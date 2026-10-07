Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Người dân Hà Nội sắp có thêm hơn 400 căn hộ nhà ở xã hội tại Tây Cổ Loa

Ngọc Mai - Công Hướng

Sáng 6/10, Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tây Cổ Loa xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

tch01710.jpg
Đại tá Phan Phú, Chủ tịch Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng cam kết tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành và bàn giao dự án sớm 6 tháng so với tiến độ.

Lễ khởi công diễn ra trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 150 năm danh xưng Đông Anh (10/1876 - 10/2026). Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai của Tổng công ty 319 được triển khai tại Đông Anh, sau dự án Nhà ở xã hội Uy Nỗ, dự kiến bàn giao cho khách hàng trong tháng 11/2026.

tch01637.jpg

Dự án Nhà ở xã hội Tây Cổ Loa có tổng mức đầu tư 893,5 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 10.617m², trong đó diện tích xây dựng khoảng 4.778m², mật độ xây dựng 45%. Công trình gồm 2 tòa nhà cao tối đa 9 tầng và 1 tầng hầm, với 427 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.323 người. Theo kế hoạch, dự án được thực hiện từ quý IV/2025 đến quý IV/2029. Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng và Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ An Sinh, trong đó Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng đứng đầu liên danh.

tch01655.jpg

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tá Phan Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty 319 nhấn mạnh, phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, tạo điều kiện để người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển của địa phương và Thủ đô.

tch01737.jpg

Để bảo đảm dự án triển khai đúng mục tiêu đề ra, Tổng công ty 319 cam kết huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Tổng công ty phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình cho khách hàng trước 6 tháng so với tiến độ quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết xử lý các trường hợp thi công chậm tiến độ, chất lượng không bảo đảm, gây lãng phí hoặc mất an toàn do nguyên nhân chủ quan.

#nhà ở xã hội #Tây Cổ Loa #Tổng Công ty 319 #Đông Anh #dự án nhà ở

Cùng chuyên mục

Ngôi nhà đón gió mát từ ao và bóng cây trong vườn

Ngôi nhà đón gió mát từ ao và bóng cây trong vườn

TPO - Nằm trên khu vườn rộng tại vùng nông thôn ở Đồng Nai, ngôi nhà 101m² vừa là nơi sinh hoạt, vừa phục vụ cuộc sống gắn với việc trồng trọt của gia chủ. Vị trí xây dựng được lựa chọn để tận dụng những điều kiện tự nhiên sẵn có từ khu vườn, hàng cây và ao nước.

Đất phía trong không có lối đi, có được tách thửa?

Đất phía trong không có lối đi, có được tách thửa?

TPO - Một thửa đất có phần diện tích nằm phía trong, không có lối đi ra đường giao thông công cộng, có được tách thửa để chuyển nhượng hay không? Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có trả lời công dân và hướng dẫn cụ thể về điều kiện này.

Dự án Diamond Square 5.000 tỷ đồng 'treo' gần 20 năm vào diện thí điểm gỡ vướng

Dự án Diamond Square 5.000 tỷ đồng 'treo' gần 20 năm vào diện thí điểm gỡ vướng

TPO - Dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Square tại 84 Hùng Vương, với vốn đầu tư dự kiến 5.159 tỷ đồng, được Đà Nẵng đưa vào danh sách thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 171 của Quốc hội. Tuy nhiên, để triển khai, dự án phải tiếp tục xử lý các yêu cầu về quy mô dân số và hạ tầng liên quan

Khu nhà ở xã hội Minh Đức: Không gian sống hơn 17 ha với nhiều cảnh quan

Khu nhà ở xã hội Minh Đức: Không gian sống hơn 17 ha với nhiều cảnh quan

Khi nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội ngày càng tăng, người mua sẽ không chỉ hỏi “có mua được hay không” mà còn phải nhìn sâu hơn vào giá trị thực nhận: căn hộ được hoàn thiện đến đâu, còn phải bỏ thêm bao nhiêu chi phí sau khi nhận nhà và môi trường sống có đủ tốt để gắn bó lâu dài hay không. Từ góc nhìn đó, Khu nhà ở xã hội Minh Đức tại Mê Linh, do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư, nổi bật ở hai lớp giá trị: tiêu chuẩn bàn giao tương đối sâu và không gian sống được đặt trong tổng thể khu nhà ở hơn 17,3 ha.

Từ cà phê sớm đến điểm hẹn đêm: Dòng chảy tiêu dùng 24/7 tạo sức sống thương mại cho Vinhomes Sài Gòn Park

Từ cà phê sớm đến điểm hẹn đêm: Dòng chảy tiêu dùng 24/7 tạo sức sống thương mại cho Vinhomes Sài Gòn Park

Một tuyến phố có sức sống cần những lý do để khách quay lại vào nhiều thời điểm trong ngày. Tại Vinhomes Sài Gòn Park phía Tây Bắc TP.HCM, sự kết hợp giữa nơi ở cùng hệ sinh thái giáo dục, làm việc và vui chơi mở ra triển vọng hình thành các nhu cầu tiêu dùng nối tiếp, từ sinh hoạt thường nhật đến những cuộc hẹn cuối tuần, tạo sức sống sôi động 24/7 cho đại đô thị.

'Chốt' thời điểm đưa 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm ra đấu giá

'Chốt' thời điểm đưa 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm ra đấu giá

TPO - Thời gian tổ chức đấu giá đưa 3.790 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm dự kiến trong tháng 10. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất và giá trị công trình trên đất sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác định, thẩm định và phê duyệt theo quy định tại thời điểm tổ chức đấu giá.

Thành phố Bắc Ninh tại tâm điểm dịch chuyển dòng vốn sau sáp nhập

Thành phố Bắc Ninh tại tâm điểm dịch chuyển dòng vốn sau sáp nhập

Sáp nhập tỉnh thành đang tái định hình không gian kinh tế, đô thị và bất động sản. Khi các trung tâm hành chính, công nghiệp và hạ tầng mới được xác lập, dòng vốn có xu hướng tìm đến những khu vực hội tụ nhiều động lực tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, Thành phố Bắc Ninh đang nổi lên như một tọa độ đáng chú ý trên bản đồ đầu tư phía Bắc.

Đất tăng giá nhờ metro, quy hoạch: Ai hưởng lợi từ giá trị tăng thêm?

Đất tăng giá nhờ metro, quy hoạch: Ai hưởng lợi từ giá trị tăng thêm?

TPO - Một tuyến đường, metro, nhà ga, trường học hay quyết định quy hoạch của Nhà nước có thể khiến giá trị đất đai tăng vọt. Nhưng khi giá trị ấy được tạo ra bởi cả đầu tư công và sự phát triển của cộng đồng, câu hỏi đặt ra là: phần giá trị tăng thêm thuộc về ai và được phân chia như thế nào?.

Chỉ đạo mới nhất của TPHCM về quỹ đất thanh toán dự án BT

Chỉ đạo mới nhất của TPHCM về quỹ đất thanh toán dự án BT

TPO - UBND TPHCM giao cơ quan được giao chuẩn bị dự án theo hình thức BT phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tư pháp, UBND cấp xã nơi có đất và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư.

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

TPO - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5405, bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 6142 ngày 11/12/2025 về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đáng chú ý, việc bãi bỏ quyết định cũ không đồng nghĩa Hà Nội dừng nghiên cứu, lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Địa ốc 24H: Đề xuất cho người nước ngoài mua Condotel; nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng chung cư

Địa ốc 24H: Đề xuất cho người nước ngoài mua Condotel; nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng chung cư

TPO - Nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng, 'cắt lỗ' chung cư; Đề xuất cho người nước ngoài mua Condotel; Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì; Hàng loạt trụ sở công ở Thái Nguyên được đấu giá, cho thuê;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 6/10.

Căn hộ màu hồng mang nét hoài niệm của Mid-century Modern

Căn hộ màu hồng mang nét hoài niệm của Mid-century Modern

TPO - Không sử dụng màu hồng theo cách quá nữ tính, căn hộ của một nữ gia chủ được phối giữa trắng beige, gỗ walnut, hồng phấn và đỏ mận. Những gam màu ngọt được đặt trong đường nét đặc trưng của Mid-century Modern, tạo nên không gian vừa trẻ trung vừa gợi chút hoài niệm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe