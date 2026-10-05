Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Áp lực tài chính, nhiều nhà đầu tư bất động sản thay đổi chiến lược

Ninh Phan

TPO - Lãi suất tăng, nguồn cung căn hộ dồi dào hơn trong khi thanh khoản chậm lại đang tạo áp lực lên một bộ phận nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính. Không ít người phải rao bán căn hộ với mức “cắt lỗ” từ vài trăm triệu đồng để thu hồi vốn, giảm áp lực trả nợ.

Rao bán cắt lỗ hàng trăm triệu đồng

Theo tìm hiểu của PV trên các hội nhóm, trang mạng xã hội chuyên về bất động sản, thông tin chuyển nhượng căn hộ, bán “cắt lỗ” xuất hiện với tần suất dày hơn.

Đơn cử, tại một dự án chung cư trên đường Tố Hữu (phường Đại Mỗ, Hà Nội), chị Vân đang rao bán căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 68m2 mà chị đầu tư cách đây chưa lâu, với mức "cắt lỗ" khoảng 200 triệu đồng. Theo người bán, tổng giá trị căn hộ thanh toán theo tiến độ hiện ở mức hơn 7,2 tỷ đồng.

“Ban đầu, tôi mua với kỳ vọng, giá sẽ tiếp tục tăng và có thể bán lại khi thị trường tốt hơn. Tuy nhiên, thanh khoản hiện không như kỳ vọng. Trong khi đó, nếu tiếp tục giữ căn hộ thì mỗi tháng vẫn phải cân đối một khoản tiền khá lớn. Vì vậy tôi chấp nhận giảm giá để tìm người mua nhanh, chủ yếu là thu hồi vốn và giảm áp lực tài chính”, chị Vân chia sẻ.

cat-lo-chung-cu.jpg
cat-lo-chung-cu1-3986.jpg
Nhiều nhà đầu tư phải rao bán căn hộ với mức “cắt lỗ” từ vài trăm triệu đồng để thu hồi vốn, giảm áp lực trả nợ. Ảnh chụp màn hình.

Tại một số dự án ở Hưng Yên - ngay cạnh xã Gia Lâm (Hà Nội), người mua thậm chí chấp nhận cắt lỗ tới 500-800 triệu đồng để thoát hàng.

Chẳng hạn, với căn hộ 1 phòng ngủ, người mua đã thanh toán 25%, tương đương khoảng 730 triệu đồng, được rao bán với mức giá mềm để thu về khoảng 250 triệu đồng. Với mức đó, người mua chấp nhận giảm gần 500 triệu đồng so với số tiền đã bỏ ra. Dự kiến hợp đồng mua bán sẽ được ký trong tháng 10.

Một căn hộ 2 phòng ngủ khác tại dự án này cũng được chủ sở hữu chấp nhận mức lỗ khoảng 700 triệu đồng để tìm người nhận chuyển nhượng.

Những trường hợp trên cho thấy áp lực tài chính đang khiến một bộ phận nhà đầu tư phải thay đổi chiến lược, từ kỳ vọng tăng giá trong ngắn hạn sang ưu tiên thu hồi vốn và giảm nghĩa vụ tài chính.

Anh Nguyễn Thắng - một nhà đầu tư đang tìm cách thoát hàng tại dự án này cho biết, việc bán giảm giá trong thời điểm hiện tại không hẳn vì căn hộ không có giá trị, mà xuất phát từ bài toán dòng tiền cá nhân.

“Vấn đề là mình cần tiền và không muốn khoản vay tiếp tục phình lên. Nếu có tiền nhàn rỗi và xác định giữ dài hạn thì câu chuyện sẽ khác, nhưng đã sử dụng đòn bẩy thì mỗi tháng đều phải chịu áp lực”, anh Thắng nói.

Tuy nhiên, theo anh Thắng, anh đã gửi các đơn vị môi giới rao bán hơn một tháng nay mà vẫn không có khách hỏi mua.

Áp lực chủ yếu ở nhóm sử dụng đòn bẩy cao

Anh Phạm Yên - môi giới chuyên phân phối căn hộ tại Hà Nội cho biết, lượng khách chủ động liên hệ nhờ tìm người mua lại căn hộ có dấu hiệu tăng so với trước.

Theo anh Yên, nếu trước đây phần lớn khách hàng gửi để "bán được giá tốt", thì hiện nay, nhiều người đặt ưu tiên "bán được càng sớm càng tốt".

tp_z7370621718526-cd0855b22214e107df0ced71326cbf53.jpg
Theo chuyên gia, áp lực thoát hàng chủ yếu ở nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy cao.

Theo các chuyên gia, việc xuất hiện những trường hợp cắt lỗ không đồng nghĩa với việc toàn bộ phân khúc chung cư đang bước vào một đợt bán tháo.

Áp lực lớn hơn hiện tập trung ở nhóm nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn, sử dụng đòn bẩy cao nhưng chưa tính đầy đủ chi phí vốn và khả năng chịu đựng khi thanh khoản thị trường giảm.

Trong trường hợp nhà đầu tư phải vay ngân hàng để mua căn hộ, bài toán lợi nhuận không còn đơn giản là giá bán cao hơn giá mua. Chi phí lãi vay, các khoản thanh toán theo tiến độ, chi phí cơ hội của vốn và thời gian nắm giữ đều có thể làm thay đổi đáng kể hiệu quả đầu tư.

Khi tốc độ tăng giá chậm lại, khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể nhanh chóng bị bào mòn bởi chi phí tài chính. Nếu nhà đầu tư đồng thời phải chịu áp lực trả nợ hàng tháng, lựa chọn giảm giá để thoát hàng có thể trở thành phương án ít rủi ro hơn so với tiếp tục nắm giữ.

Theo bà Nguyễn Hồng Vân, Trưởng Thị trường Hà Nội, JLL Việt Nam, chi phí lãi vay thời gian qua đã tác động đến khả năng thanh toán của người mua. Thị trường bắt đầu ghi nhận sự chững lại.

Cũng theo chuyên gia, bài toán mua nhà đang chuyển dần từ “giá có thể tăng bao nhiêu” sang “khả năng tài chính có chịu được khoản đầu tư hay không”. Khi chi phí vốn tăng, những nhà đầu tư phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy sẽ dễ chịu tác động hơn, đặc biệt là tại thời điểm phải hoàn tất các khoản thanh toán lớn trước khi nhận nhà.

Xem thêm

#Chung cư #rao bán #cắt lỗ #giá nhà #căn hộ #dự án

Cùng chuyên mục

Chỉ đạo mới nhất của TPHCM về quỹ đất thanh toán dự án BT

Chỉ đạo mới nhất của TPHCM về quỹ đất thanh toán dự án BT

TPO - UBND TPHCM giao cơ quan được giao chuẩn bị dự án theo hình thức BT phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tư pháp, UBND cấp xã nơi có đất và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư.

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

Hà Nội bãi bỏ quyết định cũ, tiếp tục điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng

TPO - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5405, bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 6142 ngày 11/12/2025 về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đáng chú ý, việc bãi bỏ quyết định cũ không đồng nghĩa Hà Nội dừng nghiên cứu, lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Địa ốc 24H: Đề xuất cho người nước ngoài mua Condotel; nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng chung cư

Địa ốc 24H: Đề xuất cho người nước ngoài mua Condotel; nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng chung cư

TPO - Nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng, 'cắt lỗ' chung cư; Đề xuất cho người nước ngoài mua Condotel; Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì; Hàng loạt trụ sở công ở Thái Nguyên được đấu giá, cho thuê;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 6/10.

Căn hộ màu hồng mang nét hoài niệm của Mid-century Modern

Căn hộ màu hồng mang nét hoài niệm của Mid-century Modern

TPO - Không sử dụng màu hồng theo cách quá nữ tính, căn hộ của một nữ gia chủ được phối giữa trắng beige, gỗ walnut, hồng phấn và đỏ mận. Những gam màu ngọt được đặt trong đường nét đặc trưng của Mid-century Modern, tạo nên không gian vừa trẻ trung vừa gợi chút hoài niệm.

Vinhomes tiếp tục tung ưu đãi “khóa trần” lãi suất, bảo vệ người mua nhà suốt nửa thập kỷ

Vinhomes tiếp tục tung ưu đãi “khóa trần” lãi suất, bảo vệ người mua nhà suốt nửa thập kỷ

Nhằm giải tỏa tâm lý e ngại lãi suất thả nổi, tạo điểm tựa tài chính cho những người đang có nhu cầu mua nhà, Vinhomes chính thức triển khai gói hỗ trợ mới với cam kết bảo đảm mức trần lãi suất kéo dài tới 5 năm. Điều này không chỉ giúp thiết lập lá chắn tài chính bảo đảm an toàn cho người mua suốt nửa thập kỷ, mà còn mở ra cho nhà đầu tư cơ hội sở hữu tài sản sớm và tối ưu lợi nhuận khi thị trường đang trên đà khởi sắc và thiết lập các mặt bằng giá mới.

“Mỏ vàng” tóc bạc và “cuộc đua” mới của khách sạn Đà Nẵng

“Mỏ vàng” tóc bạc và “cuộc đua” mới của khách sạn Đà Nẵng

Đà Nẵng đang có một thị trường du lịch ít ồn ào nhưng nhiều tiềm năng từ những vị khách lớn tuổi. Họ có thời gian, tích lũy và nhu cầu trải nghiệm, nhưng đòi hỏi một thứ đơn giản nhưng không hề giản đơn trong ngành lưu trú, đó là sự thuận tiện mà không đánh mất tự do, được chăm sóc nhưng vẫn giữ nguyên phẩm giá.

Lễ ra quân dự án Lynn Times Onsen Sky Garden: “Đánh thức một tâm điểm bên dòng Đà Giang”

Lễ ra quân dự án Lynn Times Onsen Sky Garden: “Đánh thức một tâm điểm bên dòng Đà Giang”

Ngày 30/9/2026, lễ ra quân dự án Lynn Times Onsen Sky Garden quy tụ hơn 600 chiến binh kinh doanh đến từ 10 đại lý chiến lược. Sự kiện kết hợp hoạt động giới thiệu dự án với trải nghiệm thực tế hệ sinh thái nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Thanh Thủy, qua đó mở màn cho chiến dịch đưa dòng căn hộ chăm sóc sức khỏe đến thị trường với mức giá từ hơn 1 tỷ đồng/căn.

The Shilla đưa Shilla Monogram đến Hà Nội, đón khách từ ngày 23/10/2026

The Shilla đưa Shilla Monogram đến Hà Nội, đón khách từ ngày 23/10/2026

Shilla Monogram Hanoi Westlake chính thức đón những vị khách đầu tiên từ ngày 23/10/2026 tại số 6 Hoàng Minh Thảo, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Nằm trong khu vực Tây Hồ Tây, đây là khách sạn thứ tư thuộc thương hiệu Shilla Monogram, đánh dấu sự hiện diện của The Shilla tại Thủ đô và tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

House of MIK: Điểm chạm thương hiệu với khách hàng tại khu vực phía Nam

House of MIK: Điểm chạm thương hiệu với khách hàng tại khu vực phía Nam

MIK Group vừa khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery tại khu vực phía Nam, tọa lạc tại tầng 25 Riverfront Financial Centre, số 3A - 3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược hiện diện và phát triển lâu dài của MIK Group tại thị trường miền Nam.

Dấu ấn mới tại Khu đô thị và Thương mại dịch vụ vùng Cồn Bàu

Dấu ấn mới tại Khu đô thị và Thương mại dịch vụ vùng Cồn Bàu

Tọa lạc phía Tây của tỉnh Nghệ An - Dự án Khu đô thị và Thương mại dịch vụ tại vùng Cồn Bàu, xã Vạn An (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn cũ), tỉnh Nghệ An có quy mô 38,2 ha với tổng mức đầu tư hơn 2.071 tỷ đồng được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, thương mại – dịch vụ và không gian sống, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực.

Địa ốc 24H: Giá nhà tại TPHCM vượt 30 lần thu nhập; mỗi thửa đất sẽ có 'căn cước' từ 1/9

Địa ốc 24H: Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất; chuyển đổi khu 'đất vàng' 1ha tại phố Chùa Bộc xây cao ốc

TPO - Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất 9 tháng đầu năm; Hà Nội cho phép xây dựng cao ốc tại phố Chùa Bộc; Dòng vốn FDI tăng mạnh, bất động sản công nghiệp đón 'sóng' bán dẫn, AI; Đề xuất thêm trường hợp thu hồi, hủy sổ đỏ đã cấp;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 5/10.

Điều kiện bồi thường khi chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng đất

Điều kiện bồi thường khi chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng đất

TPO - Trường hợp nhận chuyển nhượng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký đất đai, khi Nhà nước thu hồi đất, người nhận chuyển nhượng có được bồi thường hay không? Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có trả lời công dân, đồng thời nêu rõ các quy định pháp luật liên quan.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe