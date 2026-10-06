Chỉ đạo mới nhất của TPHCM về quỹ đất thanh toán dự án BT

TPO - UBND TPHCM giao cơ quan được giao chuẩn bị dự án theo hình thức BT phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tư pháp, UBND cấp xã nơi có đất và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư.

UBND TPHCM vừa ban hành công văn về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và tạo lập quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức BT.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu, việc xác định, tạo lập, quản lý và sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức BT phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đất đai, tài chính, đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với quỹ đất còn người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, việc tạo lập quỹ đất để thanh toán phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đất đai. Việc khu đất đã được xác định trong dự án BT hoặc danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán không thay thế trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Việc tổ chức thực hiện phải căn cứ tình trạng pháp lý cụ thể của từng khu đất; xác định rõ quỹ đất do Nhà nước quản lý, quỹ đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định; bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Một khu đất ở trung tâm TPHCM dự kiến dùng để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức BT.

Đồng thời, việc thực hiện các thủ tục về đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai và các quyết định của UBND TPHCM về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và tạo lập quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức BT.

Cơ quan được giao chuẩn bị dự án theo hình thức BT được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tư pháp, UBND cấp xã nơi có đất và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, hướng dẫn việc xác định căn cứ, điều kiện, thẩm quyền thu hồi đất đối với từng khu đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất và việc thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định. Hướng dẫn công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đất đai và các quy định của UBND TPHCM.

Sở Tài chính được giao phối hợp với cơ quan được giao chuẩn bị dự án BT, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu nguồn kinh phí và cơ chế nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BT ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các nội dung thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở đối với quỹ đất dự kiến thanh toán. Phối hợp rà soát sự phù hợp của quỹ đất với mục tiêu, quy mô, tính chất và các nội dung có liên quan của dự án BT, kịp thời hướng dẫn, tham mưu xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền.

Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, cơ quan được giao chuẩn bị dự án BT và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát vị trí, ranh giới, chức năng sử dụng đất của từng khu đất dự kiến thanh toán với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hướng dẫn, tham mưu xử lý theo thẩm quyền đối với trường hợp chưa phù hợp hoặc chưa thống nhất với quy hoạch.

UBND các phường, xã nơi có quỹ đất thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai và công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền. Phối hợp với cơ quan được giao chuẩn bị dự án BT, đơn vị thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các cơ quan có liên quan rà soát nguồn gốc, quá trình quản lý, hiện trạng sử dụng đất, người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.