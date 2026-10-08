Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Giải mã công thức ‘gây nghiện’ của phim ngắn AI

​Tú Oanh

TPO - Sự bùng nổ của phim ngắn AI đang thay đổi cả cách sản xuất lẫn kể chuyện. Đằng sau hàng trăm nghìn tác phẩm là mô hình vận hành dựa trên dữ liệu đo phản ứng khán giả, điều chỉnh nội dung và phân phối đến đúng nhóm người xem.

Theo DataEye, chỉ trong nửa đầu năm 2026, Trung Quốc xuất hiện hơn 221.900 phim ngắn AI và hoạt hình AI mới. Các tác phẩm này tạo ra 515,7 tỷ lượt xem, trong đó 1.055 phim vượt 100 triệu lượt. Người dùng phim ngắn AI tại Trung Quốc đã vượt 600 triệu.

Tuy nhiên, tỷ lệ nội dung trở thành “hit” của phim ngắn AI chỉ khoảng 0,48%. Vì vậy, công nghệ không chỉ được dùng để làm phim nhanh hơn mà còn để tìm ra cách khiến khán giả không lướt qua.

Công thức giữ chân người xem

Điện ảnh truyền thống thường cần thời gian để giới thiệu nhân vật, không gian và hoàn cảnh. Phim ngắn dọc vận hành theo logic ngược lại.

Ngay từ vài giây đầu, khán giả được đưa vào giữa cuộc xung đột. Một cái tát, lời tuyên bố gây sốc, bí mật bị phát hiện hoặc một nhân vật rơi vào tình thế nguy hiểm có thể thay thế hàng phút thiết lập bối cảnh.

ai2.jpg
ai1.png
Phim ngắn AI thu hút người xem từ những giây đầu tiên.

Reuters từng mô tả micro-drama (phim siêu ngắn) Trung Quốc là dạng “fast food” của giải trí: tập phim chỉ kéo dài khoảng một phút, tiết tấu nhanh và liên tục xuất hiện các cú đảo chiều. Mỗi tập thường kết thúc bằng tình huống buộc người xem phải xem tiếp để biết chuyện gì xảy ra.

Đến năm 2026, khi AI tham gia sâu vào quá trình sản xuất, công thức này được đẩy lên một cấp độ khác.

Theo Tân Hoa Xã, ở khâu sáng tác, AI có thể bóc tách những yếu tố cốt lõi của các mô-típ phổ biến như “trùng sinh”, “hào môn”, “tổng tài”, sau đó chia nhỏ diễn biến thành các “linh kiện cảm xúc” có thể tái sử dụng.

Dựa trên dữ liệu hành vi của người dùng, hệ thống tiếp tục phân tích và tính toán ngưỡng phản ứng tâm lý của khán giả, từ đó xây dựng nội dung theo nhịp điệu gần như công thức hóa: 3 giây đầu phải thu hút, 6 giây bước vào xung đột và 10 giây đưa ra nút thắt.

xp2.jpg
Nội dung phim ngắn AI được công thức hóa để đảm bảo giữ chân người xem. Ảnh: Reuters/Sixth Tone.
xp1.jpg

Ở khâu sản xuất, AI tạo sinh có thể tham gia toàn bộ quy trình, từ phân cảnh, kịch bản hình ảnh đến sản xuất phần nghe nhìn. Quy trình truyền thống được chuyển thành mô hình “sản xuất dây chuyền” với tốc độ cao và mức độ tự động hóa lớn hơn.

Đằng sau cơ chế “gây nghiện”

Nghiên cứu công bố trên Frontiers in Psychology năm 2026 về việc sử dụng phim ngắn AI ở người lớn tuổi cho thấy động cơ thoát ly và trạng thái “nhập tâm” có vai trò trung gian trong mối liên hệ giữa việc xem phim ngắn AI và hành vi sử dụng mang tính gây nghiện.

Người xem không chỉ bị giữ lại bởi nội dung mà còn có thể chìm vào trạng thái nhập tâm, tạm thời thoát khỏi những vấn đề bên ngoài. Cơ chế này đặc biệt hiệu quả khi được kết hợp với phần thưởng không chắc chắn.

Khán giả biết một cú đảo chiều có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nhưng không biết chính xác khi nào. Mỗi lần giải quyết một nút thắt, một nút thắt mới xuất hiện.

Vì thế, “nghiện phim ngắn” không chỉ nằm trong nội dung mà còn nằm ở vòng lặp giữa nội dung và nền tảng. Thuật toán không chỉ tìm khán giả mà còn dạy nhà làm phim cách kể chuyện.

Trên TikTok, hệ thống đề xuất sử dụng nhiều tín hiệu, trong đó có thời gian người dùng xem, việc xem hết hay bỏ qua, thích, chia sẻ, bình luận, tìm kiếm nội dung và tương tác với các tài khoản. TikTok thừa nhận các tương tác của người dùng, trong đó có thời gian xem, thường được coi trọng hơn nhiều tín hiệu khác khi phân phối nội dung.

Vì vậy, xưởng phim ngắn hiện đại có thể vận hành gần giống một phòng thí nghiệm.

ai4.jpg
ai3.png
Xưởng phim AI vận hành như phòng thí nghiệm. Ảnh: Reuters.

Bước một là sản xuất hàng loạt. AI làm giảm đáng kể chi phí và thời gian tạo nội dung. Yicai cho biết phim ngắn hoạt hình AI có thể rẻ hơn đáng kể so với phiên bản người thật.

Tiếp đến là thử nghiệm. Cùng một mô-típ có thể được tạo thành nhiều phiên bản: thay nhân vật, câu thoại, hình ảnh mở đầu, nhịp dựng hoặc cao trào.

Sau đó là đọc dữ liệu. Nếu người xem bỏ đi ở đoạn mở đầu, công thức thất bại. Nếu họ xem đến cuối, xem lại hoặc chuyển sang tập tiếp theo, công thức có hiệu quả.

Cuối cùng là khuếch đại: thuật toán tiếp tục đưa nội dung có tín hiệu tốt đến nhóm người có hành vi tương tự.

Đầu năm nay, nghiên cứu đăng trên tạp chí Cogent Arts & Humanities về hệ thống phân phối micro-drama Trung Quốc gọi đây là “feeding mechanism” - cơ chế phân phối nội dung cá nhân hóa.

Trong điện ảnh truyền thống, một bộ phim có thể mất nhiều năm từ ý tưởng đến khi khán giả phản hồi. Với micro-drama, phản ứng có thể xuất hiện gần như ngay lập tức. The New Yorker ghi nhận các nhà sản xuất Trung Quốc có thể dựa vào phản ứng của khán giả ngay sau khi phát hành để quyết định tiếp tục đẩy dự án hay thay đổi hướng sản xuất.

Khái niệm nhà làm phim thay đổi

Sự thay đổi về quy trình làm phim kéo theo sự thay đổi sâu sắc về vai trò của người làm phim.

Trong mô hình truyền thống, nhà sản xuất đặt câu hỏi: “Câu chuyện này có hay không?”. Đối với mô hình phim ngắn AI, câu hỏi chuyển thành: “Khán giả sẽ phản ứng thế nào với câu chuyện này ở giây thứ 3, 6, 10, 20 và 40?”.

AI đặc biệt phù hợp với mô hình ấy bởi nó cho phép biến những mô-típ đã chứng minh khả năng thu hút thành hàng nghìn biến thể.

“Trùng sinh”, “hào môn”, “tổng tài”, trả thù, thân phận bí mật, ngoại tình, đảo ngược địa vị… trở thành những “mô-đun cảm xúc” có thể tái tổ hợp.

2.jpg
1-6372.jpg
Trùng sinh hay hào môn đều là mô-típ thường thấy trong phim ngắn AI.

Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm yếu. DataEye cho thấy dù sản lượng AI short drama tăng vọt, phần lớn tác phẩm vẫn chìm nghỉm, chỉ 1,3% đạt ngưỡng hòa vốn.

AI giải quyết bài toán sản xuất nhưng chưa giải quyết được bài toán nghệ thuật.

The Verge, sau khi quan sát các tác phẩm AI tại LHP Tribeca 2026 lưu ý những mô hình AI thông thường vẫn có thể tạo ra hình ảnh thiếu nhất quán và chưa đủ sức thay thế tư duy nghệ thuật của con người.

Những kết quả thuyết phục nhất đến từ mô hình kết hợp AI với các nghệ sĩ, đạo diễn và quy trình sáng tạo truyền thống.

Khi AI khiến việc sản xuất nội dung trở nên gần như vô hạn, sự chú ý của con người trở thành tài nguyên khan hiếm nhất.

Xem thêm

#Phim ngắn AI #bùng nổ phim ngắn AI #phim AI gây nghiện #công thức gây nghiện của phim AI #thuật toán phim AI

Cùng chuyên mục

Lisa (BlackPink) lại thành tâm điểm

Lisa (BlackPink) lại thành tâm điểm

TPO - Lisa tiếp tục khiến dư luận trầm trồ trước diện mạo xinh đẹp và thời trang tại Paris. Tuy nhiên, cô cũng bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích vì hành vi được cho là thô lỗ.

Câu hỏi khó về ông Trump

Câu hỏi khó về ông Trump

TPO - Thương vụ Paramount Skydance thâu tóm Warner Bros. Discovery hoàn tất, đưa David Ellison vào vị trí lãnh đạo đế chế truyền thông sở hữu cả CNN và CBS News. Trong ngày đầu tiên, ông phải đối mặt với câu hỏi khó về mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump và những cuộc trao đổi liên quan CNN.

MC Quyền Linh bị thay thế

MC Quyền Linh bị thay thế

TPO - Vì bạn xứng đáng đã lên sóng VTV hơn 10 năm qua. Nghệ sĩ Quyền Linh đảm nhận vai trò MC lâu nhất trong lịch sử chương trình. Tuy nhiên từ mùa phát sóng mới, Quyền Linh không còn giữ vai trò dẫn dắt.

Không nhận ra Huyền Lizzie

Không nhận ra Huyền Lizzie

TPO - Nữ diễn viên Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) thử thách bản thân khi đóng vai người mẹ quê phải bươn chải kiếm sống. Đạo diễn, đồng nghiệp từng không tin cô có thể đóng vai gái xấu.

Số phận Táo Quân khi Đỗ Thanh Hải rời VTV

Số phận Táo Quân khi Đỗ Thanh Hải rời VTV

TPO - Đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải nghỉ công tác tại Đài truyền hình Việt Nam từ đầu tháng 10. Sự rời đi của người nhiều năm giữ vai trò quan trọng với Gặp nhau cuối năm - Táo quân khiến công chúng băn khoăn, nhất là ở thời điểm ê-kíp thường bắt đầu chuẩn bị cho mùa Táo quân mới.

Messi ôm chặt nữ ca sĩ Soledad.

Messi ôm chặt nữ ca sĩ

TPO - Lionel Messi sững người khi nghe nữ ca sĩ Soledad Pastorutti hát live ca khúc "Brindis" trong trận đấu chia tay đội tuyển Argentina sáng 7/10.

Ảnh chưa công khai ở đám cưới Hoài Lâm

Ảnh chưa công khai ở đám cưới Hoài Lâm

TPO - Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức đám cưới giản dị tại quê nhà Vĩnh Long. Chú rể dùng xe máy chở cô dâu về nhà trai, Đàm Vĩnh Hưng dự đám cưới và góp vui bằng 6 ca khúc, còn cô dâu thay bốn bộ váy trong khoảng 5 tiếng cử hành hôn lễ.

Ai đứng sau 'Trại buôn người'

Ai đứng sau 'Trại buôn người'

TPO - "Chị chị em em 3" là phim mới nhất chuyển lịch phát hành sang 30/10, sau "Án mạng karaoke" và "Quỷ ăn tạng 4". Làn sóng điều chỉnh diễn ra giữa lúc "Trại buôn người" vượt 300 tỷ đồng, nhưng cùng lùi về cuối tháng lại khiến các tác phẩm đứng trước cuộc cạnh tranh chật chội khác.

Phim tệ nhất sự nghiệp Tom Cruise

Phim tệ nhất sự nghiệp Tom Cruise

TPO - “Digger”, phim mới của Tom Cruise, vừa mở màn đã được xác định là thảm họa phòng vé. Tác phẩm hài đen đồng thời gây chia rẽ trong giới chuyên môn. Một số người cho rằng đây là bộ phim tệ nhất trong sự nghiệp điện ảnh của tài tử sinh năm 1962.

Chuyện gì đang xảy ra với Lưu Diệc Phi

Chuyện gì đang xảy ra với Lưu Diệc Phi

TPO - Lưu Diệc Phi vốn là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, cô cũng không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng tài nguyên do thị trường giải trí ảm đạm.

Khoảnh khắc gây sốc của Phạm Băng Băng

Khoảnh khắc gây sốc của Phạm Băng Băng

TPO - Nhan sắc thật của Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan 2026 gây bàn tán. Mỹ nhân Trung Quốc không còn lung linh như ảnh được chỉnh sửa cẩn thận.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe