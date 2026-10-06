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Hơn 200 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Hà Tĩnh chưa được xử lý

Hoài Nam

TPO - Hà Tĩnh đã hoàn thành xử lý 341/543 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đạt 62,8%. Tuy nhiên, tiến độ đang chậm lại, còn 202 cơ sở chưa được xử lý; trong đó có 4 xã chưa xử lý được bất kỳ cơ sở nào.

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc tập trung thực hiện nhiệm vụ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất gắn với xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư.

Theo đó, qua rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính, tính đến ngày 14/9, toàn tỉnh đã hoàn thành xử lý 341/543 cơ sở, đạt tỷ lệ 62,8%; trong đó 19 địa phương đã hoàn thành việc xử lý.

Tuy nhiên, UBND tỉnh đánh giá tiến độ thực hiện trong thời gian gần đây đang chậm lại. Hiện còn 202 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục xử lý.

Đáng chú ý, có 29 đơn vị, địa phương có tỷ lệ xử lý thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Trong đó, 9 địa phương có tỷ lệ hoàn thành dưới 40%. Có 4 xã chưa xử lý được cơ sở nhà, đất dôi dư nào.

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Một trụ sở bỏ hoang ở Hà Tĩnh.

Cùng với tiến độ xử lý chậm, việc cập nhật, báo cáo kết quả tại nhiều đơn vị, địa phương cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Ngoài 19 địa phương đã hoàn thành việc xử lý, còn 47 đơn vị, địa phương không báo cáo cập nhật tiến độ đúng thời hạn.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, xử lý nhà, đất dôi dư theo quy định; bảo đảm tài sản được quản lý, sử dụng, khai thác đúng mục đích, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí.

Đối với các cơ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý, các đơn vị phải khẩn trương tổ chức thực hiện theo phương án được duyệt, khắc phục tình trạng nhà, đất bỏ trống kéo dài, chậm đưa vào khai thác, sử dụng.

Tỉnh cũng yêu cầu rà soát các cơ sở bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, cho thuê, cho mượn hoặc bỏ trống để xử lý theo thẩm quyền; trường hợp có vi phạm phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý. Thủ trưởng các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, xử lý đối với cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý.

Bên cạnh đó, các địa phương phải cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời tiến độ, kết quả sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư và thực hiện công khai theo quy định. Tỉnh yêu cầu tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung kết luận, kiến nghị tại các cuộc thanh tra liên quan đến quản lý, bố trí, sắp xếp, xử lý và khai thác nhà, đất dôi dư.

Thanh tra tỉnh được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra; đồng thời phối hợp rà soát, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở nhà, đất bỏ trống quá 12 tháng kể từ khi nhận bàn giao, chậm sử dụng đất quá 24 tháng so với tiến độ dự án hoặc có nguy cơ lãng phí.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng; người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả xử lý và những hệ lụy phát sinh do chậm thực hiện.

Theo kế hoạch, các đơn vị, địa phương phải tiếp tục báo cáo kết quả thực hiện các kết luận thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp về Thanh tra tỉnh trước ngày 20/10/2026.

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