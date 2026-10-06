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Địa ốc

Địa ốc 24H: Đề xuất cho người nước ngoài mua Condotel; nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng chung cư

Lê Thu - Lâm Vỹ

TPO - Nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng, 'cắt lỗ' chung cư; Đề xuất cho người nước ngoài mua Condotel; Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì; Hàng loạt trụ sở công ở Thái Nguyên được đấu giá, cho thuê;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 6/10.

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#Bất động sản #dự án #chủ đầu tư #chung cư #nhà ở

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