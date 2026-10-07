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Dự án Diamond Square 5.000 tỷ đồng 'treo' gần 20 năm vào diện thí điểm gỡ vướng

Nguyễn Thành

TPO - Dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Square tại 84 Hùng Vương, với vốn đầu tư dự kiến 5.159 tỷ đồng, được Đà Nẵng đưa vào danh sách thực hiện thí điểm theo Nghị quyết 171 của Quốc hội. Tuy nhiên, để triển khai, dự án phải tiếp tục xử lý các yêu cầu về quy mô dân số và hạ tầng liên quan

HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết về danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 171 năm 2024 của Quốc hội.

Trong đó, đáng chú ý có dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Square (số 84 Hùng Vương, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Đây là một trong số các dự án bỏ hoang ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng nhiều năm liền do các vướng mắc liên quan đến pháp lý. Dự án tọa lạc trên khu đất có diện tích khoảng hơn 11.170 m2, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 5.150 tỷ đồng.

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Khu đất tại 84 Hùng Vương bỏ hoang nhiều năm liền ở trung tâm TP Đà Nẵng.

Theo tờ trình của UBND TP Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án đã có quyền sử dụng khu đất, được xác định là đất thương mại, dịch vụ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở TN&MT cấp ngày 29/9/2020. Đây là cơ sở để dự án thuộc nhóm đối tượng được xem xét thực hiện theo cơ chế thí điểm của Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cơ bản thống nhất đưa dự án vào danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171, với điều kiện chủ đầu tư khắc phục các tiêu chí chưa đạt.

Tại Thông báo số 757 ngày 28/7/2026, Sở Xây dựng đề nghị chủ đầu tư phối hợp UBND phường Hải Châu xác nhận cụ thể số liệu dân số hiện trạng, làm cơ sở xác định chỉ tiêu dân số chính thức của dự án.

Trong khi đó, theo rà soát của UBND phường Hải Châu, khu đất thuộc quy hoạch sử dụng đất hỗn hợp, cơ bản phù hợp với chức năng căn hộ chung cư nhà ở. Phương án đề xuất có quy mô 31 tầng, tum kỹ thuật và 3 tầng hầm, dân số dự kiến 2.826 người. Tuy nhiên, quy mô dân số đề xuất vượt chỉ tiêu phân bổ tại ô quy hoạch HH-6 VS1-3A là 610 người trên toàn bộ diện tích 1,8 ha. Bên cạnh đó, chủ đầu tư được yêu cầu rà soát mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất để bảo đảm tuân thủ quy hoạch phân khu và quy chuẩn xây dựng hiện hành.

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Ngoài ra, trường mầm non tại tầng 1-2, dự án phải bảo đảm sân chơi, lối tiếp cận riêng cùng các yêu cầu về môi trường, y tế và phòng cháy chữa cháy... Diện tích cây xanh trong dự án phải đạt tối thiểu 2 m2/người, là không gian mở có khả năng tiếp cận đối với cư dân.

Tại Công văn số 17866 ngày 28/9/2026, Sở Xây dựng tiếp tục đề cập vấn đề dân số dự án. Theo UBND phường Hải Châu, qua rà soát, dân số thường trú còn lại sau khi trừ dân số thường trú hiện tại khu vực là 266 người.

Qua xem xét, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, dự án nằm tại khu vực phường Hải Châu thuộc khu vực lõi trung tâm thành phố. Theo đánh giá của Sở Xây dựng, không còn quỹ đất quy hoạch bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng dân cư; trong bối cảnh tiếp tục phát sinh nhiều dự án có chức năng ở làm gia tăng dân số; vượt chỉ tiêu Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021–2030 của thành phố.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đề xuất định hướng sử dụng quỹ đất ở khu vực trung tâm “Không thực hiện chuyển đổi quỹ đất thương mại dịch vụ và các loại đất khác sang các dự án nhà ở thương mại cao tầng tại vùng lõi đô thị, ngoại trừ các dự án đang trong quá trình tháo gỡ khó khăn vướng mắc do đã có pháp lý…”

Theo UBND TP Đà Nẵng dự án này trước đây đã được UBND TP Đà Nẵng (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 quy hoạch tổ hợp Trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, văn phòng, căn hộ cao cấp, trong đó khu D được xác định là căn hộ cao cấp (chung cư). Tuy nhiên dự án chưa thể tiếp tục thực hiện các thủ tục đầu tư do vướng mắc pháp luật tại thời điểm đó (do nhà đầu tư không có quyền sử dụng đất ở nên không thực hiện được thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020) dẫn đến chưa đưa đất vào sử dụng.

Đồng thời, dự án nêu trên nằm trong danh mục các dự án khó khăn, vướng mắc đã được UBND TP tổng hợp tại báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành cơ chế tháo gỡ.

Do đó, UBND TP Đà Nẵng cho biết, dự án có cơ sở được xem xét thuộc trường hợp ngoại trừ, do dự án đã có cơ sở pháp lý và đang trong quá trình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

UBND TP Đà Nẵng cho biết, thống nhất đưa khu đất 84 Hùng Vương vào danh mục dự kiến thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171 với điều kiện Chủ đầu tư thực hiện các giải pháp khắc phục các tiêu chí chưa đạt theo ý kiến của Sở Xây dựng.

Thẩm tra về tờ trình, Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố triển khai các dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, rà soát các quy hoạch liên quan để điều chỉnh chỉ tiêu dân số phù hợp tại các vị trí thực hiện dự án thí điểm theo Nghị quyết 171, hài hòa lợi ích các bên và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. UBND thành phố cũng được đề nghị chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ, đẩy nhanh thủ tục đối với dự án đã được HĐND thành phố thông qua danh mục thí điểm, bảo đảm tiến độ và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

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#Dự án Đà Nẵng #Diamond Square #dân số #hạ tầng #xây dựng #đầu tư #khu đô thị #Đà Nẵng #dự án bỏ hoang

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