết định phần lớn việc hành trình ấy có được lựa chọn hay không.

Phú Quốc không chỉ hút khách bởi ẩm thực cao cấp mà còn bởi những khu chợ đêm luôn nhộn nhịp hàng quán. Ảnh: VUI-Fest Bazaar
Phú Quốc không chỉ hút khách bởi ẩm thực cao cấp mà còn bởi những khu chợ đêm luôn nhộn nhịp hàng quán. Ảnh: VUI-Fest Bazaar

Trọng tâm vì thế không chỉ là thu hút khách chi tiêu cao, mà còn là tăng giá trị của mỗi chuyến đi. Một du khách có thể dành ngân sách cho cả bữa tối cao cấp lẫn món ăn bình dân, qua đó đưa chi tiêu đến nhiều cơ sở kinh doanh hơn và mở rộng lợi ích cho cộng đồng.

Sau APEC, đây sẽ là phép thử quan trọng đối với Phú Quốc. Sự kiện tạo một dịp quảng bá lớn, còn những trải nghiệm được duy trì tốt mới có thể tiếp tục thu hút khách khi lịch trình hội nghị đã kết thúc. Uy tín từ Michelin cũng cần được củng cố bằng chất lượng món ăn ổn định, thay vì chỉ dựa vào hiệu ứng của lần công bố đầu tiên.

Cơ hội lớn nhất của Phú Quốc là biến sự chú ý trong năm APEC thành những sản phẩm có sức sống lâu dài. Khi khách có thể dễ dàng đặt một bữa tối đáng nhớ, nối dài chuyến công tác bằng hành trình khám phá đảo và tìm thấy trải nghiệm mới trong lần trở lại, ẩm thực sẽ trở thành nguồn giá trị bổ sung cho hạ tầng đang được đầu tư. Khi ấy, lợi ích của năm 2027 có thể được đo bằng cả doanh thu, thời gian lưu trú và những lượt khách quay lại nhiều năm sau.

#Phú Quốc #Michelin #Apec #du lịch #ẩm thực #khách sạn #MICE

Cùng chuyên mục

Hoa mận nở sớm giữa trời thu Mộc Châu

Hoa mận nở sớm giữa trời thu Mộc Châu

TPO - Mới đầu tháng 10, một số nhà vườn ở cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đã xuất hiện những chùm hoa mận trái mùa, bung sắc trắng giữa tiết trời se lạnh, tạo nên khung cảnh lạ mắt và thu hút du khách tới tham quan, chụp ảnh.

Những điểm nhấn chưa từng có tại hai công trình biểu tượng APEC Phú Quốc

Những điểm nhấn chưa từng có tại hai công trình biểu tượng APEC Phú Quốc

Phú Quốc đang hình thành quần thể công trình quy mô lớn phục vụ APEC 2027, trong đó nổi bật là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng. Không chỉ đáp ứng những yêu cầu khắt khe về công năng, kỹ thuật và tổ chức sự kiện quốc tế, hai công trình còn được kỳ vọng trở thành những biểu tượng kiến trúc mới, chuyển tải bản sắc văn hóa Việt, cảnh quan bản địa và truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên bằng ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Lịch trình hai ngày theo những nhịp cầu từ Hiroshima đến Ehime

Lịch trình hai ngày theo những nhịp cầu từ Hiroshima đến Ehime

Giữa tỉnh Hiroshima và tỉnh Ehime, tuyến đường Shimanami Kaido trải mình qua Biển nội địa Seto, nối những hòn đảo bằng các nhịp cầu hướng về thành phố Imabari. Hai ngày trên cung đường này là hành trình đi giữa biển, đảo và những miền cảnh quan đặc trưng của phía bắc tỉnh Ehime.

Máy bay đột ngột rơi tự do 7 phút

Máy bay đột ngột rơi tự do 7 phút

TPO - Một máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không British Airways bất ngờ giảm độ cao khoảng hơn 8.530 m trong 7 phút khi qua Ireland, buộc tổ bay phát tín hiệu khẩn cấp và quay trở lại London, Anh. Máy bay sau đó hạ cánh an toàn xuống sân bay Heathrow sau khoảng 4 giờ bay vòng trên khu vực eo biển Bristol.

Trong đêm thứ hai của Lễ hội Nghinh Ông, hàng nghìn bà con tham gia các hoạt động đặc sắc tại các tuyến đường lân cận Công viên Cần Thạnh.

TPHCM: Muốn mở phố đêm phải hỏi ý kiến cư dân

TPO - Theo dự thảo, đối với điểm kinh tế ban đêm, việc lấy ý kiến được thực hiện với đại diện cư dân liền kề, trừ những trường hợp quy định riêng. Đề án thành lập khu, tuyến, điểm phải xác định cụ thể ranh giới, quy mô, số cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ sở hữu nhà ở, công trình kiến trúc và số hộ gia đình thường trú.

Chiều thứ 7, ngày 10/10: 4 lý do 'nhất định phải ghé' Libera Nha Trang

Chiều thứ 7, ngày 10/10: 4 lý do 'nhất định phải ghé' Libera Nha Trang

Điệu Flamenco rực rỡ, những màn ảo thuật bất ngờ, thử tài bắn cung, lễ hội âm nhạc rộn ràng và loạt trò chơi sôi động, Libera Nha Trang đang có rất nhiều gợi ý hấp dẫn để làm mới lịch trình cuối tuần cho du khách và người dân Khánh Hòa chiều 10/10 tới.

Du lịch Quảng Ninh giảm giá mạnh

Du lịch Quảng Ninh giảm giá mạnh

TPO - Nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng và đơn vị dịch vụ ở Quảng Ninh đang giảm giá, tặng tiện ích cho du khách, hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch thu đông kéo dài đến hết năm.

BRIGHTPARK Ninh Bình – Không gian phát triển kỹ năng toàn diện

BRIGHTPARK Ninh Bình – Không gian phát triển kỹ năng toàn diện

Giữa nhịp sống số, giới trẻ cần nhiều hơn thời gian vận động ngoài trời, khám phá, trải nghiệm và kết nối giao lưu với bạn bè. Tại BRIGHTPARK Ninh Bình, những trò chơi đa dạng cùng không gian hoạt động tập thể mở ra hành trình trải nghiệm giàu năng lượng, nơi niềm vui đi cùng cơ hội rèn luyện thể chất, sự tự tin và kỹ năng giao tiếp để phát triển toàn diện

Hà Nội bắn pháo hoa kết hợp âm nhạc tại Hồ Tây dịp 10/10

Hà Nội bắn pháo hoa kết hợp âm nhạc tại Hồ Tây dịp 10/10

TPO - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 điểm là khu vực Hồ Tây và Hồ Hoàn Kiếm. Điểm khác biệt của màn bắn pháo hoa lần này tại Hồ Tây không chỉ nằm ở quy mô, số lượng mà còn ở cách thức trình diễn mang đậm tính nghệ thuật với các loại pháo hoa nổ tầm cao, pháo hoa nổ tầm thấp, pháo nổ nước và hỏa thuật.

Khi bầu trời gọi tên những khát vọng trẻ

Khi bầu trời gọi tên những khát vọng trẻ

Ngày 03/10, hơn 500 ứng viên từ Việt Nam và nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Indonesia, Myanmar, Ấn Độ đến khu vực Bắc Phi đã hội tụ trong Ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không Vietjet tại Hà Nội, cùng chung một khát vọng: bước ra khỏi giới hạn quen thuộc để làm việc trong một môi trường quốc tế, nơi mỗi chuyến bay mở ra những hành trình mới.

3 đợt thử nghiệm, vận hành toàn diện sân bay Long Thành

3 đợt thử nghiệm, vận hành toàn diện sân bay Long Thành

TPO - Ông Nguyễn Đức Hùng - Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - cho biết để bảo đảm đưa sân bay Long Thành vào khai thác thương mại trong tháng 12, từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, dự án sẽ triển khai 3 đợt thử nghiệm vận hành toàn diện.

Cảnh tượng như 'cả trăm triệu người' kéo về núi Minh Sa

Cảnh tượng như 'cả trăm triệu người' kéo về núi Minh Sa

TPO - Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc, khu thắng cảnh núi Minh Sa và suối Nguyệt Nha ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, chật kín du khách. Lượng người đổ về đông đến mức một số khách tham quan ví von nơi đây như có “cả trăm triệu người”.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe