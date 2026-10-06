Địa ốc 24H: Đề xuất cho người nước ngoài mua Condotel; nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng chung cư

TPO - Nhiều nhà đầu tư tìm cách thoát hàng, 'cắt lỗ' chung cư; Đề xuất cho người nước ngoài mua Condotel; Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì; Hàng loạt trụ sở công ở Thái Nguyên được đấu giá, cho thuê;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 6/10.
TPO - UBND TPHCM giao cơ quan được giao chuẩn bị dự án theo hình thức BT phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tư pháp, UBND cấp xã nơi có đất và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư.
TPO - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5405, bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 6142 ngày 11/12/2025 về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đáng chú ý, việc bãi bỏ quyết định cũ không đồng nghĩa Hà Nội dừng nghiên cứu, lập quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.
TPO - Không sử dụng màu hồng theo cách quá nữ tính, căn hộ của một nữ gia chủ được phối giữa trắng beige, gỗ walnut, hồng phấn và đỏ mận. Những gam màu ngọt được đặt trong đường nét đặc trưng của Mid-century Modern, tạo nên không gian vừa trẻ trung vừa gợi chút hoài niệm.
Sau hơn một thập kỷ chờ đợi, khoảng 200 hộ dân tại chung cư 4S Linh Đông, TPHCM, được trao sổ hồng hoặc phiếu hẹn nhận giấy chứng nhận.
Nhằm giải tỏa tâm lý e ngại lãi suất thả nổi, tạo điểm tựa tài chính cho những người đang có nhu cầu mua nhà, Vinhomes chính thức triển khai gói hỗ trợ mới với cam kết bảo đảm mức trần lãi suất kéo dài tới 5 năm. Điều này không chỉ giúp thiết lập lá chắn tài chính bảo đảm an toàn cho người mua suốt nửa thập kỷ, mà còn mở ra cho nhà đầu tư cơ hội sở hữu tài sản sớm và tối ưu lợi nhuận khi thị trường đang trên đà khởi sắc và thiết lập các mặt bằng giá mới.
Đà Nẵng đang có một thị trường du lịch ít ồn ào nhưng nhiều tiềm năng từ những vị khách lớn tuổi. Họ có thời gian, tích lũy và nhu cầu trải nghiệm, nhưng đòi hỏi một thứ đơn giản nhưng không hề giản đơn trong ngành lưu trú, đó là sự thuận tiện mà không đánh mất tự do, được chăm sóc nhưng vẫn giữ nguyên phẩm giá.
TPO - Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an), vừa cảnh báo người dân về nhiều thủ đoạn lừa đảo trong giao dịch nhà ở, đặc biệt là chiêu rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” tại các dự án nhà ở xã hội.
Ngày 30/9/2026, lễ ra quân dự án Lynn Times Onsen Sky Garden quy tụ hơn 600 chiến binh kinh doanh đến từ 10 đại lý chiến lược. Sự kiện kết hợp hoạt động giới thiệu dự án với trải nghiệm thực tế hệ sinh thái nghỉ dưỡng khoáng nóng tại Thanh Thủy, qua đó mở màn cho chiến dịch đưa dòng căn hộ chăm sóc sức khỏe đến thị trường với mức giá từ hơn 1 tỷ đồng/căn.
Shilla Monogram Hanoi Westlake chính thức đón những vị khách đầu tiên từ ngày 23/10/2026 tại số 6 Hoàng Minh Thảo, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. Nằm trong khu vực Tây Hồ Tây, đây là khách sạn thứ tư thuộc thương hiệu Shilla Monogram, đánh dấu sự hiện diện của The Shilla tại Thủ đô và tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.
MIK Group vừa khai trương House of MIK, không gian thương hiệu và Sales Gallery tại khu vực phía Nam, tọa lạc tại tầng 25 Riverfront Financial Centre, số 3A - 3B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược hiện diện và phát triển lâu dài của MIK Group tại thị trường miền Nam.
Tọa lạc phía Tây của tỉnh Nghệ An - Dự án Khu đô thị và Thương mại dịch vụ tại vùng Cồn Bàu, xã Vạn An (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn cũ), tỉnh Nghệ An có quy mô 38,2 ha với tổng mức đầu tư hơn 2.071 tỷ đồng được định hướng trở thành khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng, thương mại – dịch vụ và không gian sống, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị mới và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực.
TPO - Hà Nội thu 85.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất 9 tháng đầu năm; Hà Nội cho phép xây dựng cao ốc tại phố Chùa Bộc; Dòng vốn FDI tăng mạnh, bất động sản công nghiệp đón 'sóng' bán dẫn, AI; Đề xuất thêm trường hợp thu hồi, hủy sổ đỏ đã cấp;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 5/10.
TPO - Trường hợp nhận chuyển nhượng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký đất đai, khi Nhà nước thu hồi đất, người nhận chuyển nhượng có được bồi thường hay không? Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có trả lời công dân, đồng thời nêu rõ các quy định pháp luật liên quan.
TPO - TP. Huế phê duyệt quy hoạch chi tiết tổ hợp thương mại, dịch vụ và nhà ở tại nút giao Võ Nguyên Giáp - Tố Hữu, nổi bật với tòa tháp cao 36 tầng.
Với mức giá cạnh tranh, chính sách thanh toán ưu việt và tiến độ gần đến ngày bàn giao nhà, Khải Hoàn Prime mở ra lựa chọn đáng giá cho người mua nhà tại Nam Sài Gòn trong bối cảnh hạ tầng khu vực đang dần được hoàn thiện.
TPO - Việc cởi mở hơn, nới “room” tín dụng cho các phân khúc sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực sẽ giúp tháo gỡ điểm nghẽn về vốn cho cả chủ đầu tư lẫn người mua nhà, khơi thông thanh khoản, giúp thị trường từng bước ấm lên.