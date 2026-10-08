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Phát triển nhà ở xã hội, giấc mơ an cư cho công nhân

Thanh Hiếu

TPO - Thái Nguyên đang phát triển mạnh mẽ hạ tầng công nghiệp, với hàng trăm ngàn công nhân đến làm việc. Một căn nhà nhỏ là ước mơ của mỗi công nhân, người lao động để an tâm làm việc, cống hiến.

An cư mới lạc nghiệp

Những ngày này, tại công trường Dự án nhà ở xã hội (NƠXH) TNG Việt Bắc (phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) không khí thi công khá khẩn trương. Máy móc, thiết bị cùng nhân lực được huy động, các hạng mục liên tục được triển khai. Đến thời điểm hiện tại, công trường dự án đã thi công đến tầng 5.

Tại văn phòng của chủ đầu tư, anh Nguyễn Văn Thanh (quê tỉnh Điện Biên) đang chuẩn bị nộp hồ sơ mua NƠXH. Anh Thanh cho biết, vợ chồng anh xuống Thái Nguyên lập nghiệp đã gần 10 năm. Hiện nay, gia đình anh đang thuê căn nhà cấp 4 gần nơi làm việc với diện tích khoảng 40m2. Mỗi tháng, chi phí tiền trọ, điện nước cho gia đình hết gần 4 triệu đồng. Tuy nhiên, do là nhà thuê nên vợ chồng anh luôn “nơm nớp” lo sợ bị chủ đòi nhà hoặc tăng giá thuê. “Chúng tôi mong muốn có một tổ ấm riêng để gia đình sớm an cư”, anh Thanh chia sẻ.

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Dự án NOXH TNG Việt Bắc đang được triển khai

May mắn hơn, anh Trần Xuân Hậu (quê Ninh Bình) đã mua được căn hộ NƠXH tại Khu dân cư Đại Thắng - Homie City (phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Anh cho biết, là người xa quê đi làm ăn, ai cũng mong có một chỗ ở ổn định, vừa với túi tiền, lại gần nơi làm việc. “Căn hộ chung cư tuy nhỏ, nhưng giờ đây vợ chồng tôi có thể yên tâm làm việc, nuôi dạy con cái mà không còn phải lo cảnh thuê trọ như trước”, anh Hậu chia sẻ.

Theo Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030 Thái Nguyên được giao hoàn thành 24.800 căn NƠXH. Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Thái Nguyên, từ nhu cầu thực tế của địa phương, tỉnh đã đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ phát triển khoảng 60.000 căn, cao gấp khoảng 2,4 lần chỉ tiêu được giao.

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Phối cảnh Dự án NOXH trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 16 dự án NƠXH, nhà ở công nhân khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô khoảng 16.171 căn hộ. Trong đó, 12 dự án đã được cấp phép xây dựng và đang triển khai thi công, 1 dự án đã hoàn thành. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu sẽ hoàn thành 5.661 căn NƠXH. Dự kiến, sắp tới tỉnh sẽ tiếp tục khởi công thêm dự án NƠXH TNG Việt Bắc giai đoạn 2, góp phần đa dạng hóa quỹ NƠXH, đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân và người lao động.

Theo quy định, công nhân, người lao động là đối tượng được mua NƠXH. Thực tế, đã có nhiều công nhân tiếp cận, mua được NƠXH tại Thái Nguyên. Bà Đỗ Thị Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện nay, nhiều dự án NƠXH tại các khu vực có đông công nhân như Phổ Yên, Sông Công, Phú Bình…đã và đang được triển khai. Trong đó, nhiều công nhân đã mua được căn hộ NƠXH, thực hiện được ước mơ an cư.

Dù vậy, bà Đỗ Thị Hiền cũng cho rằng, một số dự án NƠXH hiện nay giá bán quá cao so với thu nhập của công nhân, người lao động trên địa bàn. Bên cạnh đó, các thủ tục hành chính liên quan đến hồ sơ mua NƠXH còn phức tạp, bất nhất giữa các chủ đầu tư khiến nhiều công nhân khó tiếp cận. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành liên quan và chủ đầu tư quan tâm, hỗ trợ đối tượng là công nhân để họ sớm được an cư.

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Dự án NƠXH Mass City Cầu Trúc (tỉnh Thái Nguyên) đang được triển khai, dự kiến nhiều công nhân sẽ tiếp cận, mua được căn hộ tại dự án này.

Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, phát triển NOXH là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Tỉnh Thái Nguyên cũng xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện hiệu quả Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH của Chính phủ.

Để đạt mục tiêu đề ra, thời gian qua tỉnh tập trung rà soát quỹ đất quy hoạch NƠXH, đẩy nhanh thủ tục giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư. Đối với các dự án đã khởi công, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. Với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công.

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên cũng khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển NƠXH theo cơ chế thị trường nhằm hỗ trợ các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Ban Quản lý dự án Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, thực hiện theo Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cho phép khởi công xây dựng 3 dự án NƠXH công đoàn tại: Tiền Giang - giai đoạn 2 (nay là Đồng Tháp); Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) và Bến Tre (nay là Vĩnh Long) với tổng số 1.702 căn hộ ở, dự kiến quý III/2027 sẽ khánh thành và đưa vào cho công nhân, người lao động thuê.

Đồng thời, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng chuẩn bị các điều kiện để khởi công 3 dự án NƠXH với quy mô hàng nghìn căn hộ tại các tỉnh: Quảng Ngãi (quy mô 603 căn), Bắc Ninh (quy mô 813 căn) trong tháng 11/2026; Đà Nẵng (quy mô 735 căn) trong tháng 12/2026. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư tại 3 dự án NƠXH tại các tỉnh: Tây Ninh (quy mô 726 căn), TP.HCM (quy mô 693 căn), Đồng Nai (quy mô 600 căn) trong giai đoạn 2027-2030.

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#Nhà ở xã hội #Thái Nguyên #Công nhân #Đầu tư #Dự án nhà ở #An cư #Phát triển nhà ở

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