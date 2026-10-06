Thành phố Bắc Ninh tại tâm điểm dịch chuyển dòng vốn sau sáp nhập

Sáp nhập tỉnh thành đang tái định hình không gian kinh tế, đô thị và bất động sản. Khi các trung tâm hành chính, công nghiệp và hạ tầng mới được xác lập, dòng vốn có xu hướng tìm đến những khu vực hội tụ nhiều động lực tăng trưởng. Trong bối cảnh đó, Thành phố Bắc Ninh đang nổi lên như một tọa độ đáng chú ý trên bản đồ đầu tư phía Bắc.

Dòng vốn tìm đến những trung tâm phát triển mới

Mỗi lần điều chỉnh địa giới hành chính đều có thể kéo theo sự thay đổi trong phân bổ nguồn lực và tổ chức không gian kinh tế. Khi vai trò của một trung tâm mới được xác lập, đầu tư hạ tầng, thương mại – dịch vụ, dân cư và hoạt động kinh doanh cũng có xu hướng dịch chuyển theo.

Sau hợp nhất, các địa phương từng bước tổ chức lại bộ máy, xác lập các cực đô thị và tập trung nguồn lực cho những khu vực giữ vai trò đầu tàu. Với thị trường bất động sản, yếu tố đáng quan tâm là nơi dòng người, việc làm và vốn đầu tư sẽ hội tụ trong cấu trúc mới.

Những khu vực kết hợp được vai trò hành chính, nền tảng công nghiệp và mạng lưới giao thông thường có lợi thế thu hút nguồn lực. Sự cộng hưởng này tạo cơ sở phát triển nhu cầu thực về nhà ở, văn phòng, lưu trú và mặt bằng kinh doanh – những yếu tố nâng đỡ thị trường trong dài hạn.

Thành phố Bắc Ninh bước vào vận hội phát triển mới

Sau hợp nhất, Bắc Ninh có thêm không gian phát triển, quy mô thị trường và nền tảng công nghiệp. Quá trình tổ chức lại các trung tâm chức năng mở ra dư địa cho đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Trong cấu trúc mới, khu vực Thành phố Bắc Giang trước đây giữ vai trò trung tâm hành chính – chính trị của Thành phố Bắc Ninh sau hợp nhất. Vị thế này đặt khu vực vào tâm điểm kết nối các hoạt động hành chính, kinh tế và đô thị, tạo thêm động lực thu hút dân cư, doanh nghiệp và nguồn vốn đầu tư.

Bắc Ninh đã thu hút hơn 3,2 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong 8 tháng đầu năm 2026

Bao quanh khu vực là hệ thống khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Đình Trám, Song Khê – Nội Hoàng, Yên Lư, Việt Hàn… với lực lượng lao động, chuyên gia, kỹ sư và cộng đồng doanh nghiệp đông đảo. Nền tảng sản xuất này tạo nhu cầu về nhà ở, lưu trú, mua sắm, giải trí và các dịch vụ đô thị chất lượng.

Mạng lưới giao thông tiếp tục củng cố lợi thế kết nối thông qua cao tốc Hà Nội – Bắc Ninh – Lạng Sơn, Quốc lộ 17, Đại lộ Hùng Vương, Đại lộ Võ Văn Kiệt cùng khả năng tiếp cận Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Hạ tầng được hoàn thiện sẽ tăng tính liên kết giữa trung tâm hành chính, các khu công nghiệp và những cực kinh tế phía Bắc.

Sự hội tụ của hành chính – công nghiệp – hạ tầng – đô thị đang tạo nền tảng để khu vực trở thành tâm điểm thu hút nguồn lực trong giai đoạn phát triển mới.

ROYAL MANSION – ION CITY: Hai biểu tượng mới cùng một tầm nhìn

Đón vận hội của Thành phố Bắc Ninh, Tập đoàn TUTA đồng thời triển khai ROYAL MANSION và ION CITY – hai dự án trong bán kính khoảng 6 km, được định vị là hai biểu tượng mới của đô thị. Cùng một chủ đầu tư, hai dự án phát triển các dòng sản phẩm bổ trợ, kết nối nhu cầu an cư cao cấp với hoạt động thương mại – dịch vụ.

ROYAL MANSION tọa lạc tại 299 Hùng Vương, phường Tân Tiến, ngay Ngã 6 – nút giao Đồng Sơn, thuộc vùng lõi trung tâm hành chính mới. Trên quy mô 9,45 ha, dự án được phát triển thành tổ hợp gồm căn hộ cao cấp, 171 dinh thự thương mại, tháp văn phòng – căn hộ dịch vụ, trung tâm hội nghị khoảng 2.000 chỗ và khách sạn 5 sao quốc tế Marriott.

Dự án Royal Mansion với phong cách thiết kế đẳng cấp, sảnh

Vị trí trung tâm cùng hệ sản phẩm đa dạng tạo điều kiện để ROYAL MANSION đáp ứng nhu cầu sinh sống, làm việc, lưu trú và giao thương. Được định vị là “Biểu tượng sống đẳng cấp bậc nhất Thành phố Bắc Ninh”, dự án hướng tới cộng đồng cư dân, doanh nhân và chuyên gia đang tìm kiếm không gian sống chất lượng tại trung tâm đô thị.

Cách ROYAL MANSION khoảng 6 km, ION CITY tọa lạc hai bên Đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Tiền Phong, trên hành lang kết nối các khu công nghiệp lớn. Với quy mô gần 90 ha, dự án có khoảng 3.083 sản phẩm, gồm 2.265 sản phẩm đất nền phố và 818 Building 6 tầng có hầm, kết hợp hệ thống thương mại, giáo dục, y tế, công viên và khách sạn 5 sao quốc tế Sheraton.

Chuỗi công viên Ngọc Hân Công Chúa với tổng diện tích lên đến 56.000m2

Mang định vị “Thành phố kinh tế đêm”, ION CITY hướng tới nhu cầu kinh doanh, mua sắm, lưu trú và giải trí của cư dân, người lao động, chuyên gia. Hệ sản phẩm tạo lựa chọn cho việc ở, tự kinh doanh hoặc cho thuê, gắn với nhu cầu khai thác tại vùng công nghiệp.

Trong cùng một không gian phát triển, ROYAL MANSION và ION CITY thể hiện tầm nhìn của Tập đoàn TUTA về sự kết nối giữa an cư, thương mại và dịch vụ. Vị trí gần kề, công năng bổ trợ và khả năng tiếp cận nhu cầu thực là những cơ sở để hai dự án đón dòng vốn trong vận hội mới của Thành phố Bắc Ninh.