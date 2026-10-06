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Địa ốc

Từ cà phê sớm đến điểm hẹn đêm: Dòng chảy tiêu dùng 24/7 tạo sức sống thương mại cho Vinhomes Sài Gòn Park

Thanh Huyền
P.V

Một tuyến phố có sức sống cần những lý do để khách quay lại vào nhiều thời điểm trong ngày. Tại Vinhomes Sài Gòn Park phía Tây Bắc TP.HCM, sự kết hợp giữa nơi ở cùng hệ sinh thái giáo dục, làm việc và vui chơi mở ra triển vọng hình thành các nhu cầu tiêu dùng nối tiếp, từ sinh hoạt thường nhật đến những cuộc hẹn cuối tuần, tạo sức sống sôi động 24/7 cho đại đô thị.

Cộng đồng an cư, học tập duy trì sức sống thương mại mỗi ngày

Với bất động sản thương mại, một trong những thách thức lớn nhất là duy trì lượng khách đủ đều trong ngày.

Tại Vinhomes Sài Gòn Park, bài toán này được đặt trong cấu trúc của một đại đô thị 1.080 ha, nơi khu ở được quy hoạch cùng hệ thống giáo dục, thương mại, vui chơi và các không gian công cộng. Cách tổ chức này tạo điều kiện hình thành nhiều nhóm khách với nhu cầu khác nhau, nối tiếp từ sáng đến tối.

Tuyến phố thương mại mặt tiền thoáng rộng, kết nối trực tiếp các cụm tiện ích và khu dân cư giúp tối ưu lưu lượng khách ghé thăm.

Buổi sáng, dòng tiêu dùng bắt đầu từ chính cộng đồng cư dân với các nhu cầu quen thuộc như cà phê, điểm tâm, mua sắm nhanh hay sử dụng dịch vụ thiết yếu.

Đến ban ngày, nguồn khách được bổ sung từ quần thể giáo dục gồm khu đại học 150 ha cùng hệ thống 36 trường mầm non và liên cấp Vinschool. Sinh viên, giảng viên, chuyên gia và phụ huynh tạo thêm nhu cầu cho các nhóm ngành hàng như ăn uống, cà phê, nhà sách, không gian học tập, dịch vụ văn phòng.

Chiều tối, hành trình tiêu dùng tiếp tục chuyển sang nhóm nhu cầu của cư dân sau giờ làm, gồm mua thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, ăn uống và các dịch vụ gia đình. Khi màn đêm xuống, các điểm hẹn ẩm thực, giải trí và giao lưu tiếp tục kéo dài thời gian sử dụng không gian đô thị.

Như vậy, thay vì phụ thuộc vào một “giờ vàng”, tuyến phố có thể hình thành nhiều lớp khách hàng theo từng thời điểm, nuôi dưỡng nhịp giao thương suốt 24/7.

Vincom Mega Mall và nhà phố: hai điểm đến trong một hành trình

Bên cạnh nhu cầu thiết yếu hàng ngày, bài toán khai thác thương mại còn đòi hỏi khả năng kéo dài thời gian hiện diện của khách hàng. Trong một hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh, các đại tiện ích mua sắm tập trung và chuỗi dịch vụ mặt phố không hề triệt tiêu nhau, mà tạo nên hiệu ứng cộng hưởng đa điểm dừng.

Sự xuất hiện của Vincom Mega Mall cùng chợ đô thị Urban Market đóng vai trò hạt nhân thu hút dòng khách vãng lai và cư dân. Một gia đình có thể đến trung tâm thương mại vui chơi rồi bước ra phố dùng bữa tối; nhóm bạn trẻ ghé mua sắm rồi tìm một quán cà phê quen thuộc để trò chuyện; cư dân ghé Urban Market mua thực phẩm trên đường về nhà.

Chuỗi hoạt động nối tiếp này giúp thời gian lưu lại đô thị kéo dài hơn, mở ra dư địa tiêu dùng phong phú cho các cửa hàng mặt phố. Giá trị của từng căn nhà phố lúc này được gia tăng nhờ vào sự nhạy bén của người kinh doanh khi lựa chọn ngành hàng ăn khớp với hành trình di chuyển và nhóm khách mục tiêu.

Vincom Mega Mall 4,6 ha dự kiến hoàn thành 30/5/2028 sẽ là tâm điểm hút dòng khách vãng lai, mở rộng hành trình tiêu dùng liên hoàn.

Thắp sáng kinh tế đêm từ không gian công cộng và điểm hẹn giải trí

Khi ánh đèn công sở và giảng đường khép lại, nhịp sống thương mại tại Vinhomes Sài Gòn Park chuyển dịch sang khung giờ sôi động nhất với các nhu cầu ăn tối, dạo mát, giải trí và giao lưu kết nối. Tại đây, bộ ba tổ hợpgiải trí - ẩm thựchoàn thành vào15/11/2027 sẽ cùng hòa nhịp để kích hoạt mô hình kinh tế đêm sầm uất.

Trong đó, Global Village thu hút đông đảo du khách khi mang tới điểm đến đa trải nghiệm, hội tụ tinh hoa ẩm thực, văn hoá và giải trí toàn cầu, từ Pháp, Mỹ tới Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Liền kề đó, tổ hợp C-Town mang phong cách Trung Hoa quy tụ Làng nước - Làng lẩu sôi động, chuỗi nhà hàng ẩm thực vùng miền cùng hệ thống KTV Karaoke và dịch vụ spa thư giãn mở muộn.

Bức tranh giải trí đêm càng thêm trọn vẹn tại Saigon Lifestyle Hub - tụ điểm của giới trẻ với các mô hình café, nhà hàng ven kênh độc đáo kết hợp cùng các câu lạc bộ nghệ thuật đường phố giàu năng lượng. Sự kết hợp liên hoàn này không chỉ kéo dài thời gian hiện diện của du khách, mà còn mở ra nguồn cầu chi tiêu tuần hoạt cho toàn bộ đại đô thị

Cầu Ánh Sao và công viên Thiên văn Galaxy Park hoàn thành 31/12/2026 tạo điểm hẹn dạo mát, ẩm thực và trải nghiệm giải trí về đêm cho cư dân.

Bên cạnh đó, hệ thống cảnh quan, công viên chủ đề, cùng điểm nhấn Cầu Ánh Sao tại công viên Thiên văn Galaxy Park mang đến bối cảnh lý tưởng cho những cuộc hẹn ngoài giờ. Không gian công cộng thoáng đãng ven mặt nước tạo thói quen dạo chơi buổi tối cho cư dân, đồng thời thúc đẩy các mô hình ẩm thực ngoài trời, quán cà phê mở muộn hay dịch vụ thư giãn gia đình vận hành hết công suất.

Từ những bữa sáng quen thuộc đến cuộc hẹn sau giờ làm, sức sống thương mại được bồi đắp qua những nhu cầu lặp lại. Với Vinhomes Sài Gòn Park, sự kết hợp nhiều chức năng đô thị tạo nền tảng để các tuyến phố tìm thấy nhịp khách của mình, đồng thời mang đến cho cư dân thêm nhiều lý do tận hưởng cuộc sống ngay tại nơi an cư.

Đồng hành cùng kế hoạch sở hữu tổ ấm và tối ưu dòng tiền của khách hàng, Vinhomes Sài Gòn Park áp dụng các chính sách tài chính linh hoạt. Theo đó, dự án dành riêng ưu đãi 10% “Về ở sớm” cho quỹ căn xây thô và hoàn thiện (giảm trừ 50% khi ký HĐMB/HĐT và hoàn trả 50% còn lại sau khi về ở).
Khách hàng lựa chọn phương án vay được hỗ trợ tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất cố định 3%/năm trong 18 tháng (theo giá gốc) hoặc 0% lên đến 36 tháng (theo giá điều chỉnh).
Với nguồn vốn tự có, người mua nhận ưu đãi thanh toán sớm tương đương 13%/năm tính theo số tiền và số ngày thanh toán trước hạn, kết hợp quyền lợi thanh toán bằng voucher tới 30% giá trị cùng chiết khấu thành viên VinClub lên đến 0,5%.
(Thông tin chi tiết áp dụng có điều kiện theo chính sách bán hàng chính thức tại từng thời điểm).
#Vinhomes Sài Gòn Park #Thương mại đô thị 24/7 #Khu đô thị phía Tây Bắc TP.HCM #Hệ sinh thái giáo dục và vui chơi #Phân khúc bất động sản thương mại

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