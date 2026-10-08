Công an làm việc người đăng tin doanh nghiệp địa ốc phá sản để 'câu like', 'câu view'

TPO - Công an TPHCM làm việc với một người đàn ông đăng thông tin về Novaland trên Facebook. Theo cơ quan công an, người này bước đầu thừa nhận đăng nhiều thông tin sai sự thật để tăng tương tác.

Theo thông tin từ Công an TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đang xác minh vụ việc một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, lan truyền thông tin liên quan đến tình hình tài chính, khả năng thanh toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland).

Thông tin lan truyền về Novaland trên mạng xã hội.

Ngày 7/10, cơ quan công an làm việc với Đỗ Minh Quang (sinh năm 1982, ngụ phường Tân Sơn Nhì). Qua làm việc, Quang bước đầu thừa nhận sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình hoạt động của Novaland nhằm thu hút sự chú ý, “câu like”, “câu view”, tăng lượt tương tác và lượt xem trang cá nhân.

Cơ quan công an cho biết các bài viết thu hút lượng lớn lượt thích, bình luận và chia sẻ, làm gia tăng mức độ lan truyền của thông tin chưa được kiểm chứng, ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động bình thường và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Trước đó, Novaland gửi đơn tố giác một số tài khoản trên Facebook, Threads, TikTok và các hội, nhóm trên Zalo, Viber, Telegram đăng tải, lan truyền nội dung liên quan đến tình hình tài chính, khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Sau khi tiếp nhận đơn, Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức xác minh, rà soát các tài khoản và cá nhân liên quan; thu thập tài liệu, dữ liệu điện tử để làm rõ nguồn gốc, nội dung và mục đích của những thông tin được đăng tải.

Cơ quan công an làm việc với Đỗ Minh Quang - người đăng thông tin sai về Novaland.

Hiện cơ quan điều tra tiếp tục xác minh các tài khoản khác, củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi của từng cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân kiểm chứng nguồn tin, tính chính xác và căn cứ của thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng; không phát tán thông tin sai sự thật hoặc nội dung chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đối với doanh nghiệp, khi phát hiện thông tin có dấu hiệu sai sự thật, xuyên tạc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cần chủ động lưu giữ dữ liệu điện tử, đường dẫn, hình ảnh, nội dung bài viết và các chứng cứ liên quan, kịp thời cung cấp cho cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.