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Sân bay Long Thành: Xử lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu

Luân Dũng

TPO - Liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu chuyển sang trạng thái nước rút, tổ chức thi công 24/7, không chủ quan và không lùi tiến độ.

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại buổi kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các tuyến đường giao thông kết nối trên địa bàn TPHCM và TP. Đồng Nai.

Theo chủ trương đầu tư được thông qua, dự án giai đoạn 1 phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành, rất nặng nề, nhiều thách thức khi khối lượng công việc còn lại lớn, thời gian không nhiều.

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Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc làm việc về sân bay Long Thành. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan chuyển sang trạng thái nước rút, tăng tốc; tổ chức thi công 24/7 đối với các hạng mục đường găng, khối lượng còn lại lớn; kiểm soát chặt chẽ tiến độ từng ngày, từng công việc, hạng mục, gói thầu.

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý không chủ quan, không lùi tiến độ, không chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm; việc thuộc thẩm quyền phải chủ động quyết định, xử lý ngay; việc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền, không để ách tắc kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng yêu cầu Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) rà soát ngay toàn bộ khối lượng công việc còn lại của các gói thầu, đặc biệt tại các gói thầu có khối lượng còn lại lớn, là đường găng của dự án; lập tiến độ chi tiết đối với từng hạng mục, làm cơ sở theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành, đưa dự án vào khai thác trong năm 2026.

Trong đó, xác định rõ các hạng mục công việc sẽ hoàn thành để phục vụ khai thác thương mại dự án, thời điểm vận hành chạy thử, thời điểm vận hành thương mại, thời gian hoàn thành toàn bộ dự án giai đoạn 1; hoàn thành báo cáo trước ngày 10/10 năm 2026, gửi Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý có liên quan để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo.

Trên cơ sở tiến độ thi công chi tiết, nhà thầu cần huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính; tổ chức thi công 3 ca 4 kíp, tăng mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân, nhất là tại các gói thầu đường găng.

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Phó Thủ tướng kiểm tra hiện trường dự án. Ảnh: Phương Nguyên.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải kiên quyết xử lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân lực, thiết bị, tài chính và tiến độ; trường hợp cần thiết, xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Quá trình thực hiện phải tuân thủ đúng, đủ quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật, an ninh, an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật, không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng.

Dự án là Cảng hàng không quốc tế, yếu tố an toàn, tiện ích cho người sử dụng là tiêu chí quan trọng hàng đầu. Do vậy, yêu cầu rà soát kỹ, triển khai đồng bộ các hạng mục về cảnh quan, môi trường, an ninh, an toàn trước khi đưa vào khai thác thương mại, đáp ứng tiêu chí "sáng, xanh, sạch, đẹp" và tuyệt đối an toàn.

Về đường bộ kết nối, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, UBND TPHCM, TP. Đồng Nai, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ, chất lượng như đã cam kết.

Về đường sắt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kết nối giao thông bằng đường sắt là giải pháp quan trọng để tăng cường kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM, Đồng Nai tới sân bay Long Thành, cần sớm nghiên cứu, triển khai thực hiện.

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#Sân bay Long Thành #Thi công 24/7 #Xây dựng #tiến độ dự án #Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc #ACV #Thành phố Hồ Chí Minh #VEC

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