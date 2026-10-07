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Địa ốc

Khu nhà ở xã hội Minh Đức: Không gian sống hơn 17 ha với nhiều cảnh quan

P.V

Khi nguồn cung nhà ở xã hội tại Hà Nội ngày càng tăng, người mua sẽ không chỉ hỏi “có mua được hay không” mà còn phải nhìn sâu hơn vào giá trị thực nhận: căn hộ được hoàn thiện đến đâu, còn phải bỏ thêm bao nhiêu chi phí sau khi nhận nhà và môi trường sống có đủ tốt để gắn bó lâu dài hay không. Từ góc nhìn đó, Khu nhà ở xã hội Minh Đức tại Mê Linh, do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư, nổi bật ở hai lớp giá trị: tiêu chuẩn bàn giao tương đối sâu và không gian sống được đặt trong tổng thể khu nhà ở hơn 17,3 ha.

Nhà ở xã hội nhưng bàn giao đến đâu?

Khối nhà ở xã hội Minh Đức do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư, gồm ba tòa 14 tầng trên ô đất khoảng 11.604,3 m², với 612 căn hộ, chủ yếu 2-3 phòng ngủ, diện tích khoảng 69,5-77,2 m². Việc chủ đầu tư công bố cụ thể danh mục vật liệu và thiết bị bàn giao cũng giúp người mua có cơ sở rõ ràng hơn để hình dung căn hộ mình sẽ nhận.

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Điểm đáng phân tích nằm ở Danh mục trang thiết bị và vật liệu hoàn thiện gắn liền căn hộ. Đây là căn cứ quan trọng để người mua đối chiếu phạm vi hoàn thiện khi ký hợp đồng và nhận bàn giao, thay vì chỉ dựa vào hình ảnh phối cảnh hay thông tin giới thiệu.

Theo danh mục này, các không gian chính được hoàn thiện sàn, tường và trần. Phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ và khu bếp sử dụng sàn gỗ công nghiệp; tường sơn hoàn thiện, trần thạch cao kết hợp sơn. Hệ thống cửa, điện, chiếu sáng và các hạng mục kỹ thuật được triển khai theo phạm vi bàn giao.

Khác biệt rõ hơn nằm ở khu bếp. Căn hộ có hệ tủ bếp bằng gỗ công nghiệp chịu ẩm, mặt bếp đá tự nhiên, kính ốp bếp cường lực, chậu và vòi rửa; đi kèm bếp từ và máy hút mùi âm tủ.

Khu vệ sinh có bồn cầu, lavabo, vòi, sen tắm, phụ kiện và bình nóng lạnh. Với điều hòa, chủ đầu tư chuẩn bị hạ tầng gồm ống đồng, bảo ôn, đường thoát nước ngưng và nguồn điện; người mua tự trang bị máy.

Điểm đáng nói không nằm ở một danh xưng quảng cáo, mà ở mức độ sẵn sàng để sử dụng của căn hộ sau khi nhận chìa khóa. Càng nhiều hạng mục thiết yếu được hoàn thiện từ đầu, người mua càng giảm được phần việc, thời gian và chi phí phải tiếp tục đầu tư trước khi chuyển vào sinh sống.

612 căn hộ nhà ở xã hội chỉ là một cấu phần trong Khu nhà ở Minh Đức có tổng diện tích khoảng 173.563 m², tương đương hơn 17,3 ha. Phía Tây dự án giáp Quốc lộ 23B, phía Bắc giáp Đầm Và; ô đất dành cho khối nhà ở xã hội rộng khoảng 11.604,3 m², chiếm khoảng 6,7% diện tích toàn khu.

Ngoài ba tòa cao tầng, tổng thể dự án còn có các khu nhà ở thấp tầng, hệ thống giao thông, cảnh quan và các công trình chức năng. Theo định hướng của dự án, không gian thương mại - dịch vụ, mua sắm, vui chơi, bể bơi và cảnh quan được tổ chức trong cùng một tổng thể khu nhà ở.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách 612 căn hộ được đặt trong một cấu trúc đô thị hoàn chỉnh hơn thay vì một cụm chung cư đơn lẻ. Khi nhà ở, giao thông nội khu, cảnh quan và các chức năng dịch vụ được quy hoạch đồng bộ, giá trị của căn hộ không còn dừng ở diện tích sử dụng bên trong bốn bức tường.

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Hiện nay, dự án chuẩn bị đổ sàn tầng 3, dự kiến quý 4/2027 bàn giao

Mật độ khoảng 22%: dư địa cho khoảng mở và cảnh quan

Một trong những thông số đáng chú ý của Khu nhà ở Minh Đức là mật độ xây dựng toàn khu khoảng 22%. Trên quỹ đất hơn 17,3 ha, tỷ lệ này tạo dư địa đáng kể để tổ chức giao thông nội khu, sân chung, cây xanh, cảnh quan và các khoảng mở giữa các khối công trình.

Đáng chú ý hơn, hồ sơ điều chỉnh quy hoạch nêu nguyên tắc tập trung cây xanh và sân vườn vào khu vực trung tâm ô đất chung cư. Điều đó đưa khoảng mở vào ngay không gian của ba tòa nhà ở xã hội, thay vì chỉ xuất hiện ở những phần cảnh quan bên ngoài.

Hồ sơ quy hoạch cũng đặt dự án trong mối quan hệ với các lõi cây xanh xung quanh; phía Tây Bắc có mặt nước Đầm Và tạo thêm một trục cảnh quan tự nhiên. Với một dự án phục vụ nhu cầu ở thực, đây là những yếu tố trực tiếp định hình cảm nhận về độ thoáng, khoảng cách giữa các công trình và chất lượng không gian sinh hoạt chung.

Một căn hộ 70 m² có thể đáp ứng nhu cầu riêng của một gia đình, nhưng chất lượng sống trong nhiều năm còn được quyết định bởi phần không gian nằm ngoài cánh cửa căn hộ. Đó là lý do quy hoạch mật độ thấp và khoảng mở trở thành một phần quan trọng trong giá trị của Minh Đức.

Minh Đức nằm trên trục Quốc lộ 23B, trong vùng kết nối Mê Linh - Quang Minh - Đông Anh - Thăng Long, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu dân cư và hoạt động sản xuất. Với nhóm khách hàng mua nhà để ở, khả năng tiếp cận các vùng việc làm phía Bắc Hà Nội là một lợi thế có tính thực tế.

Ở phạm vi rộng hơn, hạ tầng phía Bắc Hà Nội đang tiếp tục được đầu tư với các tuyến vành đai, các trục liên khu vực và những công trình cầu qua sông Hồng, trong đó hướng kết nối qua Vành đai 3,5 - cầu Thượng Cát được kỳ vọng mở thêm khả năng liên thông giữa Mê Linh, Đông Anh và khu vực đô thị trung tâm.

Những thay đổi về hạ tầng không phải câu chuyện riêng của một dự án, nhưng khi các tuyến kết nối dần hoàn thiện, các khu vực đô thị phía Bắc Hà Nội có thêm dư địa phát triển về dân cư, thương mại và dịch vụ. Đó là lớp giá trị bổ sung cho một dự án vốn đã gắn trực tiếp với nhu cầu ở thực và vùng việc làm hiện hữu.

Nhà ở xã hội rồi cũng phải cạnh tranh bằng chất lượng sống

Khi nguồn cung còn hạn chế, người mua chủ yếu quan tâm đến cơ hội sở hữu một căn nhà. Khi nguồn cung tăng lên, tiêu chí lựa chọn sẽ thay đổi: trong những dự án đủ điều kiện, sản phẩm nào hoàn thiện hơn, thuận tiện hơn và đáng sống hơn sẽ có lợi thế.

Với Minh Đức, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở con số 612 căn hộ. Bên trong căn hộ, danh mục bàn giao đi sâu vào khu bếp, thiết bị vệ sinh, bình nóng lạnh và hệ thống kỹ thuật. Bên ngoài căn hộ, ba tòa nhà ở xã hội được đặt trong tổng thể hơn 17,3 ha, với mật độ xây dựng khoảng 22%, khoảng mở, cảnh quan và các chức năng dịch vụ được tổ chức trong một quy hoạch chung.

Đó là những yếu tố cụ thể hơn mọi khẩu hiệu. Người mua nhà cần một căn hộ giảm được phần chi phí hoàn thiện sau khi nhận, một khu ở đủ thoáng để sinh hoạt lâu dài và một vị trí có khả năng kết nối với công việc cũng như hệ thống hạ tầng đang ngày càng hoàn thiện.

Nhà ở xã hội vì thế không nên chỉ dừng ở mục tiêu “có chỗ ở”. Khi thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng, tiêu chuẩn bàn giao, tiện ích và không gian sống sẽ trở thành những thước đo ngày càng quan trọng. Với cách tổ chức sản phẩm hiện nay, Minh Đức đang cho thấy một hướng tiếp cận đáng chú ý: nhà ở xã hội có thể tiến gần hơn tới yêu cầu về một nơi ở hoàn chỉnh, tiện nghi và phù hợp để gắn bó lâu dài.

Bạn đọc có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về Khu nhà ở xã hội Minh Đức tại website: nhaoxahoiminhduc.com.

Người mua có nhu cầu tìm hiểu điều kiện, thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký có thể quét mã QR dưới đây để xem địa chỉ và chỉ đường đến Văn phòng tư vấn tiếp nhận hồ sơ chính thức của Chủ đầu tư Minh Đức.

#nhà ở xã hội #Minh Đức #Mê Linh #căn hộ #quy hoạch #hạ tầng #chất lượng sống

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